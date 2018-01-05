Моуриньо: "Я живу в отеле, потому что очень ленив"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему до сих пор живет в отеле и не обзавелся собственным домом.

В прошлом месяце стало известно, что коллега Моуриньо по тренерскому цеху Хосеп Гвардиола, работающий в "Манчестер Сити" столько же, сколько и Жозе в "Юнайтед", приобрел апартаменты в центре Манчестера.



При этом Моуриньо продолжает жить в отеле и даже не планирует обзаводиться собственной недвижимостью. Нежелание пускать корни в Манчестере называлось одной из причин возможного ухода Жозе из клуба по окончании сезона.



Однако на пресс-конференции в четверг португальский специалист заявил о своей преданности "красным дьяволам", а также признался, что слишком ленив, чтобы заниматься обустройством собственного дома. Жозе просто не хочет домашних хлопот.



"Я очень ленив, и мне нравится жить в отеле. Я не хочу доставлять беспокойство кому-либо. Я живу не в двухметровом номере — я живу в апартаментах внутри отеля, где у меня есть весь комфорт, поддержка, где у меня есть все необходимое. Я живу словно у себя дома".



"Если кто-то переживает, комфортно ли мне, счастлив ли я, поддерживают ли меня, то напрасно. Мне очень комфортно от того, как я живу".



"Если меня поселить в каком-нибудь доме, который мне не нравится, в каком-нибудь месте, которое мне не нравится, отдельно от моих ассистентов, то мне было бы очень грустно, а грустные люди не делают свою работу хорошо", — цитирует Моуриньо ESPN.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич