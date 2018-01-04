"Тоттенхэм" сделает Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком

Харри Кейн "Тоттенхэм" готов сделать нападающего Харри Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком в Премьер-Лиге.

На этой неделе выяснилось, что Харри находится только на 35-м месте в списке самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги, зарабатывая скромные 110 тыс. фунтов в неделю.

Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" планирует наградить Кейна новой сделкой, которая позволит ему совершить рывок наверх в зарплатном рейтинге и сделает самым высокооплачиваемым игроком с английским паспортом.

Прямо сейчас на вершине списка располагается Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" с окладом в 180 тысяч фунтов каждые семь дней. "Шпоры" собираются предложить Харри зарплату в 200 тыс. фунтов в неделю.

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Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 04.01.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 04.01.2018 17:23 # osivori
    блестящий игрок, ему в реале зажигать и золотые мячи добывать

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  2. vyrentz 04.01.2018 16:30 # vyrentz
    Самая большая загадка в современном футболе - Почему Кейн все еще бегает за кур? Станет ли все на круги своя и оденет ли он другую футболку в июне.

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  3. pelja 04.01.2018 14:27 # pelja
    Два исхода:
    1. Структура зарплат полетит к чертям.
    2. Придется продавать игроков, потому что те захотят большую прибавку.

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  4. buker351363 04.01.2018 13:21 # buker351363
    В итоге уйдёт в "Реал",как пить дать.

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  5. ignatik 04.01.2018 12:46 # ignatik
    Удивлен последние 4 сезона штамповать минимум 20 голов в по
    И получать сотку. Давно бы запросил себе больше

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  6. didier-11 04.01.2018 12:40 # didier-11
    нихуя подобного не будет. дадут 200 Кейну , столько же попросит Алли, 150 попросят Лльорис, Вертонген с Абдервейрелдом и тд.
    в общем чепуха

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  7. dfp2112 04.01.2018 12:09 # dfp2112
    ЕЩЕ БЫ !!! ТАКОЙ ТОПАРЬ НЕ ДОЛЖЕ УЙТИ К КОНКУРЕНТАМ!!

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