"Арсенал" объявил о покупке Мавропаноса
"Арсенал" совершил свое первое приобретение в зимнее трансферное окно, оформив переход 20-летнего защитника греческой "ПАС Яннины" Константиноса Мавропаноса.
По информации Evening Standard, "канониры" заплатили за юного игрока 2.2 миллиона фунтов в качестве компенсации. Предполагается, что за приобретением Мавропаноса стоит новоиспеченный глава селекционной службы лондонского клуба Свен Мислинтат.
Стоит отметить, что Константинос лишь в прошлом сезоне дебютировал за "Пас Яннину" и с тех пор провел 16 матчей в греческом чемпионате, однако игра талантливого футболиста не осталась без внимания в Европе.
Sky Sports предполагает, что в ближайшее время "Арсенал" отправит игрока молодежной сборной Греции в аренду на вторую половину сезона. Одним из претендентов на Мавропаноса называется бременский "Вердер".
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
04.01.2018 21:25
Просмотров: 4662
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На этом зимние трансферы гейклуба закончились.
(ответить)
Должен был в скам переходить к Мавру, там поносить. Но Веня разглядел ,,талант" теперь после всоса от обосанного, будет на тренировке гнобить Мавропаноса...сука, злой старый маразматик.
(ответить)
Где они таких копеешных находят?!? А парень на седьмом небе от счастья наверное! Прийти от хз откуда в Арсенал. Это все равно что из села в столицу переехать. Хотя так оно и получилось.
(ответить)
Может кто за рубли хоть купит)))
(ответить)
Ливерпуль 75 лемуров покупает а Арсенал понос купил за 2,2,,,, ну и где лига чемпионов, где обещания, ужас просто, пойду в туалет у меня после пива понос
(ответить)
панос-очередной перспективный чамберс, ну в лучшем случае через три года уйдет в барсу или в сити за 60-70 мультов, можете скринить, гг
(ответить)
как же я проорал
(ответить)
Его фамилия больше хохлу какому-нибудь подходит. Jesusу33 надо срочно ник менять на "понос".
(ответить)
в голос с его фамилии)))))
(ответить)
Веня сука в своем стиле как всегда:-(
(ответить)
чет мавропанос кокорин кокойто
(ответить)
как еще согласился перейти в этот клуб середняк
лучше выбрал бы томь или терек
не думает парень вообще
(ответить)
Опа, нвоый холдинго-чамберс подъехал
(ответить)
Ахахахахахпвхахав
(ответить)
за палтос ?)
(ответить)
опоносили обосанного
(ответить)
Взяли фишку с арендами у великого Челси, лол
(ответить)
ля что у него с фамилией?
(ответить)
Против такого заща может пройти лишь Левомицитиньо.
(ответить)
ну всё, топаря купили, днарей типа озила и санчеса сейчас сольют и вперёд за покером
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий