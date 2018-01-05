"Челси" близок к приобретению Росса Баркли

"Челси" вплотную приблизился к приобретению полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Как известно, "синие" пытались купить Баркли еще прошлым летом. По слухам, Росс отказался от трансфера к чемпионам Премьер-Лиги в последний момент — чуть ли не во время медицинского обследования.



Как утверждает The Telegraph, 24-летний англичанин приятно удивлен настойчивостью "Челси" и ставит команду Антонио Конте выше "Тоттенхэма", который тоже заинтересован в его услугах, но все-таки предпочел бы подписать Росса в конце сезона свободным агентом.



По информации издания, клуб со "Стэмфорд Бридж" уже вовсю контактирует с Баркли и накануне совершил прорыв в переговорах. Теперь приобретение "синими" Росса может быть завершено в течение ближайших 24 часов.



На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс признался, что уже смирился с неизбежностью ухода Баркли.



"Думаю, мы отчаялись его сохранить. Клуб отчаялся его сохранить еще до того, как я пришел сюда. Мы расстанемся с Россом, и я не могу себе представить чего-то другого".



"Я ожидаю, на на определенном этапе этого трансферного окна к нему возникнет определенные интерес со стороны кого-либо их больших клубов", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.



Также Большой Сэм подтвердил, что Баркли уже полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра и тренируется в общей группе.

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