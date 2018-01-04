Каррагер сочувствует Озилу и Санчесу

Санчес и Озил Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил сочувствие лидерам "Арсенала" Месуту Озилу и Алексису Санчесу, которым приходится играть в одной команде с такими ненадежными защитниками.

Накануне вечером Санчес и Озил провели превосходный матч против "Челси", но добиться положительного результата "канонирам" не позволили чудовищные ошибки защитников в лице Калума Чемберса, Роба Холдинга и Шкодрана Мустафи.

Каррагер сочувствует лидерам "Арсенала", что им приходится играть в одной команде с партнерами, которые явно не соответствуют их уровню. Джейми понимает, почему они оба хотят уйти.

"Тройка атакующих игроков "Арсенала", пожалуй, даже сильнее тройки нападающих "Сити" или, по крайней мере, очень близка к ней по уровню. Но Озил и Санчес определенно разочарованы тем, что происходит у своих ворот".

"Мы давно говорим об этих ошибках, но они защищаются как кучка любителей, играющих только по выходным. Вот почему "Арсенал" не побеждает в больших матчах", - цитирует Каррагера Daily Mirror.

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Метки Арсенал, Каррагер, Озил, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2684

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mu-fc 05.01.2018 06:06 # mu-fc
    а че свой лузерпуль не вспомнил? какой клуб, такой и игрок/недоэксперт хренов

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  2. mad-mob 05.01.2018 00:56 # mad-mob
    Тот редкий момент, когда вынужден согласиться с троллем. Положительный результат должен складываться зачастую из надежной игры возле своих ворот. И Арсенал в этом сезоне - яркое тому подтверждение...

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  3. kukuruzzo 05.01.2018 00:48 # kukuruzzo
    мамаше своей посочувствуй, родившей автогол от брата.

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  4. sausage 05.01.2018 00:18 # sausage
    Ммммда, Каррагер, как эксперт, рассматривает положение дел в Арсенале в связи со вчерашним матчем, а хомячки с ФАПЛа плетут херню про его игру и Ливерпуль. Такое впечатление, что причина ошибок Арсенала в обороне - ошибки Карры и Ливерпуля.

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  5. manutd-20champ 04.01.2018 23:56 # manutd-20champ
    озил и санчес сочувствуют каррагеру

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  6. redtiger 04.01.2018 23:52 # redtiger
    Да им даже ловрен сочуствует

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  7. arsamen86 04.01.2018 23:47 # arsamen86
    Так и ливер звезд с небес не хватает. Купить мега раскрученного защитника(причем раскрутили его именно СМИ) и при этом щедро переплатить даже по меркам АПл это перебор,несмотря на интерес со стороны МС. Это локальный анализ происходящего

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  8. arsamen86 04.01.2018 23:24 # arsamen86
    Каррагеру,стоило бы вспомнить собственные привозы,как в центре так и на фланге Ливера. И посмотреть в сторону своего мега клуба куда покупают мега защитников за огромные деньжища с сомнительной репутацией и скиллами уровня корррупционера сборной Хорватии.

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  9. arsenal-fc-fan 04.01.2018 23:11 # arsenal-fc-fan
    Карра, ну все ж помнят, что ты любитель автоголов, ну что ты начинаешь холивар. То что у Арсенала дыра в обороне понятно даже малолетке сопливой

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  10. mancunia-planet 04.01.2018 23:09 # mancunia-planet
    Карра всё на своей волне
    "Тройка атакующих игроков "Арсенала", пожалуй, даже сильнее тройки нападающих "Сити"

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  11. vyrentz 04.01.2018 23:03 # vyrentz
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Арсенал" объявил о покупке Мавропаноса

    04.01.2018 21:40 #
    reams

    ))
    а если серьезно очередной будущий лучший цз АПЛ в составе Арсенала

    Источник: http://fapl.ru/posts/59657/?c=1

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