"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Моуриньо

"Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах о новом контракте с главным тренером Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Моуриньо срывается не только на репортеров. Португалец уже несколько раз отчитал поклонников МЮ, а совсем недавно выразил недовольством тем, сколько клуб тратит на трансферы.



Это привело к предположению, что Жозе может покинуть "Олд Траффорд" уже грядущим летом. Такая теория подкрепляется комментариями, которые Моуриньо сделал прошлой осенью, когда рассказал о желании возглавить ПСЖ.



Однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Юнайтед" вовсю ведет переговоры о продлении контракта с Жозе. Диалог между сторонам стартовал еще в октября и с тех пор приблизился к соглашению.

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