FA не будет обвинять Азара в симуляции
Плеймейкеру "Челси" Эдену Азару не грозят обвинения в симуляции по мотивам лондонского дерби с "Арсеналом".
Накануне вечером Азар заработал для своей команды пенальти, подставившись под удар защитника "канониров" Эктора Беллерина. Сам же бельгиец подошел к точке и уверенно реализовал 11-метровый.
После матча рулевой Арсенала Арсен Венгер назвал "фарсом" решение Энтони Тэйлора назначить в этом эпизоде пенальти. Если бы дисциплинарная комиссия FA разглядела в действиях Эдена нырок, то плеймейкеру грозила бы дисквалификация сразу на две игры.
Однако источники внутри организации уже сообщили ESPN, что выдвигать обвинения в адрес Азара никто не собирается. Инцидент не будет передан на рассмотрение специальному жюри, поскольку "убедительных доказательств симуляции со стороны Эдена нет".
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04.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
Пенальти был в обоих случаях, хоть Азар его и на рисовал, а Найлз- нет. Футбольные хитрости. Просто тяжело при таком накале и динамике принимать решения. Согласитесь, на 4-ку Тэйлор на судил как бы у вас не бомбило.
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Ишь чего захотели. Гунерята, ну ка дружно приняли позу 69 и сосните друг у друга.
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Коменты не читал. Про рот контекса уже было?
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Главное калича своего английского не замазали.
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Арбитр засмотрелся на обводки озара
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типично для пинсов
поцан уeбался как мешок с говном.
з.ы. пенку на Найлзе где,пuдарасы вы двуличные ?
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приукрасил сильно, но контакт был. венгер правильно сказал, что тогда и на их найлзе надо было пенку давать, когда его мозес цепанул
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Лол, а ананята орали то. Чистая пенка, скажите спасибо что в конце вас простили
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Чистейший пенальти...
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