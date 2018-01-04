Куртуа подпишет новый контракт и надеется, что Азар сделает то же самое

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подтвердил, что близок к новому контракту с клубом, выразив надежду, что полузащитник Эден Азар последует его примеру.

На протяжении последних месяцев не утихали слухи о возможном переходе Куртуа в "Реал". Порой Тибо и сам подливал масла в огонь, говоря, что причины личного характера заставляют его вернуться в Испанию, где ранее в своей карьере он отыграл три сезона в аренде за "Атлетико".

Усугублял ситуацию тот факт, что действующий контракт 25-летнего бельгийца истекает уже в конце следующего сезона. Однако сейчас Куртуа отбросил все сомнения и решил связать свое будущее с "синими".

"Я счастлив в "Челси", и сделка близка. Является ли это отвлекающим фактором? Не для меня. Я просто спокоен и расслаблен, потому что привязан к "Челси". Несмотря на слухи и все прочее, я сосредоточен на "Челси" и счастлив здесь".

"Правда ли, что мы с Эденом подстегиваем друг друга к новым контрактам? Да. Он говорит: "Если ты подпишешь, то и я подпишу". Я говорю то же самое ему. Думаю, мы оба счастливы в "Челси", мы оба играем значимую роль".

"За четыре сезона, что я здесь нахожусь, мы дважды становились чемпионами, и свои пиковые годы мы можем провести вместе в "Челси", — сообщил Куртуа Evening Standard.

The Telegraph ожидает, что новый контракт позволит Тибо стать самым высокооплачиваемым голкипером мира с зарплатой свыше 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Куртуа получает 100 тыс. фунтов каждые семь дней.

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Метки Азар, контракты, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1562

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  1. cezar 05.01.2018 07:06 # cezar
    вот пиdp! Выбил себе контракт и по другому запел, ска!

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  2. mu-fc 05.01.2018 06:05 # mu-fc
    Вот носатая палка выбила себе зп 200 тыщ в неделю, хотя его максимум это 50 тыщ, лохует пенсов по черному

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  3. berloga777 05.01.2018 02:02 # berloga777
    окропил бестолковки всяким джисусам, скумью и прочим ливерфанам

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  4. manutd-20champ 04.01.2018 22:45 # manutd-20champ
    Реал Аррисабалагу подписали, накуй ты им нужен. поэтому ты проститутка и решил остаться пенсодрочером.

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  5. chelsealondon 04.01.2018 22:44 # chelsealondon
    Топарь ....

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  6. ilovemanutd 04.01.2018 22:42 # ilovemanutd
    Азар наипал Куртуа, тот подпишет контракт, а Озар съе*ется

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  7. golokante 04.01.2018 22:31 # golokante
    Это даже не пись пись, а нормальная струя джезусам в рот

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  8. vyrentz 04.01.2018 22:12 # vyrentz
    По-моему, низкорослый еврейский бельгиец поднаебал дружбана Тибо.

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  9. thegodfather 04.01.2018 22:10 # thegodfather
    пись пись

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