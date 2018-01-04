Джан уже обсуждает переход в "Ювентус" летом

Эмре Джан "Ювентус" практически договорился о переходе полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана по окончании нынешнего сезона.

Накануне стало известно, что 23-летний Джан окончательно отказался от нового контракта с "Ливерпулем", доиграет нынешний сезон на "Энфилде", но затем покинет клуб на правах свободного агента.

Высока вероятность, что еще до наступления лета Эмре определится со своим будущим. Джан имеет полное право заключить предварительный контракт с зарубежным клубом уже сейчас.

Как и ожидалось, свой выбор немец, вероятно, сделает в пользу "Ювентуса". По информации Sky Italia, Эмре вовсю ведет переговоры с туринским клубом и практически договорился об условия личного соглашения с чемпионами Серии А.

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Метки Джан, Ливерпуль, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 04.01.2018 18:47 # gerrard08
    Сук обсуждай за щас. Пусть пидры накинут лямов 10.

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  2. blackdreamer 04.01.2018 18:31 # blackdreamer
    какие то обоссаные пинсы в ветке собрались
    эй хуеглоты , закрывайте ебало
    так то быстре бы сьебался этот косоногий хуеглотк единаличник

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  3. gidro-met 04.01.2018 18:12 # gidro-met
    Заслужил это повышение уже давно

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  4. bluehonorcfc9 04.01.2018 18:05 # bluehonorcfc9
    крысы бегут с мусорного коробля.

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