Тарковски продлил контракт с "Бернли" до 2022 года

Джеймс Тарковски Центральный защитник "Бернли" Джеймс Тарковски заключил со своим клубом новый контракт на четыре с половиной года.

Отпустив в "Эвертон" Майкла Кина прошлым летом, главный тренер "бордовых" Шон Дайч за короткое время вырастил новую звезду, на которую уже обратили большие клубы.

В этом сезоне 25-летний Тарковски демонстрирует блестящую игру, помогая "Бернли" претендовать на попадание в еврокубки. Столь впечатляющий прогресс Джеймса не остался без внимания и на "Терф Мур", поэтому сегодня защитник был награжден новым контрактом на улучшенных условиях.

"Мы чувствовали, что он заслуживает новой сделки по двум причинам. Он так хорошо выступает в Премьер-Лиге, и от его предыдущего контракта оставалось не так много", — объяснил Дайч.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Бернли, контракты, Тарковски

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2018 20:30

Количество просмотров Просмотров: 711

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rap-woiska 04.01.2018 20:38 # rap-woiska
    в след то за 76 в ЛФЦ

    (ответить)

  2. kontrikal 04.01.2018 20:37 # kontrikal
    молодец. так бы днил на лавке у топов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: