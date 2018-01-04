Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре
Очередные провалы Марка Хьюза и Маурисио Пеллегрино, зрелищный "Арсенал" и ностальгирующий по своим ушедшим лидерам "Суонси", — обо всем этом и не только в итогах 22-го тура английской Премьер-Лиги.
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Марк Хьюз заслуживает отставки
Когда Марк Хьюз приходил на смену Тони Пьюлису, целью "Стоука" было изменение игрового стиля команды, а ориентиром стала "Барселона", в которой когда-то играл сам Хьюз, а также некоторые из его новых подопечных, приобретенных по его старым связям на "Камп Ноу". К чему привела работа Хьюза на "Британии" мы можем видеть сейчас — в этой команде есть бывшие игроки "Барселоны", "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Реала", но при наличии некоторого класса нет никаких четких целей и мотивации.
Долгое время при Хьюзе "Стоук" был вечно девятым, но с каждым сезоном "гончары" все чаще заигрывали с зоной вылета, а валлийскому менеджеру приходилось приводить команду в чувство, что ранее ему практически всегда удавалось. Но к озвученным целям "Стоук" так и не добрался — если при "унылом" Пьюлисе "Стоук" играл в финале Кубка Англии и плей-офф Лиги Европы, то Хьюз так и не поднялся выше девятого места с более классными игроками, а сейчас находится на грани вполне заслуженной отставки.
В игре против "Челси" Хьюз выставил дублирующий состав, чтобы сосредоточиться на матче с таким же кризисным "Ньюкаслом", но проиграл Рафе Бенитесу. По хорошему после таких обломов менеджеры подают в отставку, но в нынешней Премьер-Лиге добровольно никто со своего места не уходит, а терпеливому руководству "Стоука" нужно еще найти замену Хьюзу в условиях, когда все пути ведут к Тони Пьюлису, а признавать собственные ошибки не хочется.
Нападающие еще пригодятся "Вест Хэму"
Когда Дэвид Мойес заступил на работу в "Вест Хэм", все нападающие в его новой команды были травмированы, что и привело к тому, что шотландец попробовал сыграть на острие атаки с номинальным вингером Марко Арнаутовичем. Эта тактика оказалась настолько удачной для "Вест Хэма" в матчах против "Челси", "Арсенала" и бывшего клуба Арнаутовича "Стоука", что даже после того как восстановились Чичарито и Кэрролл, Мойес продолжил не без успеха использовать австрийца в роли центрфорварда.
Впрочем, данная тактика была логичной в первую очередь для матчей с топ-клубами и выездных поединков, где "Вест Хэм" играл на контратаках — Арнаутович может зацепиться за мяч и создать момент в одиночку, что очень важно в условиях, когда вся команда работает на оборону. А вот в поединках, где самим "молоткам" нужно оказывать давление на оборону противника, как в домашнем матче с "Вест Бромвичем", на острие атаки логичнее иметь пробивного Кэрролла или юркого Чичарито. Как мы могли видеть, именно присутствие на поле Кэрролла оказалось решающим в важнейшем матче против конкурента в борьбе за выживание, а Арнаутович продемонстрировал свою универсальность, выступив ассистентом в случае с решающим голом в компенсированное время.
Фернандо Льоренте очень не хватает "Суонси"
Для находящегося в бедственном положении "Суонси" весьма болезненным напоминаем в матче с "Тоттенхэмом" был гол Фернандо Льоренте, предопределивший исход встречи со "шпорами" уже на 12-й минуте. Ранее валлийцы пострадали от Гульфи Сигурдссона, который отметился победным голом в ворота бывшей команды в поединке с "Эвертоном", а на сей раз гол, также ставший победным, забил уже Льоренте — причем на том стадионе, который ранее рукоплескал ему.
Для "Суонси", страдающего от явного недостатка голевых моментов и отсутствия бомбардира, который способен тянуть за собой команду, как это ранее делал Льоренте, подобный поворот был болезненным вдвойне, и для "лебедей" сейчас очень важно найти на зимнем трансферном рынке адекватное усиление. Но судя по всему, клуб уже готовится к весьма вероятному понижению в классе, позвав на роль менеджера Карлуша Карвальяла, и для того, чтобы купить кого-то, "Суонси" сперва придется кого-то продать.
