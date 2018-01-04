Каррагер сочувствует Озилу и Санчесу
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил сочувствие лидерам "Арсенала" Месуту Озилу и Алексису Санчесу, которым приходится играть в одной команде с такими ненадежными защитниками.
Накануне вечером Санчес и Озил провели превосходный матч против "Челси", но добиться положительного результата "канонирам" не позволили чудовищные ошибки защитников в лице Калума Чемберса, Роба Холдинга и Шкодрана Мустафи.
Каррагер сочувствует лидерам "Арсенала", что им приходится играть в одной команде с партнерами, которые явно не соответствуют их уровню. Джейми понимает, почему они оба хотят уйти.
"Тройка атакующих игроков "Арсенала", пожалуй, даже сильнее тройки нападающих "Сити" или, по крайней мере, очень близка к ней по уровню. Но Озил и Санчес определенно разочарованы тем, что происходит у своих ворот".
"Мы давно говорим об этих ошибках, но они защищаются как кучка любителей, играющих только по выходным. Вот почему "Арсенал" не побеждает в больших матчах", - цитирует Каррагера Daily Mirror.
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04.01.2018 23:00
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Последние комментарии:
а че свой лузерпуль не вспомнил? какой клуб, такой и игрок/недоэксперт хренов
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Тот редкий момент, когда вынужден согласиться с троллем. Положительный результат должен складываться зачастую из надежной игры возле своих ворот. И Арсенал в этом сезоне - яркое тому подтверждение...
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мамаше своей посочувствуй, родившей автогол от брата.
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Ммммда, Каррагер, как эксперт, рассматривает положение дел в Арсенале в связи со вчерашним матчем, а хомячки с ФАПЛа плетут херню про его игру и Ливерпуль. Такое впечатление, что причина ошибок Арсенала в обороне - ошибки Карры и Ливерпуля.
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озил и санчес сочувствуют каррагеру
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Да им даже ловрен сочуствует
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Так и ливер звезд с небес не хватает. Купить мега раскрученного защитника(причем раскрутили его именно СМИ) и при этом щедро переплатить даже по меркам АПл это перебор,несмотря на интерес со стороны МС. Это локальный анализ происходящего
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Каррагеру,стоило бы вспомнить собственные привозы,как в центре так и на фланге Ливера. И посмотреть в сторону своего мега клуба куда покупают мега защитников за огромные деньжища с сомнительной репутацией и скиллами уровня корррупционера сборной Хорватии.
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Карра, ну все ж помнят, что ты любитель автоголов, ну что ты начинаешь холивар. То что у Арсенала дыра в обороне понятно даже малолетке сопливой
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Карра всё на своей волне
"Тройка атакующих игроков "Арсенала", пожалуй, даже сильнее тройки нападающих "Сити"
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"Арсенал" объявил о покупке Мавропаноса
04.01.2018 21:40 #
reams
))
а если серьезно очередной будущий лучший цз АПЛ в составе Арсенала
Источник: http://fapl.ru/posts/59657/?c=1
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