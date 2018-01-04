Конте: "Мне не покупают игроков, которых я хочу"

Антонио Конте и Пеп Гвардиола Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожаловался, что лондонский клуб не покупает ему игроков, которых он хочет видеть на "Стэмфорд Бридж".

Одной из причин ухода Конте из "Ювентуса" летом 2015 было недовольство трансферной политикой туринцев. Перебравшись в "Челси", Антонио снова не скрывает своего разочарования насчет селекционной работы клуба.

По словам итальянца, ему просто не покупают игроков, которых он хотел бы видеть на "Стэмфорд Бридж", хотя свои запросы он не считает чересчур завышенными.

"У меня нет высоких требований. Если взять мою тренерскую карьеру, то мои трансферные пожелания выполняются крайне редко. Мне всегда доставались клубы, где любят экономить. Я же просто стараюсь выполнять свою работу".

"Если мы кого-то подписываем – здорово, если нет – тоже неплохо. В любом случае я должен продолжать работать", - цитирует Конте Sky Sport Italia.

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Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 5557

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Последние комментарии:




  1. ray-black 04.01.2018 18:55 # ray-black
    Челси просто пытается жить по средствам как и обещал Абрам 10 лет назад.

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  2. rollik707 04.01.2018 18:14 # rollik707
    Фотография с тонким намёком на хайп!

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  3. jekatatarin 04.01.2018 17:06 # jekatatarin
    уже подписали того кого хотел, завтра новость выйдет! ну теперь посмотрим что скажет!

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  4. heyoung 04.01.2018 17:01 # heyoung
    так бы жестко Арсенал пошпиливал, если бы купили кого хотел

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  5. fc-oil 04.01.2018 14:25 # fc-oil
    Но ведь местные пенсы кричали, что Мората это трансфер Конте.
    Как так?
    Ну типичные пенсы!

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  6. liverbro 04.01.2018 14:05 # liverbro
    Спорить с этим глупо.уверен,у него есть список топов,которых он хочет.все вопросы к руководству

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  7. ignatik 04.01.2018 13:36 # ignatik
    Если он не покупает игроков почему же он тогда убивает своих лидеров типо Косты? Если ему не с кем работать

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  8. chelsea2002 04.01.2018 13:29 # chelsea2002
    После этого еще кому то хватит мозгов критиковать Конте?? Вот и ответ на нашу игру и на все остальное.. не будет не один нормальный тренер покупать Морату того же или Бака.. я уверен что нашему тренеру такие игроки нафик не нужны были просто подсунули.. это усилить скамейку или на перспективу взять авось выстрелит.. но не за такие деньги и не в основу на самые важные матчи сезона.. если руководство не пересмотрит свой подход и этот шлак не разгонят то максимум будем в ЛЧ попадать и то благодаря что Конте выжимает из этого состава все что может

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  9. buker351363 04.01.2018 13:24 # buker351363
    Да Конте тренер хороший,но в АПЛ жесткая конкуренция во всём. Просто чувствует,что проседает "скилл" вот и волнуется

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  10. psycho1 04.01.2018 13:23 # psycho1
    бггг, парик даже не подозревает, что хотел днорату всё лето, как тут местные пенсы кукарекали

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  11. blueswin 04.01.2018 13:13 # blueswin
    все виноваты кроме него

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  12. ganinilyha 04.01.2018 13:11 # ganinilyha
    Подожди первого лета без Эменало.

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  13. hammersmith 04.01.2018 13:06 # hammersmith
    нытик ебаный. позор, а не тренер

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  14. slavik92 04.01.2018 13:06 # slavik92
    так то да) накупили шлака пздц в ТО) что мората, что бакаека

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  15. edgarkuznetsov 04.01.2018 13:04 # edgarkuznetsov
    ох и пистабол же итальяшка

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