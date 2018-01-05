"Челси" близок к приобретению Росса Баркли
"Челси" вплотную приблизился к приобретению полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.
Как известно, "синие" пытались купить Баркли еще прошлым летом. По слухам, Росс отказался от трансфера к чемпионам Премьер-Лиги в последний момент — чуть ли не во время медицинского обследования.
Как утверждает The Telegraph, 24-летний англичанин приятно удивлен настойчивостью "Челси" и ставит команду Антонио Конте выше "Тоттенхэма", который тоже заинтересован в его услугах, но все-таки предпочел бы подписать Росса в конце сезона свободным агентом.
По информации издания, клуб со "Стэмфорд Бридж" уже вовсю контактирует с Баркли и накануне совершил прорыв в переговорах. Теперь приобретение "синими" Росса может быть завершено в течение ближайших 24 часов.
На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс признался, что уже смирился с неизбежностью ухода Баркли.
"Думаю, мы отчаялись его сохранить. Клуб отчаялся его сохранить еще до того, как я пришел сюда. Мы расстанемся с Россом, и я не могу себе представить чего-то другого".
"Я ожидаю, на на определенном этапе этого трансферного окна к нему возникнет определенные интерес со стороны кого-либо их больших клубов", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.
Также Большой Сэм подтвердил, что Баркли уже полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра и тренируется в общей группе.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
05.01.2018 06:00
Просмотров: 1298
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хотя мне каж Конте его изменит, он высокий, и перед уходом в псж контекс сделает из барклея ещё одного защитника
7-2-1
топ схема
(ответить)
15 млн за никому не нужному игрока, у которого контракт заканчивается через пол года
(ответить)
6ля не отказался бы от него в Аснле, думаю и он предпочел бы королей лондона челсидорам, сгниет в синей помойке
(ответить)
Шконте любит набирать в команду бревен-опорников для своей схемки 5-3-2
(ответить)
Ща бы инвалидов покупать за 15млн и 30млн...
(ответить)
Это заебись, очень даже)
(ответить)
Будет на лавке сидеть, около Дринквотера.
(ответить)
Бакайоказаменитель
(ответить)
Лишь бы не совершить те же ошибки Ливерпуля следуя политики британизации
(ответить)
нахера он нужен?!((
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий