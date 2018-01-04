FA не будет обвинять Азара в симуляции

Плеймейкеру "Челси" Эдену Азару не грозят обвинения в симуляции по мотивам лондонского дерби с "Арсеналом".

Накануне вечером Азар заработал для своей команды пенальти, подставившись под удар защитника "канониров" Эктора Беллерина. Сам же бельгиец подошел к точке и уверенно реализовал 11-метровый.



После матча рулевой Арсенала Арсен Венгер назвал "фарсом" решение Энтони Тэйлора назначить в этом эпизоде пенальти. Если бы дисциплинарная комиссия FA разглядела в действиях Эдена нырок, то плеймейкеру грозила бы дисквалификация сразу на две игры.



Однако источники внутри организации уже сообщили ESPN, что выдвигать обвинения в адрес Азара никто не собирается. Инцидент не будет передан на рассмотрение специальному жюри, поскольку "убедительных доказательств симуляции со стороны Эдена нет".

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