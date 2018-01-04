"Тоттенхэм" сделает Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком
"Тоттенхэм" готов сделать нападающего Харри Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком в Премьер-Лиге.
На этой неделе выяснилось, что Харри находится только на 35-м месте в списке самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги, зарабатывая скромные 110 тыс. фунтов в неделю.
Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" планирует наградить Кейна новой сделкой, которая позволит ему совершить рывок наверх в зарплатном рейтинге и сделает самым высокооплачиваемым игроком с английским паспортом.
Прямо сейчас на вершине списка располагается Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" с окладом в 180 тысяч фунтов каждые семь дней. "Шпоры" собираются предложить Харри зарплату в 200 тыс. фунтов в неделю.
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04.01.2018 12:00
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Последние комментарии:
блестящий игрок, ему в реале зажигать и золотые мячи добывать
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Самая большая загадка в современном футболе - Почему Кейн все еще бегает за кур? Станет ли все на круги своя и оденет ли он другую футболку в июне.
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Два исхода:
1. Структура зарплат полетит к чертям.
2. Придется продавать игроков, потому что те захотят большую прибавку.
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В итоге уйдёт в "Реал",как пить дать.
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Удивлен последние 4 сезона штамповать минимум 20 голов в по
И получать сотку. Давно бы запросил себе больше
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нихуя подобного не будет. дадут 200 Кейну , столько же попросит Алли, 150 попросят Лльорис, Вертонген с Абдервейрелдом и тд.
в общем чепуха
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ЕЩЕ БЫ !!! ТАКОЙ ТОПАРЬ НЕ ДОЛЖЕ УЙТИ К КОНКУРЕНТАМ!!
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