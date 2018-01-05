В перенесенном матче 21-го тура Премьер-Лиги "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом" — 1:1.

Команда Маурисио Почеттино полностью доминировала над соперником в первом тайме, но своими моментами упорно не пользовалась. У "молотобойцев" же даже не было возможностей для контратак.



Пробив более двух десятков раз, на 70-й минуте "шпоры" внезапно пропустили. Это Педро Обианг выстрелил с 30 метров, поразив ближнюю "девятку" ворот Уго Льориса — 0:1. "Вест Хэм" открыл счет своим первым же ударом в матче!



"Тоттенхэм" пуще прежнего принялся атаковать. Гости стали прижиматься и в итоге пропустили. На 84-й минуте Сон Хен Мин повторил трюк Обианга, поразив ворота с дистанции — 1:1.



"Шпоры" устремились за победой, однако "Вест Хэм" выдержал давление в концовке и сохранил ничью.



Несмотря на тотальное игровое преимущество, "Тоттенхэм" вынужден довольствоваться только ничьей. Этот результат оставил "шпор" в трех очках от топ-4 Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче

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