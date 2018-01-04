Джан уже обсуждает переход в "Ювентус" летом

"Ювентус" практически договорился о переходе полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана по окончании нынешнего сезона.

Накануне стало известно, что 23-летний Джан окончательно отказался от нового контракта с "Ливерпулем", доиграет нынешний сезон на "Энфилде", но затем покинет клуб на правах свободного агента.



Высока вероятность, что еще до наступления лета Эмре определится со своим будущим. Джан имеет полное право заключить предварительный контракт с зарубежным клубом уже сейчас.



Как и ожидалось, свой выбор немец, вероятно, сделает в пользу "Ювентуса". По информации Sky Italia, Эмре вовсю ведет переговоры с туринским клубом и практически договорился об условия личного соглашения с чемпионами Серии А.

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