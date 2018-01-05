Мохамед Салах признан Игроком Года в Африке

Африканская конфедерация футбола назвала египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха лучшим игроком своего континента по итогам 2017 года.

Завершившийся год сложился просто фантастически для Салаха. Ярко проявив себя в "Роме", прошлым летом Мохамед заслужил приглашение в "Ливерпуль", где вывел свою игру на еще более высокий уровень.



В этом сезоне 25-летний Салах забил уже 23 гола за мерсисайдский клуб, включая 17 в рамках Премьер-Лиги. Подобного рода достижения оценили по достоинству и в Африке, где Мохамед тоже оставил свой след, выведя сборную Египта на Чемпионат Мира в России.



В борьбе за престижную награду Салах обошел своего одноклубника Садио Мане и нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Свой приз Мохамед получил лично в столице Ганы Аккре, всего за сутки до дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии.



Добавим, что ранее африканским Игроком Года признавались такие звезды Премьер-Лиги, как Яя Туре, Дидье Дрогба и Рияд Махрез.

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