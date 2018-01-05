"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом"
В перенесенном матче 21-го тура Премьер-Лиги "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом" — 1:1.
Команда Маурисио Почеттино полностью доминировала над соперником в первом тайме, но своими моментами упорно не пользовалась. У "молотобойцев" же даже не было возможностей для контратак.
Пробив более двух десятков раз, на 70-й минуте "шпоры" внезапно пропустили. Это Педро Обианг выстрелил с 30 метров, поразив ближнюю "девятку" ворот Уго Льориса — 0:1. "Вест Хэм" открыл счет своим первым же ударом в матче!
"Тоттенхэм" пуще прежнего принялся атаковать. Гости стали прижиматься и в итоге пропустили. На 84-й минуте Сон Хен Мин повторил трюк Обианга, поразив ворота с дистанции — 1:1.
"Шпоры" устремились за победой, однако "Вест Хэм" выдержал давление в концовке и сохранил ничью.
Несмотря на тотальное игровое преимущество, "Тоттенхэм" вынужден довольствоваться только ничьей. Этот результат оставил "шпор" в трех очках от топ-4 Премьер-Лиги.
"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче
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05.01.2018 00:55
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Последние комментарии:
Мавропанос: "Не могу описать свои ощущения от перехода в "Арсенал"
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6ля купили понос Моуриньо, я ору, крч можно заканчивать чемп, первые 6 строчек не изменятся
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Да молодец, Салах, молодец. Никто не против. Но мы уж как-нибудь будем довольствоваться Эденом Азаром , что же делать. Знать судьба у нас такая, тяжёлая.
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мавро панос
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Стата по Салаху и Азару в ЛЧ+АПЛ
Азар
Минут сыграно: 1638
Голы: 9
Асисты: 4
Удары по воротам: 57
КПД по ударам: 16%
Качество пасов: 84% в АПЛ и 78,5 в ЛЧ
Количетсво ключевых пасов за игру: 2,1 в АПЛ и 3,3 в ЛЧ
Успешных обводок за игру: 4,6 в АПЛ и 4,5 в ЛЧ
Неудачных обводок за игру: 1,1 в АПЛ и 1,5 в ЛЧ
Потери мяча за игру: 2 в АПЛ и 1,5 в ЛЧ
Неудачная обработка мяча за игру: 1,4 в АПЛ и 2,8 в ЛЧ
Салах
Минут сыграно: 2084
Голы: 23
Асисты: 6
Удары по воротам: 111
КПД по ударам: 21%
Качество пасов: 76,8% в АПЛ и 72,3 в ЛЧ
Количетсво ключевых пасов за игру: 1,7 в АПЛ и 1,8 в ЛЧ
Успешных обводок за игру: 2,5 в АПЛ и 2,8 в ЛЧ
Неудачных обводок за игру: 1,3 в АПЛ и 1,2 в ЛЧ
Потери мяча за игру: 2,6 в АПЛ и 1,8 в ЛЧ
Неудачная обработка мяча за игру: 3 в АПЛ и 3,2 в ЛЧ
В принципе все весьма очевидно. Выводы каждый в состоянии сделать сам)
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Кэрролл может сменить "Вест Хэм" на "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/59660/?c=1
ору с лохов
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2 22 47
(ответить)
сколько раз днище азар становился игроком года в африке? 0
Салах>азарь
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1 мс
2 МЮ
3 пропасть
4 ЛИВЕРПУЛЬ
(ответить)
там Салах игроком года в Африке стал изи
(ответить)
1 22 62
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Наес тур для ЛФК)
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мойес топарь оказывается, небось в играх с первой шестеркой набрал очков больше, чем азар голов забил.
обамеянг гол месяца возьмет
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держисрака победила.
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минус лидеры в концовке сезона, минус ттх в лч
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нормик
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