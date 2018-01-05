Мхитарян не по карману "Интеру"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не по карману итальянскому клубу.
28-летний Мхитарян лишился игровой практики на "Олд Траффорд", хотя на старте сезона выдал пять результативных передач и, казалось, вернул расположение главного тренера Жозе Моуриньо.
Пресса регулярно спекулирует на тему будущего Генриха, чаще всего отправляя армянина в "Интер". Однако у миланского клуба просто нет денег, чтобы заполучить Мхитаряна.
"Вы можете перечислять имена Мхитаряна, Пасторе или Верди, но правда в том, что все они стоят минимум 30 миллионов евро. Таких денег у нас нет", - цитирует Спаллетти Football Italia.
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05.01.2018 14:00
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к сожалению, Интер средняк сейчас. ни игры, ни денег. жаль
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Сами виноваты,сами же начили поднимать цены для как только слышали что клуб из АПЛ. Теперь цены заоблачные и вы будете сасать письку и барахтаться в своих сраных чемпионатах. Можете правда продать свою задницу как сделали ПСЖ, Ман Сити и т.п хуета
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Лукаку и мхитаряна менять на икарди и норм
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