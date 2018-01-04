Почеттино поймет, если Кейн захочет в "Реал"

Почеттино и Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что отпустит нападающего Харри Кейна, но только если тот сам захочет перейти в "Реал".

Ради того, чтобы удержать нападающего, забившего 37 мячей в прошлом году, "Тоттенхэм" готов сделать Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком и поднять ему оклад почти в два раза.

Тем не менее, "шпоры" обсудят продажу Харри в "Реал", если сам игрок выразит соответствующее пожелание. Почеттино не станет удерживать Кейна против его воли.

"Если "Реал" выйдет на нас с предложением, то я, как тренер "Тоттенхэма", скажу, что мы не хотим продавать Харри, что он останется здесь, а Мадриду придется с этим смириться".

"Но если игрок попросит отпустить его, как это произошло с Модричем и Бэйлом, то произойти может все что угодно. На сегодня Харри не выражал такое желание, и я надеюсь, что он останется здесь на долгие годы", - сообщил Почеттино в интервью El Chiringuito.

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Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 19:00

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  1. ruschelsea 04.01.2018 19:43 # ruschelsea
    или в Челси.

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  2. ray-black 04.01.2018 19:06 # ray-black
    надо ли добавлять что Реалу Кейн обойдется очень-очень дорого. Дороже чем Неймар наверняка.

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