Amazon обсуждает покупку прав на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Amazon Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении прав на трансляции матчей Премьер-Лиги на территории Великобритании.

Напомним, продажа пакета телевизионных прав на текущий трехлетний цикл позволила Премьер-Лиге заработать рекордные 5.14 миллиардов фунтов.

Ожидается, что стоимость следующего аукциона станет еще более впечатляющей, потому что конкуренцию традиционным британским вещателям Sky и BT намерены составить некоторые гиганты диджитал-индустрии мирового масштаба.

И если слухи насчет Google, Netflix и Facebook пока не нашли своего подтверждения, то Amazon уже обозначила свои претензии на право транслировать матчи английской Премьер-Лиги, передает The Telegraph со ссылкой сразу на два достоверных источника.

Один из источник даже утверждает, что американская компания уже наняла экспертов по прямым трансляциям футбольных матчей, поскольку подобного рода опыт для Amazon в новинку.

Добавим, что ежегодно Amazon зарабатывает в три раза больше, чем Sky и BT вместе взятые. Это означает, что клубы Премьер-Лиги вправе рассчитывать на лавинный рост доходов от телевизионных трансляций в обозримом будущем.

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Метки Amazon, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. mporio 05.01.2018 14:24 # mporio
    Ждем предложения от Aliexpress

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  2. nnx05 05.01.2018 13:33 # nnx05
    взять кредит в Европе,
    купить клуб АПЛ млн.ф. так за 200, года через три продать за 500, отдать кредит ))

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  3. gandalf 05.01.2018 12:10 # gandalf
    из-за амеров могут перенести время начало матчей, чтобы тупым пендосам было проще смотреть.

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  4. gio 05.01.2018 11:41 # gio
    да прощайте реалы и тп

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  5. melwood-lfc 05.01.2018 11:05 # melwood-lfc
    ну
    для бритишей главное, шоб не нафейлили с трансляциями
    и бабла апнут норм

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  6. zagzag 05.01.2018 11:03 # zagzag
    Этож магазин интернет? Трансляции еще от Ebay давайте

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