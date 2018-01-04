Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

Эктор Беллерин и Альваро Мората Очередные провалы Марка Хьюза и Маурисио Пеллегрино, зрелищный "Арсенал" и ностальгирующий по своим ушедшим лидерам "Суонси", — обо всем этом и не только в итогах 22-го тура английской Премьер-Лиги.



Марк Хьюз заслуживает отставки

Марк Хьюз Когда Марк Хьюз приходил на смену Тони Пьюлису, целью "Стоука" было изменение игрового стиля команды, а ориентиром стала "Барселона", в которой когда-то играл сам Хьюз, а также некоторые из его новых подопечных, приобретенных по его старым связям на "Камп Ноу". К чему привела работа Хьюза на "Британии" мы можем видеть сейчас — в этой команде есть бывшие игроки "Барселоны", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Реала", но при наличии некоторого класса нет никаких четких целей и мотивации.

Долгое время при Хьюзе "Стоук" был вечно девятым, но с каждым сезоном "гончары" все чаще заигрывали с зоной вылета, а валлийскому менеджеру приходилось приводить команду в чувство, что ранее ему практически всегда удавалось. Но к озвученным целям "Стоук" так и не добрался — если при "унылом" Пьюлисе "Стоук" играл в финале Кубка Англии и плей-офф Лиги Европы, то Хьюз так и не поднялся выше девятого места с более классными игроками, а сейчас находится на грани вполне заслуженной отставки.

В игре против "Челси" Хьюз выставил дублирующий состав, чтобы сосредоточиться на матче с таким же кризисным "Ньюкаслом", но проиграл Рафе Бенитесу. По хорошему после таких обломов менеджеры подают в отставку, но в нынешней Премьер-Лиге добровольно никто со своего места не уходит, а терпеливому руководству "Стоука" нужно еще найти замену Хьюзу в условиях, когда все пути ведут к Тони Пьюлису, а признавать собственные ошибки не хочется.

Нападающие еще пригодятся "Вест Хэму"

Марко Арнаутович и Энди Кэрролл Когда Дэвид Мойес заступил на работу в "Вест Хэм", все нападающие в его новой команды были травмированы, что и привело к тому, что шотландец попробовал сыграть на острие атаки с номинальным вингером Марко Арнаутовичем. Эта тактика оказалась настолько удачной для "Вест Хэма" в матчах против "Челси", "Арсенала" и бывшего клуба Арнаутовича "Стоука", что даже после того как восстановились Чичарито и Кэрролл, Мойес продолжил не без успеха использовать австрийца в роли центрфорварда.

Впрочем, данная тактика была логичной в первую очередь для матчей с топ-клубами и выездных поединков, где "Вест Хэм" играл на контратаках — Арнаутович может зацепиться за мяч и создать момент в одиночку, что очень важно в условиях, когда вся команда работает на оборону. А вот в поединках, где самим "молоткам" нужно оказывать давление на оборону противника, как в домашнем матче с "Вест Бромвичем", на острие атаки логичнее иметь пробивного Кэрролла или юркого Чичарито. Как мы могли видеть, именно присутствие на поле Кэрролла оказалось решающим в важнейшем матче против конкурента в борьбе за выживание, а Арнаутович продемонстрировал свою универсальность, выступив ассистентом в случае с решающим голом в компенсированное время.

Фернандо Льоренте очень не хватает "Суонси"

Фернандо Льоренте Для находящегося в бедственном положении "Суонси" весьма болезненным напоминаем в матче с "Тоттенхэмом" был гол Фернандо Льоренте, предопределивший исход встречи со "шпорами" уже на 12-й минуте. Ранее валлийцы пострадали от Гульфи Сигурдссона, который отметился победным голом в ворота бывшей команды в поединке с "Эвертоном", а на сей раз гол, также ставший победным, забил уже Льоренте — причем на том стадионе, который ранее рукоплескал ему.

Для "Суонси", страдающего от явного недостатка голевых моментов и отсутствия бомбардира, который способен тянуть за собой команду, как это ранее делал Льоренте, подобный поворот был болезненным вдвойне, и для "лебедей" сейчас очень важно найти на зимнем трансферном рынке адекватное усиление. Но судя по всему, клуб уже готовится к весьма вероятному понижению в классе, позвав на роль менеджера Карлуша Карвальяла, и для того, чтобы купить кого-то, "Суонси" сперва придется кого-то продать.

"Арсенал" гарантирует зрелище в больших матчах

Петр Чех и Калум Чемберс Большие матчи в этом сезоне были интересны только с участием "Арсенала". Грубые ошибки защитников на старте матча с "Манчестер Юнайтед" вынудили "канониров" обрушить шквал атак на ворота Де Хеа, и это было действительно яркое зрелище. В матче с "Ливерпулем" "Арсенал" продемонстрировал, что было бы с МЮ в той игре, если бы в воротах "Юнайтед" не находился Де Хеа — хоть "канониры" и провалили 90% игрового времени матча с "красными", но за счет цунами, которое удалось вызвать у ворот Миньоле, могли даже выиграть тот матч.

