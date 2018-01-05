"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом"

Сон Хен Мин В перенесенном матче 21-го тура Премьер-Лиги "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Хэмом" — 1:1.

Команда Маурисио Почеттино полностью доминировала над соперником в первом тайме, но своими моментами упорно не пользовалась. У "молотобойцев" же даже не было возможностей для контратак.

Пробив более двух десятков раз, на 70-й минуте "шпоры" внезапно пропустили. Это Педро Обианг выстрелил с 30 метров, поразив ближнюю "девятку" ворот Уго Льориса — 0:1. "Вест Хэм" открыл счет своим первым же ударом в матче!

"Тоттенхэм" пуще прежнего принялся атаковать. Гости стали прижиматься и в итоге пропустили. На 84-й минуте Сон Хен Мин повторил трюк Обианга, поразив ворота с дистанции — 1:1.

"Шпоры" устремились за победой, однако "Вест Хэм" выдержал давление в концовке и сохранил ничью.

Несмотря на тотальное игровое преимущество, "Тоттенхэм" вынужден довольствоваться только ничьей. Этот результат оставил "шпор" в трех очках от топ-4 Премьер-Лиги.

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче

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Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 00:55

Количество просмотров Просмотров: 2566

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Последние комментарии:




  1. tjk4 05.01.2018 05:26 # tjk4
    Мавропанос: "Не могу описать свои ощущения от перехода в "Арсенал"

    (ответить)

  2. wengerrrro 05.01.2018 04:12 # wengerrrro
    6ля купили понос Моуриньо, я ору, крч можно заканчивать чемп, первые 6 строчек не изменятся

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  3. golokante 05.01.2018 03:36 # golokante
    Да молодец, Салах, молодец. Никто не против. Но мы уж как-нибудь будем довольствоваться Эденом Азаром , что же делать. Знать судьба у нас такая, тяжёлая.

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  4. thegodfather 05.01.2018 02:58 # thegodfather
    мавро панос

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  5. ry-l 05.01.2018 01:39 # ry-l
    Стата по Салаху и Азару в ЛЧ+АПЛ

    Азар
    Минут сыграно: 1638
    Голы: 9
    Асисты: 4
    Удары по воротам: 57
    КПД по ударам: 16%
    Качество пасов: 84% в АПЛ и 78,5 в ЛЧ
    Количетсво ключевых пасов за игру: 2,1 в АПЛ и 3,3 в ЛЧ
    Успешных обводок за игру: 4,6 в АПЛ и 4,5 в ЛЧ
    Неудачных обводок за игру: 1,1 в АПЛ и 1,5 в ЛЧ
    Потери мяча за игру: 2 в АПЛ и 1,5 в ЛЧ
    Неудачная обработка мяча за игру: 1,4 в АПЛ и 2,8 в ЛЧ

    Салах
    Минут сыграно: 2084
    Голы: 23
    Асисты: 6
    Удары по воротам: 111
    КПД по ударам: 21%
    Качество пасов: 76,8% в АПЛ и 72,3 в ЛЧ
    Количетсво ключевых пасов за игру: 1,7 в АПЛ и 1,8 в ЛЧ
    Успешных обводок за игру: 2,5 в АПЛ и 2,8 в ЛЧ
    Неудачных обводок за игру: 1,3 в АПЛ и 1,2 в ЛЧ
    Потери мяча за игру: 2,6 в АПЛ и 1,8 в ЛЧ
    Неудачная обработка мяча за игру: 3 в АПЛ и 3,2 в ЛЧ

    В принципе все весьма очевидно. Выводы каждый в состоянии сделать сам)

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  6. hammersmith 05.01.2018 01:30 # hammersmith
    Кэрролл может сменить "Вест Хэм" на "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/59660/?c=1

    ору с лохов

    (ответить)

  7. knvlay 05.01.2018 01:12 # knvlay
    2 22 47

    (ответить)

  8. hammersmith 05.01.2018 01:08 # hammersmith
    сколько раз днище азар становился игроком года в африке? 0
    Салах>азарь

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  9. ian 05.01.2018 01:08 # ian
    1 мс
    2 МЮ
    3 пропасть
    4 ЛИВЕРПУЛЬ

    (ответить)

  10. hammersmith 05.01.2018 01:07 # hammersmith
    там Салах игроком года в Африке стал изи

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  11. budun 05.01.2018 01:06 # budun
    1 22 62

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  12. webb 05.01.2018 01:03 # webb
    Наес тур для ЛФК)

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  13. liverfun 05.01.2018 01:00 # liverfun
    мойес топарь оказывается, небось в играх с первой шестеркой набрал очков больше, чем азар голов забил.
    обамеянг гол месяца возьмет

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  14. ray-black 05.01.2018 00:59 # ray-black
    держисрака победила.

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  15. fascll 05.01.2018 00:57 # fascll
    минус лидеры в концовке сезона, минус ттх в лч

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  16. hammersmith 05.01.2018 00:56 # hammersmith
    нормик

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