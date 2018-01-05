Amazon обсуждает покупку прав на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Американская компания Amazon ведет переговоры о приобретении прав на трансляции матчей Премьер-Лиги на территории Великобритании.

Напомним, продажа пакета телевизионных прав на текущий трехлетний цикл позволила Премьер-Лиге заработать рекордные 5.14 миллиардов фунтов.



Ожидается, что стоимость следующего аукциона станет еще более впечатляющей, потому что конкуренцию традиционным британским вещателям Sky и BT намерены составить некоторые гиганты диджитал-индустрии мирового масштаба.



И если слухи насчет Google, Netflix и Facebook пока не нашли своего подтверждения, то Amazon уже обозначила свои претензии на право транслировать матчи английской Премьер-Лиги, передает The Telegraph со ссылкой сразу на два достоверных источника.



Один из источник даже утверждает, что американская компания уже наняла экспертов по прямым трансляциям футбольных матчей, поскольку подобного рода опыт для Amazon в новинку.



Добавим, что ежегодно Amazon зарабатывает в три раза больше, чем Sky и BT вместе взятые. Это означает, что клубы Премьер-Лиги вправе рассчитывать на лавинный рост доходов от телевизионных трансляций в обозримом будущем.

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