Конте: "Мне не покупают игроков, которых я хочу"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожаловался, что лондонский клуб не покупает ему игроков, которых он хочет видеть на "Стэмфорд Бридж".
Одной из причин ухода Конте из "Ювентуса" летом 2015 было недовольство трансферной политикой туринцев. Перебравшись в "Челси", Антонио снова не скрывает своего разочарования насчет селекционной работы клуба.
По словам итальянца, ему просто не покупают игроков, которых он хотел бы видеть на "Стэмфорд Бридж", хотя свои запросы он не считает чересчур завышенными.
"У меня нет высоких требований. Если взять мою тренерскую карьеру, то мои трансферные пожелания выполняются крайне редко. Мне всегда доставались клубы, где любят экономить. Я же просто стараюсь выполнять свою работу".
"Если мы кого-то подписываем – здорово, если нет – тоже неплохо. В любом случае я должен продолжать работать", - цитирует Конте Sky Sport Italia.
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04.01.2018 13:00
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Последние комментарии:
Челси просто пытается жить по средствам как и обещал Абрам 10 лет назад.
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Фотография с тонким намёком на хайп!
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уже подписали того кого хотел, завтра новость выйдет! ну теперь посмотрим что скажет!
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так бы жестко Арсенал пошпиливал, если бы купили кого хотел
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Но ведь местные пенсы кричали, что Мората это трансфер Конте.
Как так?
Ну типичные пенсы!
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Спорить с этим глупо.уверен,у него есть список топов,которых он хочет.все вопросы к руководству
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Если он не покупает игроков почему же он тогда убивает своих лидеров типо Косты? Если ему не с кем работать
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После этого еще кому то хватит мозгов критиковать Конте?? Вот и ответ на нашу игру и на все остальное.. не будет не один нормальный тренер покупать Морату того же или Бака.. я уверен что нашему тренеру такие игроки нафик не нужны были просто подсунули.. это усилить скамейку или на перспективу взять авось выстрелит.. но не за такие деньги и не в основу на самые важные матчи сезона.. если руководство не пересмотрит свой подход и этот шлак не разгонят то максимум будем в ЛЧ попадать и то благодаря что Конте выжимает из этого состава все что может
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Да Конте тренер хороший,но в АПЛ жесткая конкуренция во всём. Просто чувствует,что проседает "скилл" вот и волнуется
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бггг, парик даже не подозревает, что хотел днорату всё лето, как тут местные пенсы кукарекали
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все виноваты кроме него
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Подожди первого лета без Эменало.
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нытик ебаный. позор, а не тренер
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так то да) накупили шлака пздц в ТО) что мората, что бакаека
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ох и пистабол же итальяшка
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