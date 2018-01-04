FA требует от Венгера объяснений по поводу комментариев о судействе

FA потребовала объяснений от главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера по поводу его комментариев до и после матча Премьер-Лиги против "Челси" насчет судейства.

Напомним, ранее на этой неделе Ассоциация обвинила Венгера в оскорблении рефери Майка Дина после ничьей 1:1 против "Вест Бромвича". Тогда Арсен был чрезвычайно недоволен назначением пенальти в ворота своей команды.



После матча на "Хоторнс" 68-летний француз продолжил критиковать и Дина, и судейство в Премьер-Лиге в целом. Затем досталось от Венгера и Энтони Тэйлору, который в дерби с "Челси" в среду вечером тоже поставил пенальти в ворота "канониров". Это решение назначить 11-метровый Арсен назвал "фарсовым"



Венгер также выразил предположение, что существует судейский заговор против "Арсенала", отказавшись назвать случайностью большое количество спорных решений против его команды.



Своими словами Арсен лишь дополнительно навлек на себя беду, сообщает Sky Sports. Наставнику "канониров" было дано время до вечера следующего вторника, чтобы объясниться перед FA за свои комментарии по поводу судейства до и после дерби.

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