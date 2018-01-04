Куртуа подпишет новый контракт и надеется, что Азар сделает то же самое

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подтвердил, что близок к новому контракту с клубом, выразив надежду, что полузащитник Эден Азар последует его примеру.

На протяжении последних месяцев не утихали слухи о возможном переходе Куртуа в "Реал". Порой Тибо и сам подливал масла в огонь, говоря, что причины личного характера заставляют его вернуться в Испанию, где ранее в своей карьере он отыграл три сезона в аренде за "Атлетико".



Усугублял ситуацию тот факт, что действующий контракт 25-летнего бельгийца истекает уже в конце следующего сезона. Однако сейчас Куртуа отбросил все сомнения и решил связать свое будущее с "синими".



"Я счастлив в "Челси", и сделка близка. Является ли это отвлекающим фактором? Не для меня. Я просто спокоен и расслаблен, потому что привязан к "Челси". Несмотря на слухи и все прочее, я сосредоточен на "Челси" и счастлив здесь".



"Правда ли, что мы с Эденом подстегиваем друг друга к новым контрактам? Да. Он говорит: "Если ты подпишешь, то и я подпишу". Я говорю то же самое ему. Думаю, мы оба счастливы в "Челси", мы оба играем значимую роль".



"За четыре сезона, что я здесь нахожусь, мы дважды становились чемпионами, и свои пиковые годы мы можем провести вместе в "Челси", — сообщил Куртуа Evening Standard.



The Telegraph ожидает, что новый контракт позволит Тибо стать самым высокооплачиваемым голкипером мира с зарплатой свыше 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Куртуа получает 100 тыс. фунтов каждые семь дней.

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