И вот — новый триллер и новая результативная ничья с закрученным сценарием. В ней было место и спорным судейским решениям (для Арсена Венгера все, что направлено против его команды — повод для спора), и красивым голам, но самое главное, что отличало этот "большой" матч от других — высочайшая динамика игры и обмен атаками, который происходил постоянно. Обычно в Премьер-Лиге гранды относятся с уважением и опаской друг к другу, и мы чаще всего видим или же гроссмейстерские ничьи или матчи, где цена ошибки для кого-то становится решающей. Но с "Арсеналом" все иначе — эта команда дарит зрелище сама и вынуждает противника действовать в том же духе.

"Саутгемптон" промахнулся с Пеллегрино

Маурисио Пеллегрино "Саутгемптон" после возвращения в Премьер-Лигу был клубом, который ставили в пример всем крепким середнячкам — это был самоокупаемый конвейер по производству классных игроков для топ-клубов, приносивший приличную прибыль своим создателям. Игроки приходили и уходили, а "святые" оставались конкурентоспособным клубом, демонстрировавшим привлекательную игру и стремившимся к высоким целям, не только на финансовом рынке.

Клуб не замечал не только ротации игроков, но и прихода и ухода менеджеров. После отставки Найджела Адкинса, который, собственно, и вывел "святых" в элиту, тренеры "Саутгемптона" уходили только на повышение, пока прошлым летом в клубе не решились расстаться по собственной инициативе с Клодом Пюэлем — менеджером, который был ближе всех к завоеванию трофея, но по каким-то причинам не подошел руководству.

Сейчас мы можем видеть, что в "Саутгемптоне" не только ошиблись с отставкой Пюэля, который уже принял "Лестер" и подтвердил свой высокий класс, но и с назначением Пеллегрино. Может быть, в лице аргентинца "святые" видели нового Маурисио Почеттино или же копию Мануэля Пеллегрини (по фамилии и имени он — симбиоз двух этих специалистов), но бывший наставник "Алавеса" выдавший всего лишь один удачный сезон в Примере, все больше разочаровывает в Англии. Считавшийся специалистом по оборонительным конструкциям Пеллегрино не может справиться даже с тем, чтобы наладить надежную игру в обороне в клубе, который и до него умел защищаться, а уж в атаке у "святых" — огромные проблемы.

Кадровый кризис "Манчестер Сити" был преувеличен

Кевин Де Брюйне и Давид Сильва Игра с "Кристал Пэлас" для "Сити" стала разочарованием не столько по результату — рано или поздно победная серия Гвардиолы все равно должна была прерваться, а тут "Сити" еще и удалось спасти ничью усилиями Эдерсона — как по тому, что не без посторонней помощи покинул поле Кевин Де Брюйне и Габриэль Жезус. Обе травмы выглядели зловеще для не имеющего большого кадрового резерва "Сити", а с учетом того, что в лазарете уже были Менди, Стоунс и Компани, а Давид Сильва отсутствовал по личным причинам, все это было предвестником больших проблем для "горожан".

Но на деле все оказалось не так уж и плохо — в матче с "Уотфордом" на поле появился не только Кевин Де Брюйне, которому удалось избежать серьезной травмы, но и восстановившийся Джон Стоунс вместе с Давидом Сильвой, и никаких проблем в игре с "шершнями" у "Сити" не возникло. Да, Габриэль Жезус будет отсутствовать до февраля, но у "Сити" есть Серхио Агуэро и возможность усилиться за зимнем трансферном рынке квалифицированным форвардом и защитником. Что Пеп Гвардиола наверняка и сделает, так как понимает, что сейчас у него есть отличная возможность побороться за победу в Лиге Чемпионов, но кадровый резерв при этом будет не лишним.

Ван Дейк помогает "Ливерпулю" даже с трибун

Виргил Ван Дейк Виргил Ван Дейк еще не дебютировал за "Ливерпуль", но уже оказывает благотворное влияние на игру команды даже с трибун. Деян Ловрен и Рагнар Клаван прекрасно понимают, что с приходом голландца кто-то из них, а то и оба усядутся на скамейку и сейчас изо всех сил стараются себя проявить с лучшей стороны. В матче с "Бернли" это вылилось в их коллективный гол, который принес важную и сложную победу в месте, где мало кто может разжиться очками, к тому же — этот гол стал первым эстонским в Премьер-Лиге.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru

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Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 04.01.2018 19:35 # bezviz
    посцал на колбасников, галочку поставил)

    пс. колбасяры, ну что как там успехи по удержанию кавтиньи?) к цепи привязали? ведь больше никак ливерка не может удержать топ игрока)

