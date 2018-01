Светская хроника за четверг

Зинедин Зидан просит "Реал" купить Нголо Канте и Эдена Азара. Филиппе Коутиньо в считанных днях от перехода в "Барселону". Жозе Моуриньо хочет потратить 50 миллионов фунтов на Данни Роуза. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан попросил президента своего клуба Флорентино Переса приобрести ему звезд "Челси" Нголо Канте и Эдена Азара. (El Confidencial)



Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо станет игроком "Барселоны" в течение нескольких дней. (Sport)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потребовал от "Барселоны" включить Андре Гомеша в сделку по Коутиньо. (Diario Gol)



"Ливерпуль" предпринял отчаянную попытку сохранить Коутиньо, предложив тому солидную прибавку к зарплате и капитанскую повязку. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" проведет переговоры с "Барселоной" относительно трансфера Коутиньо в четверг. (Yahoo Sport UK)



"Интер" готов отпустить полузащитника Жоау Мариу в "Манчестер Юнайтед", если это позволит заполучить Генриха Мхитаряна. (Corriere dello Sport)



"Интер" мечтает подписать полузащитника "Юнайтед" Хуана Мату в конце сезона, когда испанец станет свободным агентом. (Daily Mirror)



Жозе Моуриньо заблокирует переход Мхитаряна в "Интер". (Daily Star)



Моуриньо уговаривает боссов своего клуба потратить 50 миллионов фунтов на защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза. (The Sun)



"Ювентус" попытается оградить защитника Алекса Сандро от интереса "Челси" и "Юнайтед". (The Independent)



"Юнайтед" готов побороться с "Манчестер Сити" за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, предложив за своего бывшего игрока 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола готов расстаться в январе с 50 млн. фунтов для приобретения защитника "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинеса и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (The Sun)



"Сити" заинтересован в защитнике "Барселоны" Самюэле Умтити. (L'Equipe)



"Арсенал" хочет пригласить нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга на место Алексиса Санчеса. (Di Marzio)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил пока не принял решение относительно своего будущего. (Goal)



"Арсенал" близок к приобретению 20-летнего центрального защитника "Яннины" Константиноса Мавропаноса. (Sky Sports)



"Севилья" присоединилась к числу клубов, заинтересованных в нападающем "Эвертона" Сандро Рамиресе. (Marca)



"Вест Хэм" решил составить конкуренцию "Саутгемптону", "Эвертону" и "Ньюкаслу" в борьбе за нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта. (Daily Express)



Менхенгладбахская "Боруссия" предложила "Вест Хэму" около 10 млн. фунтов за защитника Риса Оксфорда. (Sky Sports)



"Вест Хэм" готов продать нападающих Андре Айю и Диафру Сако. (Daily Star)



"Бернли" интересуется нападающим "Ньюкасла" Мэттом Ритчи. (Daily Mail)



Другое



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Стоука" Марку Хьюзу. (Wales Online)



"Саутгемптон" выразил "полную поддержку" своему главному тренеру Маурисио Пеллегрино, несмотря на близость к зоне вылета Премьер-Лиги. (The Telegraph)



"Юнайтед" вынужден платить 17-летнему Анхелю Гомесу по 17 тыс. фунтов в неделю, не считая бонусы, чтобы полузащитник оставался в клубе. (The Sun)



"Вест Бромвич" расследует инцидент со своим полузащитником Джейком Ливермором, который подрался с фанатом "Вест Хэма", спровоцировавшим его напоминанием о смерти новорожденного сына. (talkSPORT)

