Конте: "Мне не покупают игроков, которых я хочу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожаловался, что лондонский клуб не покупает ему игроков, которых он хочет видеть на "Стэмфорд Бридж".

Одной из причин ухода Конте из "Ювентуса" летом 2015 было недовольство трансферной политикой туринцев. Перебравшись в "Челси", Антонио снова не скрывает своего разочарования насчет селекционной работы клуба.



По словам итальянца, ему просто не покупают игроков, которых он хотел бы видеть на "Стэмфорд Бридж", хотя свои запросы он не считает чересчур завышенными.



"У меня нет высоких требований. Если взять мою тренерскую карьеру, то мои трансферные пожелания выполняются крайне редко. Мне всегда доставались клубы, где любят экономить. Я же просто стараюсь выполнять свою работу".



"Если мы кого-то подписываем – здорово, если нет – тоже неплохо. В любом случае я должен продолжать работать", - цитирует Конте Sky Sport Italia.

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