"Арсенал" гарантирует зрелище в больших матчах
Большие матчи в этом сезоне были интересны только с участием "Арсенала". Грубые ошибки защитников на старте матча с "Манчестер Юнайтед" вынудили "канониров" обрушить шквал атак на ворота Де Хеа, и это было действительно яркое зрелище. В матче с "Ливерпулем" "Арсенал" продемонстрировал, что было бы с МЮ в той игре, если бы в воротах "Юнайтед" не находился Де Хеа — хоть "канониры" и провалили 90% игрового времени матча с "красными", но за счет цунами, которое удалось вызвать у ворот Миньоле, могли даже выиграть тот матч.
И вот — новый триллер и новая результативная ничья с закрученным сценарием. В ней было место и спорным судейским решениям (для Арсена Венгера все, что направлено против его команды — повод для спора), и красивым голам, но самое главное, что отличало этот "большой" матч от других — высочайшая динамика игры и обмен атаками, который происходил постоянно. Обычно в Премьер-Лиге гранды относятся с уважением и опаской друг к другу, и мы чаще всего видим или же гроссмейстерские ничьи или матчи, где цена ошибки для кого-то становится решающей. Но с "Арсеналом" все иначе — эта команда дарит зрелище сама и вынуждает противника действовать в том же духе.
"Саутгемптон" промахнулся с Пеллегрино
"Саутгемптон" после возвращения в Премьер-Лигу был клубом, который ставили в пример всем крепким середнячкам — это был самоокупаемый конвейер по производству классных игроков для топ-клубов, приносивший приличную прибыль своим создателям. Игроки приходили и уходили, а "святые" оставались конкурентоспособным клубом, демонстрировавшим привлекательную игру и стремившимся к высоким целям, не только на финансовом рынке.
Клуб не замечал не только ротации игроков, но и прихода и ухода менеджеров. После отставки Найджела Адкинса, который, собственно, и вывел "святых" в элиту, тренеры "Саутгемптона" уходили только на повышение, пока прошлым летом в клубе не решились расстаться по собственной инициативе с Клодом Пюэлем — менеджером, который был ближе всех к завоеванию трофея, но по каким-то причинам не подошел руководству.
Сейчас мы можем видеть, что в "Саутгемптоне" не только ошиблись с отставкой Пюэля, который уже принял "Лестер" и подтвердил свой высокий класс, но и с назначением Пеллегрино. Может быть, в лице аргентинца "святые" видели нового Маурисио Почеттино или же копию Мануэля Пеллегрини (по фамилии и имени он — симбиоз двух этих специалистов), но бывший наставник "Алавеса" выдавший всего лишь один удачный сезон в Примере, все больше разочаровывает в Англии. Считавшийся специалистом по оборонительным конструкциям Пеллегрино не может справиться даже с тем, чтобы наладить надежную игру в обороне в клубе, который и до него умел защищаться, а уж в атаке у "святых" — огромные проблемы.
Кадровый кризис "Манчестер Сити" был преувеличен
Игра с "Кристал Пэлас" для "Сити" стала разочарованием не столько по результату — рано или поздно победная серия Гвардиолы все равно должна была прерваться, а тут "Сити" еще и удалось спасти ничью усилиями Эдерсона — как по тому, что не без посторонней помощи покинул поле Кевин Де Брюйне и Габриэль Жезус. Обе травмы выглядели зловеще для не имеющего большого кадрового резерва "Сити", а с учетом того, что в лазарете уже были Менди, Стоунс и Компани, а Давид Сильва отсутствовал по личным причинам, все это было предвестником больших проблем для "горожан".
Но на деле все оказалось не так уж и плохо — в матче с "Уотфордом" на поле появился не только Кевин Де Брюйне, которому удалось избежать серьезной травмы, но и восстановившийся Джон Стоунс вместе с Давидом Сильвой, и никаких проблем в игре с "шершнями" у "Сити" не возникло. Да, Габриэль Жезус будет отсутствовать до февраля, но у "Сити" есть Серхио Агуэро и возможность усилиться за зимнем трансферном рынке квалифицированным форвардом и защитником. Что Пеп Гвардиола наверняка и сделает, так как понимает, что сейчас у него есть отличная возможность побороться за победу в Лиге Чемпионов, но кадровый резерв при этом будет не лишним.
