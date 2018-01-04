"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Моуриньо
"Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах о новом контракте с главным тренером Жозе Моуриньо.
В этом сезоне Моуриньо срывается не только на репортеров. Португалец уже несколько раз отчитал поклонников МЮ, а совсем недавно выразил недовольством тем, сколько клуб тратит на трансферы.
Это привело к предположению, что Жозе может покинуть "Олд Траффорд" уже грядущим летом. Такая теория подкрепляется комментариями, которые Моуриньо сделал прошлой осенью, когда рассказал о желании возглавить ПСЖ.
Однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Юнайтед" вовсю ведет переговоры о продлении контракта с Жозе. Диалог между сторонам стартовал еще в октября и с тех пор приблизился к соглашению.
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04.01.2018 16:00
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Я не разрешал правлению начинать переговоры по контракту.
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Долбаебы. Слов нет
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После продления контракта у него обычно остаётся сезон. Чё пацаны, пэсэжэ?
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Зачем сейчас заниматься продлением его контракта? У Жозе ещё полтора года по текущему соглашению. Пусть сначала навяжет борьбу за титул, докажет свою профпригодность, продлить Моура можно и через год.
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как меня прикалывают доводы журналюг типа "Португалец уже несколько раз отчитал поклонников МЮ". как будто они за это обиделись и освистывают его. еще САФ говорил что пол стадиона приходит тупо пожрать а не болеть за клуб.
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