Каррагер сочувствует Озилу и Санчесу

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил сочувствие лидерам "Арсенала" Месуту Озилу и Алексису Санчесу, которым приходится играть в одной команде с такими ненадежными защитниками.

Накануне вечером Санчес и Озил провели превосходный матч против "Челси", но добиться положительного результата "канонирам" не позволили чудовищные ошибки защитников в лице Калума Чемберса, Роба Холдинга и Шкодрана Мустафи.



Каррагер сочувствует лидерам "Арсенала", что им приходится играть в одной команде с партнерами, которые явно не соответствуют их уровню. Джейми понимает, почему они оба хотят уйти.



"Тройка атакующих игроков "Арсенала", пожалуй, даже сильнее тройки нападающих "Сити" или, по крайней мере, очень близка к ней по уровню. Но Озил и Санчес определенно разочарованы тем, что происходит у своих ворот".



"Мы давно говорим об этих ошибках, но они защищаются как кучка любителей, играющих только по выходным. Вот почему "Арсенал" не побеждает в больших матчах", - цитирует Каррагера Daily Mirror.

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