Ван Дейк помогает "Ливерпулю" даже с трибун
Виргил Ван Дейк еще не дебютировал за "Ливерпуль", но уже оказывает благотворное влияние на игру команды даже с трибун. Деян Ловрен и Рагнар Клаван прекрасно понимают, что с приходом голландца кто-то из них, а то и оба усядутся на скамейку и сейчас изо всех сил стараются себя проявить с лучшей стороны. В матче с "Бернли" это вылилось в их коллективный гол, который принес важную и сложную победу в месте, где мало кто может разжиться очками, к тому же — этот гол стал первым эстонским в Премьер-Лиге.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
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04.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
посцал на колбасников, галочку поставил)
пс. колбасяры, ну что как там успехи по удержанию кавтиньи?) к цепи привязали? ведь больше никак ливерка не может удержать топ игрока)
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Ору, так я ссу на вас, вы на меня, назовем это так, чисто фапловский жаргон, но фишка в том, что я ссу на ваши клубы, обсераю их, а вы в ответ пишете про меня) я же не пишу лично про кого-то, так изредка могу постебать юльку или иана, и все) а вы же чисто на меня переключаетесь, значит я привлек внимание своим обсером, значит вы горите, простейшая логика ведь)
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Мората > Лякассет
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Болеть за Ливеруль сейчас самое время, количество киноварных резко возросло. Скумов и гуннеров резко поубавилось.. хм забавно
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бомбезная атака шолси 41 голов
некачественная и невнятная атака Лфк 50 голов
вуахаххаха,снова гритка обоссан,чуваку не привыкать)
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Что значит не везет?!!?!!?!??! Мне что посчитать все удары лфк в створ и говорить что не повезло, а так могли бы быть на первом месте?!!?!!? Такой долбаёб безвиз хахахаха
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как же у гртитки горит от бомбезной атаки Лфк)вуахахха,ничего больше не остается ущербу,так как в след туре уже Лфк сдвинет помойку с 3-ей строчки)кайф)
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кризисный Челси которому еще и тотально не везет, находится выше ливерки у которой фантастическая четверка, лучшая игра за последние 4 года плюс тотальное везение отскакивать на последних секундах и забивать шараги, шанс на которые ниже даже чем шанс на победу ливерки в АПЛ, вот она разница в классе, а когда Челси выходит на пик, то уже ссыт на лузерпуль с 24 очковым отрывом
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Админ, где анонс на дерби?
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Лондонский "Арсенал" в ближайшее время подпишет защитника молодежной сборной Греции Константиноса Мавропаноса. Эту информацию подтвердил наставник "канониров" Арсен Венгер.
"Да, он действительно перейдет в наш клуб. Но пока Мавропанос не готов играть за нас, поэтому будет отдан в аренду", - приводит слова француза Mirror.
За защитника "Арсенал" заплатит чуть более 2 миллионов евро.
Бля, мю срочно должен перекупить. Это ж прям в мавриньовский скам такой игрок: Мавро панос.
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Мората > Лукаку
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Теперь ясно почему Вилшир так часто ломается!
(ответить)
Ох уж эти троллолошки типо сраптиана, но даже они лучше всей остальной портовой черни
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Челси играет как чемпион, остальные лишь иногда отскаивают
(ответить)
Энтони Тэйлор: "Обводки озара это конечно нечто, но Контекс...."
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жалко что педики отскочили на своем о6оссаном стадике. перекладина простила конечно.
(ответить)
снва про Челси ничего))))))))000000000000
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Судя по обзору вчерашнего матча у Пенсов было превеликое множество, чтобы обыграть канониров у них же дома.
Пенсы:
3 загубленных выхода у днаря Мораты
10 минута матча - Азар имел шанс
27 минута - Бакайоко имел шанс
45 минута - Фабрегас имел шанс
49 минута - Азар имел шанс
следом - удар по летящему мячу Алонсой
76 минута - проход Мораты, пас и..... Чех блокирует опасный прострел на Азара
93 минута - неудачное добив Дзаппакосты
Арсенал:
удары по ходу матча у: Санчеса, Лаказетт и его 3 удара, дальний выстрел Озила
Теперь подводим кол-во шансов.....
У Челси Xg в матче был жесточайший. И это при том, что команда играла в гостях. По игре были сильнее Канониров.
Итоговый счет по матчу: 7:12 в пользу Челси
ps Также не забываем, что Синие сейчас в кризисе
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Про Арсенал плюсую, Миха!
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что вытворял вчера днората,блеа,вуахахаха,даже ловрен бы забил,выходя с центра один на один)))
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