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  2. arnold 04.01.2018 19:34 # arnold
    Ору, так я ссу на вас, вы на меня, назовем это так, чисто фапловский жаргон, но фишка в том, что я ссу на ваши клубы, обсераю их, а вы в ответ пишете про меня) я же не пишу лично про кого-то, так изредка могу постебать юльку или иана, и все) а вы же чисто на меня переключаетесь, значит я привлек внимание своим обсером, значит вы горите, простейшая логика ведь)

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  3. cfc000000 04.01.2018 19:29 # cfc000000
    Мората > Лякассет

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  4. gidro-met 04.01.2018 18:55 # gidro-met
    Болеть за Ливеруль сейчас самое время, количество киноварных резко возросло. Скумов и гуннеров резко поубавилось.. хм забавно

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  5. sher-liverpool 04.01.2018 18:53 # sher-liverpool
    бомбезная атака шолси 41 голов

    некачественная и невнятная атака Лфк 50 голов

    вуахаххаха,снова гритка обоссан,чуваку не привыкать)

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  6. tjk4 04.01.2018 18:51 # tjk4
    Что значит не везет?!!?!!?!??! Мне что посчитать все удары лфк в створ и говорить что не повезло, а так могли бы быть на первом месте?!!?!!? Такой долбаёб безвиз хахахаха

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  7. sher-liverpool 04.01.2018 18:48 # sher-liverpool
    как же у гртитки горит от бомбезной атаки Лфк)вуахахха,ничего больше не остается ущербу,так как в след туре уже Лфк сдвинет помойку с 3-ей строчки)кайф)

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  8. bezviz 04.01.2018 18:40 # bezviz
    кризисный Челси которому еще и тотально не везет, находится выше ливерки у которой фантастическая четверка, лучшая игра за последние 4 года плюс тотальное везение отскакивать на последних секундах и забивать шараги, шанс на которые ниже даже чем шанс на победу ливерки в АПЛ, вот она разница в классе, а когда Челси выходит на пик, то уже ссыт на лузерпуль с 24 очковым отрывом

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  9. mancunia-planet 04.01.2018 18:40 # mancunia-planet
    Админ, где анонс на дерби?

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  10. lahmatyj 04.01.2018 18:33 # lahmatyj
    Лондонский "Арсенал" в ближайшее время подпишет защитника молодежной сборной Греции Константиноса Мавропаноса. Эту информацию подтвердил наставник "канониров" Арсен Венгер.

    "Да, он действительно перейдет в наш клуб. Но пока Мавропанос не готов играть за нас, поэтому будет отдан в аренду", - приводит слова француза Mirror.

    За защитника "Арсенал" заплатит чуть более 2 миллионов евро.


    Бля, мю срочно должен перекупить. Это ж прям в мавриньовский скам такой игрок: Мавро панос.

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  11. cfc000000 04.01.2018 18:27 # cfc000000
    Мората > Лукаку

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  12. rollik707 04.01.2018 18:17 # rollik707
    Теперь ясно почему Вилшир так часто ломается!

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  13. gidro-met 04.01.2018 18:16 # gidro-met
    Ох уж эти троллолошки типо сраптиана, но даже они лучше всей остальной портовой черни

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  14. gidro-met 04.01.2018 18:10 # gidro-met
    Челси играет как чемпион, остальные лишь иногда отскаивают

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  15. lexa-arsenal 04.01.2018 18:08 # lexa-arsenal
    Энтони Тэйлор: "Обводки озара это конечно нечто, но Контекс...."

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  16. bluehonorcfc9 04.01.2018 18:07 # bluehonorcfc9
    жалко что педики отскочили на своем о6оссаном стадике. перекладина простила конечно.

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  17. bezviz 04.01.2018 18:07 # bezviz
    снва про Челси ничего))))))))000000000000

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  18. wmrpkvhzeflbrmo 04.01.2018 18:03 # wmrpkvhzeflbrmo
    Судя по обзору вчерашнего матча у Пенсов было превеликое множество, чтобы обыграть канониров у них же дома.

    Пенсы:

    3 загубленных выхода у днаря Мораты

    10 минута матча - Азар имел шанс

    27 минута - Бакайоко имел шанс

    45 минута - Фабрегас имел шанс

    49 минута - Азар имел шанс

    следом - удар по летящему мячу Алонсой

    76 минута - проход Мораты, пас и..... Чех блокирует опасный прострел на Азара

    93 минута - неудачное добив Дзаппакосты

    Арсенал:

    удары по ходу матча у: Санчеса, Лаказетт и его 3 удара, дальний выстрел Озила

    Теперь подводим кол-во шансов.....

    У Челси Xg в матче был жесточайший. И это при том, что команда играла в гостях. По игре были сильнее Канониров.

    Итоговый счет по матчу: 7:12 в пользу Челси

    ps Также не забываем, что Синие сейчас в кризисе

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  19. rollik707 04.01.2018 17:58 # rollik707
    Про Арсенал плюсую, Миха!

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  20. sher-liverpool 04.01.2018 17:54 # sher-liverpool
    что вытворял вчера днората,блеа,вуахахаха,даже ловрен бы забил,выходя с центра один на один)))

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