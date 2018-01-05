Мохамед Салах признан Игроком Года в Африке
Африканская конфедерация футбола назвала египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха лучшим игроком своего континента по итогам 2017 года.
Завершившийся год сложился просто фантастически для Салаха. Ярко проявив себя в "Роме", прошлым летом Мохамед заслужил приглашение в "Ливерпуль", где вывел свою игру на еще более высокий уровень.
В этом сезоне 25-летний Салах забил уже 23 гола за мерсисайдский клуб, включая 17 в рамках Премьер-Лиги. Подобного рода достижения оценили по достоинству и в Африке, где Мохамед тоже оставил свой след, выведя сборную Египта на Чемпионат Мира в России.
В борьбе за престижную награду Салах обошел своего одноклубника Садио Мане и нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Свой приз Мохамед получил лично в столице Ганы Аккре, всего за сутки до дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии.
Добавим, что ранее африканским Игроком Года признавались такие звезды Премьер-Лиги, как Яя Туре, Дидье Дрогба и Рияд Махрез.
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05.01.2018 01:15
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Последние комментарии:
Вот и обещанный трофей!
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ахаха ору, этот даун единственный из числа победителей в этой номинации, который никаких трофеев не выиграл в победном году)) даже игрок лестера брал трофеи! вот вам и играй за паршивую бестрофейную помойку и позорься, явно уже прям щас хотел бы свалить побыстрее хоть куда, где светят трофеи
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норм форма у лфк
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и на ногах крепко стоит в отличие от низкосракого
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Просто лучший из лучших. Жопастый мастер обводок из синей помойки chlensea и правой ноги Мохамеда не стоит.
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И тут потекло на бестолковки пенсав
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скаузеры продолжают ссать на bezvizа. классика
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