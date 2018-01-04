"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Моуриньо

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" продвинулся в переговорах о новом контракте с главным тренером Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Моуриньо срывается не только на репортеров. Португалец уже несколько раз отчитал поклонников МЮ, а совсем недавно выразил недовольством тем, сколько клуб тратит на трансферы.

Это привело к предположению, что Жозе может покинуть "Олд Траффорд" уже грядущим летом. Такая теория подкрепляется комментариями, которые Моуриньо сделал прошлой осенью, когда рассказал о желании возглавить ПСЖ.

Однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что "Юнайтед" вовсю ведет переговоры о продлении контракта с Жозе. Диалог между сторонам стартовал еще в октября и с тех пор приблизился к соглашению.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1459

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 04.01.2018 18:32 # mancunia-planet
    Я не разрешал правлению начинать переговоры по контракту.

    (ответить)

  2. cruise877 04.01.2018 17:45 # cruise877
    Долбаебы. Слов нет

    (ответить)

  3. ganinilyha 04.01.2018 16:49 # ganinilyha
    После продления контракта у него обычно остаётся сезон. Чё пацаны, пэсэжэ?

    (ответить)

  4. trent 04.01.2018 16:18 # trent
    Зачем сейчас заниматься продлением его контракта? У Жозе ещё полтора года по текущему соглашению. Пусть сначала навяжет борьбу за титул, докажет свою профпригодность, продлить Моура можно и через год.

    (ответить)

  5. van-der-slav 04.01.2018 16:04 # van-der-slav
    как меня прикалывают доводы журналюг типа "Португалец уже несколько раз отчитал поклонников МЮ". как будто они за это обиделись и освистывают его. еще САФ говорил что пол стадиона приходит тупо пожрать а не болеть за клуб.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: