Моуриньо хочет остаться в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо заверил, что он полностью предан "Манчестер Юнайтед" и хочет остаться в клубе за пределы своего контракта.

В четверг утром английская пресса сообщила, что на "Олд Траффорд" опасаются ухода Моуриньо по окончании сезона, поскольку Жозе не чувствует себя счастливым в Манчестере. Позже днем стало известно, что португальский тренер обсуждает с боссами свое будущее в клубе.



Однако на своей пресс-конференции Моуриньо поспешил заверить, что связывает свое будущее с "красными дьяволами". У Жозе не планирует уходить из клуба.



"Если вы хотите спросить меня прямо, вижу ли я себя в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, тогда я отвечу, что вижу".



"Как я и говорил по пришествии сюда, я уйду тогда, когда этого пожелает клуб, потому что у меня совершенно нет намерения уйти".



"Мое намерение состоит в том, чтобы остаться здесь и работать над улучшением клуба. Я хочу вернуть клуб на его заслуженное место".



"Я хочу остаться. Я не вижу никаких причин для ухода. У меня по-прежнему есть контракт. Вообще-то, я в середине своего контракта. Это не так, что у меня идут заключительные пара месяцев".



"Мое желание — оставаться здесь до тех пор, пока владельцы и руководство довольны моей работой".



"Я в середине своего контракта. Подпишу ли я новый, зависит, конечно, от клуба, потому что я полностью предан клубу и хочу остаться".



"Надеюсь ли я остаться за пределы своего контракта? Да, я вижу себя здесь. Это лишь вопрос, довольны ли клуб, владельцы, руководство, мистер Вудворд моим вкладом и хотят ли они продлить сотрудничество со мной. Но да, я хочу остаться", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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