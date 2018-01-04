FA не будет обвинять Азара в симуляции

Эден Азар Плеймейкеру "Челси" Эдену Азару не грозят обвинения в симуляции по мотивам лондонского дерби с "Арсеналом".

Накануне вечером Азар заработал для своей команды пенальти, подставившись под удар защитника "канониров" Эктора Беллерина. Сам же бельгиец подошел к точке и уверенно реализовал 11-метровый.

После матча рулевой Арсенала Арсен Венгер назвал "фарсом" решение Энтони Тэйлора назначить в этом эпизоде пенальти. Если бы дисциплинарная комиссия FA разглядела в действиях Эдена нырок, то плеймейкеру грозила бы дисквалификация сразу на две игры.

Однако источники внутри организации уже сообщили ESPN, что выдвигать обвинения в адрес Азара никто не собирается. Инцидент не будет передан на рассмотрение специальному жюри, поскольку "убедительных доказательств симуляции со стороны Эдена нет".

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Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. pipin 04.01.2018 19:42 # pipin
    Пенальти был в обоих случаях, хоть Азар его и на рисовал, а Найлз- нет. Футбольные хитрости. Просто тяжело при таком накале и динамике принимать решения. Согласитесь, на 4-ку Тэйлор на судил как бы у вас не бомбило.

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  2. timur18 04.01.2018 18:06 # timur18
    Ишь чего захотели. Гунерята, ну ка дружно приняли позу 69 и сосните друг у друга.

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  3. electric 04.01.2018 18:00 # electric
    Коменты не читал. Про рот контекса уже было?

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  4. thefa 04.01.2018 17:38 # thefa
    Главное калича своего английского не замазали.

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  5. lexa-arsenal 04.01.2018 17:28 # lexa-arsenal
    Арбитр засмотрелся на обводки озара

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  6. megan063 04.01.2018 17:22 # megan063
    типично для пинсов

    поцан уeбался как мешок с говном.

    з.ы. пенку на Найлзе где,пuдарасы вы двуличные ?

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  7. liverfun 04.01.2018 17:07 # liverfun
    приукрасил сильно, но контакт был. венгер правильно сказал, что тогда и на их найлзе надо было пенку давать, когда его мозес цепанул

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  8. funkyfresh 04.01.2018 17:04 # funkyfresh
    Лол, а ананята орали то. Чистая пенка, скажите спасибо что в конце вас простили

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  9. chelsealondon 04.01.2018 17:02 # chelsealondon
    Чистейший пенальти...

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