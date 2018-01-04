"Арсенал" объявил о покупке Мавропаноса

Арсен Венгер и Константинос Мавропанос "Арсенал" совершил свое первое приобретение в зимнее трансферное окно, оформив переход 20-летнего защитника греческой "ПАС Яннины" Константиноса Мавропаноса.

По информации Evening Standard, "канониры" заплатили за юного игрока 2.2 миллиона фунтов в качестве компенсации. Предполагается, что за приобретением Мавропаноса стоит новоиспеченный глава селекционной службы лондонского клуба Свен Мислинтат.

Стоит отметить, что Константинос лишь в прошлом сезоне дебютировал за "Пас Яннину" и с тех пор провел 16 матчей в греческом чемпионате, однако игра талантливого футболиста не осталась без внимания в Европе.

Sky Sports предполагает, что в ближайшее время "Арсенал" отправит игрока молодежной сборной Греции в аренду на вторую половину сезона. Одним из претендентов на Мавропаноса называется бременский "Вердер".

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Арсенал, Мавропанос, ПАС Яннина, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2018 21:25

Количество просмотров Просмотров: 4662

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ruschelsea 05.01.2018 06:57 # ruschelsea
    На этом зимние трансферы гейклуба закончились.

    (ответить)

  2. mcfc-fantactic 05.01.2018 05:28 # mcfc-fantactic
    Должен был в скам переходить к Мавру, там поносить. Но Веня разглядел ,,талант" теперь после всоса от обосанного, будет на тренировке гнобить Мавропаноса...сука, злой старый маразматик.

    (ответить)

  3. rollik707 05.01.2018 05:10 # rollik707
    Где они таких копеешных находят?!? А парень на седьмом небе от счастья наверное! Прийти от хз откуда в Арсенал. Это все равно что из села в столицу переехать. Хотя так оно и получилось.

    (ответить)

  4. romka777 05.01.2018 02:28 # romka777
    Может кто за рубли хоть купит)))

    (ответить)

  5. romka777 05.01.2018 02:25 # romka777
    Ливерпуль 75 лемуров покупает а Арсенал понос купил за 2,2,,,, ну и где лига чемпионов, где обещания, ужас просто, пойду в туалет у меня после пива понос

    (ответить)

  6. berloga777 05.01.2018 02:00 # berloga777
    панос-очередной перспективный чамберс, ну в лучшем случае через три года уйдет в барсу или в сити за 60-70 мультов, можете скринить, гг

    (ответить)

  7. goodtimes 05.01.2018 00:55 # goodtimes
    как же я проорал

    (ответить)

  8. mata-hazard 05.01.2018 00:08 # mata-hazard
    Его фамилия больше хохлу какому-нибудь подходит. Jesusу33 надо срочно ник менять на "понос".

    (ответить)

  9. novocaine 04.01.2018 23:37 # novocaine
    в голос с его фамилии)))))

    (ответить)

  10. ska-skvo 04.01.2018 23:01 # ska-skvo
    Веня сука в своем стиле как всегда:-(

    (ответить)

  11. calvin-harris 04.01.2018 22:57 # calvin-harris
    чет мавропанос кокорин кокойто

    (ответить)

  12. blackdreamer 04.01.2018 22:48 # blackdreamer
    как еще согласился перейти в этот клуб середняк
    лучше выбрал бы томь или терек
    не думает парень вообще

    (ответить)

  13. pauk 04.01.2018 22:46 # pauk
    Опа, нвоый холдинго-чамберс подъехал

    (ответить)

  14. knvlay 04.01.2018 22:43 # knvlay
    Ахахахахахпвхахав

    (ответить)

  15. calvin-harris 04.01.2018 22:41 # calvin-harris
    за палтос ?)

    (ответить)

  16. kukuruzzo 04.01.2018 22:40 # kukuruzzo
    опоносили обосанного

    (ответить)

  17. cristean2 04.01.2018 22:27 # cristean2
    Взяли фишку с арендами у великого Челси, лол

    (ответить)

  18. imfake 04.01.2018 22:21 # imfake
    ля что у него с фамилией?

    (ответить)

  19. beatles-red 04.01.2018 22:00 # beatles-red
    Против такого заща может пройти лишь Левомицитиньо.

    (ответить)

  20. fanat-united 04.01.2018 21:57 # fanat-united
    ну всё, топаря купили, днарей типа озила и санчеса сейчас сольют и вперёд за покером

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: