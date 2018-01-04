Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

Очередные провалы Марка Хьюза и Маурисио Пеллегрино, зрелищный "Арсенал" и ностальгирующий по своим ушедшим лидерам "Суонси", — обо всем этом и не только в итогах 22-го тура английской Премьер-Лиги.





Марк Хьюз заслуживает отставки



Когда Марк Хьюз приходил на смену Тони Пьюлису, целью "Стоука" было изменение игрового стиля команды, а ориентиром стала "Барселона", в которой когда-то играл сам Хьюз, а также некоторые из его новых подопечных, приобретенных по его старым связям на "Камп Ноу". К чему привела работа Хьюза на "Британии" мы можем видеть сейчас — в этой команде есть бывшие игроки "Барселоны", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Реала", но при наличии некоторого класса нет никаких четких целей и мотивации.



Долгое время при Хьюзе "Стоук" был вечно девятым, но с каждым сезоном "гончары" все чаще заигрывали с зоной вылета, а валлийскому менеджеру приходилось приводить команду в чувство, что ранее ему практически всегда удавалось. Но к озвученным целям "Стоук" так и не добрался — если при "унылом" Пьюлисе "Стоук" играл в финале Кубка Англии и плей-офф Лиги Европы, то Хьюз так и не поднялся выше девятого места с более классными игроками, а сейчас находится на грани вполне заслуженной отставки.



В игре против "Челси" Хьюз выставил дублирующий состав, чтобы сосредоточиться на матче с таким же кризисным "Ньюкаслом", но проиграл Рафе Бенитесу. По хорошему после таких обломов менеджеры подают в отставку, но в нынешней Премьер-Лиге добровольно никто со своего места не уходит, а терпеливому руководству "Стоука" нужно еще найти замену Хьюзу в условиях, когда все пути ведут к Тони Пьюлису, а признавать собственные ошибки не хочется.



Нападающие еще пригодятся "Вест Хэму"



Когда Дэвид Мойес заступил на работу в "Вест Хэм", все нападающие в его новой команды были травмированы, что и привело к тому, что шотландец попробовал сыграть на острие атаки с номинальным вингером Марко Арнаутовичем. Эта тактика оказалась настолько удачной для "Вест Хэма" в матчах против "Челси", "Арсенала" и бывшего клуба Арнаутовича "Стоука", что даже после того как восстановились Чичарито и Кэрролл, Мойес продолжил не без успеха использовать австрийца в роли центрфорварда.



Впрочем, данная тактика была логичной в первую очередь для матчей с топ-клубами и выездных поединков, где "Вест Хэм" играл на контратаках — Арнаутович может зацепиться за мяч и создать момент в одиночку, что очень важно в условиях, когда вся команда работает на оборону. А вот в поединках, где самим "молоткам" нужно оказывать давление на оборону противника, как в домашнем матче с "Вест Бромвичем", на острие атаки логичнее иметь пробивного Кэрролла или юркого Чичарито. Как мы могли видеть, именно присутствие на поле Кэрролла оказалось решающим в важнейшем матче против конкурента в борьбе за выживание, а Арнаутович продемонстрировал свою универсальность, выступив ассистентом в случае с решающим голом в компенсированное время.



Фернандо Льоренте очень не хватает "Суонси"



Для находящегося в бедственном положении "Суонси" весьма болезненным напоминаем в матче с "Тоттенхэмом" был гол Фернандо Льоренте, предопределивший исход встречи со "шпорами" уже на 12-й минуте. Ранее валлийцы пострадали от Гульфи Сигурдссона, который отметился победным голом в ворота бывшей команды в поединке с "Эвертоном", а на сей раз гол, также ставший победным, забил уже Льоренте — причем на том стадионе, который ранее рукоплескал ему.



Для "Суонси", страдающего от явного недостатка голевых моментов и отсутствия бомбардира, который способен тянуть за собой команду, как это ранее делал Льоренте, подобный поворот был болезненным вдвойне, и для "лебедей" сейчас очень важно найти на зимнем трансферном рынке адекватное усиление. Но судя по всему, клуб уже готовится к весьма вероятному понижению в классе, позвав на роль менеджера Карлуша Карвальяла, и для того, чтобы купить кого-то, "Суонси" сперва придется кого-то продать.



"Арсенал" гарантирует зрелище в больших матчах



Большие матчи в этом сезоне были интересны только с участием "Арсенала". Грубые ошибки защитников на старте матча с "Манчестер Юнайтед" вынудили "канониров" обрушить шквал атак на ворота Де Хеа, и это было действительно яркое зрелище. В матче с "Ливерпулем" "Арсенал" продемонстрировал, что было бы с МЮ в той игре, если бы в воротах "Юнайтед" не находился Де Хеа — хоть "канониры" и провалили 90% игрового времени матча с "красными", но за счет цунами, которое удалось вызвать у ворот Миньоле, могли даже выиграть тот матч.



И вот — новый триллер и новая результативная ничья с закрученным сценарием. В ней было место и спорным судейским решениям (для Арсена Венгера все, что направлено против его команды — повод для спора), и красивым голам, но самое главное, что отличало этот "большой" матч от других — высочайшая динамика игры и обмен атаками, который происходил постоянно. Обычно в Премьер-Лиге гранды относятся с уважением и опаской друг к другу, и мы чаще всего видим или же гроссмейстерские ничьи или матчи, где цена ошибки для кого-то становится решающей. Но с "Арсеналом" все иначе — эта команда дарит зрелище сама и вынуждает противника действовать в том же духе.



"Саутгемптон" промахнулся с Пеллегрино



"Саутгемптон" после возвращения в Премьер-Лигу был клубом, который ставили в пример всем крепким середнячкам — это был самоокупаемый конвейер по производству классных игроков для топ-клубов, приносивший приличную прибыль своим создателям. Игроки приходили и уходили, а "святые" оставались конкурентоспособным клубом, демонстрировавшим привлекательную игру и стремившимся к высоким целям, не только на финансовом рынке.



Клуб не замечал не только ротации игроков, но и прихода и ухода менеджеров. После отставки Найджела Адкинса, который, собственно, и вывел "святых" в элиту, тренеры "Саутгемптона" уходили только на повышение, пока прошлым летом в клубе не решились расстаться по собственной инициативе с Клодом Пюэлем — менеджером, который был ближе всех к завоеванию трофея, но по каким-то причинам не подошел руководству.



Сейчас мы можем видеть, что в "Саутгемптоне" не только ошиблись с отставкой Пюэля, который уже принял "Лестер" и подтвердил свой высокий класс, но и с назначением Пеллегрино. Может быть, в лице аргентинца "святые" видели нового Маурисио Почеттино или же копию Мануэля Пеллегрини (по фамилии и имени он — симбиоз двух этих специалистов), но бывший наставник "Алавеса" выдавший всего лишь один удачный сезон в Примере, все больше разочаровывает в Англии. Считавшийся специалистом по оборонительным конструкциям Пеллегрино не может справиться даже с тем, чтобы наладить надежную игру в обороне в клубе, который и до него умел защищаться, а уж в атаке у "святых" — огромные проблемы.



Кадровый кризис "Манчестер Сити" был преувеличен



Игра с "Кристал Пэлас" для "Сити" стала разочарованием не столько по результату — рано или поздно победная серия Гвардиолы все равно должна была прерваться, а тут "Сити" еще и удалось спасти ничью усилиями Эдерсона — как по тому, что не без посторонней помощи покинул поле Кевин Де Брюйне и Габриэль Жезус. Обе травмы выглядели зловеще для не имеющего большого кадрового резерва "Сити", а с учетом того, что в лазарете уже были Менди, Стоунс и Компани, а Давид Сильва отсутствовал по личным причинам, все это было предвестником больших проблем для "горожан".



Но на деле все оказалось не так уж и плохо — в матче с "Уотфордом" на поле появился не только Кевин Де Брюйне, которому удалось избежать серьезной травмы, но и восстановившийся Джон Стоунс вместе с Давидом Сильвой, и никаких проблем в игре с "шершнями" у "Сити" не возникло. Да, Габриэль Жезус будет отсутствовать до февраля, но у "Сити" есть Серхио Агуэро и возможность усилиться за зимнем трансферном рынке квалифицированным форвардом и защитником. Что Пеп Гвардиола наверняка и сделает, так как понимает, что сейчас у него есть отличная возможность побороться за победу в Лиге Чемпионов, но кадровый резерв при этом будет не лишним.



Ван Дейк помогает "Ливерпулю" даже с трибун



Виргил Ван Дейк еще не дебютировал за "Ливерпуль", но уже оказывает благотворное влияние на игру команды даже с трибун. Деян Ловрен и Рагнар Клаван прекрасно понимают, что с приходом голландца кто-то из них, а то и оба усядутся на скамейку и сейчас изо всех сил стараются себя проявить с лучшей стороны. В матче с "Бернли" это вылилось в их коллективный гол, который принес важную и сложную победу в месте, где мало кто может разжиться очками, к тому же — этот гол стал первым эстонским в Премьер-Лиге.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru

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