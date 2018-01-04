Дженк Тосун направляется в "Эвертон"
Президент "Бешикташа" Фикрет Орман подтвердил, что его клуб договорился с "Эвертоном" о цене нападающего Дженка Тосуна.
Как сообщает The Guardian, "ириски" ведут переговоры по 26-летнему игроку сборной Турции уже несколько недель. На протяжении последних дней пресса трубила, что сделка близка, однако затем появилась информация, что в последний момент "Бешикташ" повысил цену за своего бомбардира.
Так или иначе, но личный визит Ормана в Лондон позволил сторонам сделать решающий рывок. "Бешикташ" принял предложение мерсисайдского клуба по Тосуну в размере 27 миллионов фунтов.
В данный момент Дженк уже направляется в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Эвертоном". Сделка должна быть завершена до конца недели.
"Нужно учитывать наши интересы, как и интересы игрока. Дженк хочет перейти в "Эвертон". Мы же хотим найти ему замену и уже работаем над этим".
"Эра, когда ты покупал, покупал и покупал, окончена. Теперь наступила эра, когда ты покупаешь, увеличиваешь стоимость и продаешь. Окончательно сделка еще не заключена, но мы договорились по цене. Конец близок. Трансфер будет оформлен к уикенду", — сообщил Орман.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
04.01.2018 15:00
Просмотров: 1077
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В порту прибыло!
(ответить)
новый Коутиньо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий