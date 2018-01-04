Куртуа подпишет новый контракт и надеется, что Азар сделает то же самое
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подтвердил, что близок к новому контракту с клубом, выразив надежду, что полузащитник Эден Азар последует его примеру.
На протяжении последних месяцев не утихали слухи о возможном переходе Куртуа в "Реал". Порой Тибо и сам подливал масла в огонь, говоря, что причины личного характера заставляют его вернуться в Испанию, где ранее в своей карьере он отыграл три сезона в аренде за "Атлетико".
Усугублял ситуацию тот факт, что действующий контракт 25-летнего бельгийца истекает уже в конце следующего сезона. Однако сейчас Куртуа отбросил все сомнения и решил связать свое будущее с "синими".
"Я счастлив в "Челси", и сделка близка. Является ли это отвлекающим фактором? Не для меня. Я просто спокоен и расслаблен, потому что привязан к "Челси". Несмотря на слухи и все прочее, я сосредоточен на "Челси" и счастлив здесь".
"Правда ли, что мы с Эденом подстегиваем друг друга к новым контрактам? Да. Он говорит: "Если ты подпишешь, то и я подпишу". Я говорю то же самое ему. Думаю, мы оба счастливы в "Челси", мы оба играем значимую роль".
"За четыре сезона, что я здесь нахожусь, мы дважды становились чемпионами, и свои пиковые годы мы можем провести вместе в "Челси", — сообщил Куртуа Evening Standard.
The Telegraph ожидает, что новый контракт позволит Тибо стать самым высокооплачиваемым голкипером мира с зарплатой свыше 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Куртуа получает 100 тыс. фунтов каждые семь дней.
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04.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
вот пиdp! Выбил себе контракт и по другому запел, ска!
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Вот носатая палка выбила себе зп 200 тыщ в неделю, хотя его максимум это 50 тыщ, лохует пенсов по черному
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окропил бестолковки всяким джисусам, скумью и прочим ливерфанам
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Реал Аррисабалагу подписали, накуй ты им нужен. поэтому ты проститутка и решил остаться пенсодрочером.
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Топарь ....
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Азар наипал Куртуа, тот подпишет контракт, а Озар съе*ется
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Это даже не пись пись, а нормальная струя джезусам в рот
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По-моему, низкорослый еврейский бельгиец поднаебал дружбана Тибо.
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пись пись
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