"Арсенал" объявил о покупке Мавропаноса

"Арсенал" совершил свое первое приобретение в зимнее трансферное окно, оформив переход 20-летнего защитника греческой "ПАС Яннины" Константиноса Мавропаноса.

По информации Evening Standard, "канониры" заплатили за юного игрока 2.2 миллиона фунтов в качестве компенсации. Предполагается, что за приобретением Мавропаноса стоит новоиспеченный глава селекционной службы лондонского клуба Свен Мислинтат.



Стоит отметить, что Константинос лишь в прошлом сезоне дебютировал за "Пас Яннину" и с тех пор провел 16 матчей в греческом чемпионате, однако игра талантливого футболиста не осталась без внимания в Европе.



Sky Sports предполагает, что в ближайшее время "Арсенал" отправит игрока молодежной сборной Греции в аренду на вторую половину сезона. Одним из претендентов на Мавропаноса называется бременский "Вердер".

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