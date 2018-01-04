Дженк Тосун направляется в "Эвертон"

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман подтвердил, что его клуб договорился с "Эвертоном" о цене нападающего Дженка Тосуна.

Как сообщает The Guardian, "ириски" ведут переговоры по 26-летнему игроку сборной Турции уже несколько недель. На протяжении последних дней пресса трубила, что сделка близка, однако затем появилась информация, что в последний момент "Бешикташ" повысил цену за своего бомбардира.



Так или иначе, но личный визит Ормана в Лондон позволил сторонам сделать решающий рывок. "Бешикташ" принял предложение мерсисайдского клуба по Тосуну в размере 27 миллионов фунтов.



В данный момент Дженк уже направляется в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Эвертоном". Сделка должна быть завершена до конца недели.



"Нужно учитывать наши интересы, как и интересы игрока. Дженк хочет перейти в "Эвертон". Мы же хотим найти ему замену и уже работаем над этим".



"Эра, когда ты покупал, покупал и покупал, окончена. Теперь наступила эра, когда ты покупаешь, увеличиваешь стоимость и продаешь. Окончательно сделка еще не заключена, но мы договорились по цене. Конец близок. Трансфер будет оформлен к уикенду", — сообщил Орман.

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