Почеттино поймет, если Кейн захочет в "Реал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что отпустит нападающего Харри Кейна, но только если тот сам захочет перейти в "Реал".

Ради того, чтобы удержать нападающего, забившего 37 мячей в прошлом году, "Тоттенхэм" готов сделать Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком и поднять ему оклад почти в два раза.



Тем не менее, "шпоры" обсудят продажу Харри в "Реал", если сам игрок выразит соответствующее пожелание. Почеттино не станет удерживать Кейна против его воли.



"Если "Реал" выйдет на нас с предложением, то я, как тренер "Тоттенхэма", скажу, что мы не хотим продавать Харри, что он останется здесь, а Мадриду придется с этим смириться".



"Но если игрок попросит отпустить его, как это произошло с Модричем и Бэйлом, то произойти может все что угодно. На сегодня Харри не выражал такое желание, и я надеюсь, что он останется здесь на долгие годы", - сообщил Почеттино в интервью El Chiringuito.

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