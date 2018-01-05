"Челси" близок к приобретению Росса Баркли

Росс Баркли "Челси" вплотную приблизился к приобретению полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Как известно, "синие" пытались купить Баркли еще прошлым летом. По слухам, Росс отказался от трансфера к чемпионам Премьер-Лиги в последний момент — чуть ли не во время медицинского обследования.

Как утверждает The Telegraph, 24-летний англичанин приятно удивлен настойчивостью "Челси" и ставит команду Антонио Конте выше "Тоттенхэма", который тоже заинтересован в его услугах, но все-таки предпочел бы подписать Росса в конце сезона свободным агентом.

По информации издания, клуб со "Стэмфорд Бридж" уже вовсю контактирует с Баркли и накануне совершил прорыв в переговорах. Теперь приобретение "синими" Росса может быть завершено в течение ближайших 24 часов.

На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс признался, что уже смирился с неизбежностью ухода Баркли.

"Думаю, мы отчаялись его сохранить. Клуб отчаялся его сохранить еще до того, как я пришел сюда. Мы расстанемся с Россом, и я не могу себе представить чего-то другого".

"Я ожидаю, на на определенном этапе этого трансферного окна к нему возникнет определенные интерес со стороны кого-либо их больших клубов", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.

Также Большой Сэм подтвердил, что Баркли уже полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра и тренируется в общей группе.

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Метки Баркли, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 05.01.2018 07:52 # wengerrrro
    хотя мне каж Конте его изменит, он высокий, и перед уходом в псж контекс сделает из барклея ещё одного защитника
    7-2-1
    топ схема

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  2. beatles-red 05.01.2018 07:51 # beatles-red
    15 млн за никому не нужному игрока, у которого контракт заканчивается через пол года

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  3. wengerrrro 05.01.2018 07:51 # wengerrrro
    6ля не отказался бы от него в Аснле, думаю и он предпочел бы королей лондона челсидорам, сгниет в синей помойке

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  4. gandalf 05.01.2018 07:32 # gandalf
    Шконте любит набирать в команду бревен-опорников для своей схемки 5-3-2

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  5. cfc000000 05.01.2018 07:20 # cfc000000
    Ща бы инвалидов покупать за 15млн и 30млн...

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  6. chelsea-super 05.01.2018 07:02 # chelsea-super
    Это заебись, очень даже)

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  7. ruschelsea 05.01.2018 06:49 # ruschelsea
    Будет на лавке сидеть, около Дринквотера.

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  8. chelsea-69 05.01.2018 06:48 # chelsea-69
    Бакайоказаменитель

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  9. gringo1990 05.01.2018 06:39 # gringo1990
    Лишь бы не совершить те же ошибки Ливерпуля следуя политики британизации

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  10. xexexxxexex-077 05.01.2018 06:22 # xexexxxexex-077
    нахера он нужен?!((

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