Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" отпустит Филиппе Коутиньо в "Барселону". Тео Уолкотт ведет переговоры с "Миланом". Энди Кэрролл может стать дублером Альваро Мораты в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ливерпуль" отпустит полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" в случае предложения свыше 140 миллионов фунтов. (The Times)



"Барселона" зарезервировала 7-й номер для Коутиньо и не сомневается в сделке по Филиппе. (Daily Express)



"Ливерпуль" следит за голкипером "Ромы" Алиссоном и готов предложить римлянам обменять бразильца на Симона Миньоле. (La Gazzetta dello Sport)



"Реал" ищет покупателя на Криштиану Роналду, поскольку нуждается в деньгах для покупки нападающего ПСЖ Неймара. (Diario Gol)



Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не перейдет в "Интер". (Sky Italia)



"Юнайтед" может отказаться от своих планов по приобретению левого защитника летом, если Люк Шоу сохранить свою форму, которую он демонстрирует в последние недели. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" включил в свой список трансферных целей защитников Кирана Тирни из "Селтика" и Райана Сессеньона из "Фулхэма". (Daily Record)



В борьбу за Сессеньона вступил ПСЖ. (Daily Mirror)



Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт договаривается о переходе в "Милан". (Corriere dello Sport)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир проигнорирует интерес зарубежных клубов и останется на "Эмирейтс". (Daily Mail)



"Барселона" отвергла возможность приобрести защитника "Челси" Давида Луиса. (Mundo Deportivo)



"Челси" хочет пригласить на роль дублера для Альваро Мораты нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла. (The Sun)



"Челси" манит полузащитника "Баварии" Артуро Видаля выгодным контрактом на четыре года. (Daily Star)



"Шальке-04" ведет переговоры об аренде на вторую половину сезона защитника "Челси" Абдул Рахмана Бабы. (Daily Mail)



"Эвертон" готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери. (Sky Sports)



"Уотфорд" хочет продать Троя Дини и пригласить на его место нападающего "Борнмута" Беника Афобе. (Daily Mail)



Дини может понадобиться "Ньюкаслу". (Northern Echo)



Полузащитник "Лас-Пальмаса" Хонатан Виера, оцениваемый в 18 млн. фунтов, заинтересовал "Ньюкасл" и "Бернли". (The Telegraph)



"Бешикташ" хочет заменить уходящего в "Эвертон" Дженка Тосуна нападающим "Лестера" Исламом Слимани. (Leicester Mercury)



Другое



Полузащитник "Юнайтед" Майкл Кэррик вернулся к тренировкам с первой командой после процедуры на сердце в ноябре. (The Sun)



"Арсенал" пытается ускорить рассмотрение дисциплинарного дела Арсена Венгера, чтобы французский тренер начал отбывать вероятную дисквалификацию уже с воскресного матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест". (Daily Mail)



Капитан "Сити" Венсан Компани призвал клубы Премьер-Лиги понизить цены на билеты. (BBC)



Во вчерашнем матче с "Тоттенхэмом" голкипер "Вест Хэма" Адриан поймал голову одноклубника Шейху Куяте вместо мяча. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что стал веганом и отказался от пищи с содержанием глютена. Игрок уверен, что это помогло ему значительно улучшить свое самочувствие и форму. (The Guardian)

--

