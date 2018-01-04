"Тоттенхэм" сделает Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком

"Тоттенхэм" готов сделать нападающего Харри Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком в Премьер-Лиге.

На этой неделе выяснилось, что Харри находится только на 35-м месте в списке самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги, зарабатывая скромные 110 тыс. фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" планирует наградить Кейна новой сделкой, которая позволит ему совершить рывок наверх в зарплатном рейтинге и сделает самым высокооплачиваемым игроком с английским паспортом.



Прямо сейчас на вершине списка располагается Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" с окладом в 180 тысяч фунтов каждые семь дней. "Шпоры" собираются предложить Харри зарплату в 200 тыс. фунтов в неделю.

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