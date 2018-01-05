Мохамед Салах признан Игроком Года в Африке

Мохамед Салах Африканская конфедерация футбола назвала египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха лучшим игроком своего континента по итогам 2017 года.

Завершившийся год сложился просто фантастически для Салаха. Ярко проявив себя в "Роме", прошлым летом Мохамед заслужил приглашение в "Ливерпуль", где вывел свою игру на еще более высокий уровень.

В этом сезоне 25-летний Салах забил уже 23 гола за мерсисайдский клуб, включая 17 в рамках Премьер-Лиги. Подобного рода достижения оценили по достоинству и в Африке, где Мохамед тоже оставил свой след, выведя сборную Египта на Чемпионат Мира в России.

В борьбе за престижную награду Салах обошел своего одноклубника Садио Мане и нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Свой приз Мохамед получил лично в столице Ганы Аккре, всего за сутки до дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии.

Добавим, что ранее африканским Игроком Года признавались такие звезды Премьер-Лиги, как Яя Туре, Дидье Дрогба и Рияд Махрез.

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Метки Ливерпуль, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 01:15

Количество просмотров Просмотров: 1069

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Последние комментарии:




  1. rollik707 05.01.2018 05:03 # rollik707
    Вот и обещанный трофей!

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  2. bezviz 05.01.2018 03:09 # bezviz
    ахаха ору, этот даун единственный из числа победителей в этой номинации, который никаких трофеев не выиграл в победном году)) даже игрок лестера брал трофеи! вот вам и играй за паршивую бестрофейную помойку и позорься, явно уже прям щас хотел бы свалить побыстрее хоть куда, где светят трофеи

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  3. calvin-harris 05.01.2018 02:58 # calvin-harris
    норм форма у лфк

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  4. kukuruzzo 05.01.2018 01:39 # kukuruzzo
    и на ногах крепко стоит в отличие от низкосракого

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  5. webb 05.01.2018 01:32 # webb
    Просто лучший из лучших. Жопастый мастер обводок из синей помойки chlensea и правой ноги Мохамеда не стоит.

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  6. ian 05.01.2018 01:32 # ian
    И тут потекло на бестолковки пенсав

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  7. jack-willsher 05.01.2018 01:26 # jack-willsher
    скаузеры продолжают ссать на bezvizа. классика

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