"Барселона" готова предложить 140 миллионов фунтов за Коутиньо

"Барселона" готова выложить 140 миллионов фунтов, чтобы все-таки заставить "Ливерпуль" отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо на "Ноу Камп".

Дождавшись возобновления трансферного окна, Коутиньо вновь стал демонстрировать отчаянное желание продолжить карьеру в "Барселоне", как он это делал прошлым летом.



Прошлым летом, напомним, "красные" отклонили три предложения каталонского клуба, а также отвергли прошение самого Филиппе о трансфере. Однако есть все предпосылки к тому, что на сей раз "Ливерпуль" будет сговорчивее.



Подтолкнуть своих коллег с "Энфилда" к диалогу "Барселона" планирует со своего четвертого — и первого январского — предложения в размере 140 млн. фунтов, которое сделало бы Коутиньо третьим самым дорогим футболистом в мире, после звезд ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.



Многие зависит от того, как будет структурирована эта сделка. В данный момент "Барселона" готова заплатить сразу лишь 105 млн. фунтов, а еще 35 млн. предложить в виде различных бонусов.



Вместе с тем "Ливерпуль" еще не потерял надежду уговорить 25-летнего бразильца остаться — хотя бы до окончания сезона. Главный тренер Юрген Клопп отказывается признавать, что Коутиньо уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб, рассчитывая на возвращение Филиппе после травмы к битве с "Манчестер Сити" 14 января.



"Он в кучке игроков, которые будут доступны к матчу с "Сити", — сообщил Клопп в преддверии дерби с "Эвертоном" в Кубке Англии.

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