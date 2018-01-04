Тарковски продлил контракт с "Бернли" до 2022 года
Центральный защитник "Бернли" Джеймс Тарковски заключил со своим клубом новый контракт на четыре с половиной года.
Отпустив в "Эвертон" Майкла Кина прошлым летом, главный тренер "бордовых" Шон Дайч за короткое время вырастил новую звезду, на которую уже обратили большие клубы.
В этом сезоне 25-летний Тарковски демонстрирует блестящую игру, помогая "Бернли" претендовать на попадание в еврокубки. Столь впечатляющий прогресс Джеймса не остался без внимания и на "Терф Мур", поэтому сегодня защитник был награжден новым контрактом на улучшенных условиях.
"Мы чувствовали, что он заслуживает новой сделки по двум причинам. Он так хорошо выступает в Премьер-Лиге, и от его предыдущего контракта оставалось не так много", — объяснил Дайч.
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04.01.2018 20:30
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в след то за 76 в ЛФЦ
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молодец. так бы днил на лавке у топов
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