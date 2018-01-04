Светская хроника за четверг
Зинедин Зидан просит "Реал" купить Нголо Канте и Эдена Азара. Филиппе Коутиньо в считанных днях от перехода в "Барселону". Жозе Моуриньо хочет потратить 50 миллионов фунтов на Данни Роуза. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Наставник "Реала" Зинедин Зидан попросил президента своего клуба Флорентино Переса приобрести ему звезд "Челси" Нголо Канте и Эдена Азара. (El Confidencial)
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо станет игроком "Барселоны" в течение нескольких дней. (Sport)
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потребовал от "Барселоны" включить Андре Гомеша в сделку по Коутиньо. (Diario Gol)
"Ливерпуль" предпринял отчаянную попытку сохранить Коутиньо, предложив тому солидную прибавку к зарплате и капитанскую повязку. (Mundo Deportivo)
"Ливерпуль" проведет переговоры с "Барселоной" относительно трансфера Коутиньо в четверг. (Yahoo Sport UK)
"Интер" готов отпустить полузащитника Жоау Мариу в "Манчестер Юнайтед", если это позволит заполучить Генриха Мхитаряна. (Corriere dello Sport)
"Интер" мечтает подписать полузащитника "Юнайтед" Хуана Мату в конце сезона, когда испанец станет свободным агентом. (Daily Mirror)
Жозе Моуриньо заблокирует переход Мхитаряна в "Интер". (Daily Star)
Моуриньо уговаривает боссов своего клуба потратить 50 миллионов фунтов на защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза. (The Sun)
"Ювентус" попытается оградить защитника Алекса Сандро от интереса "Челси" и "Юнайтед". (The Independent)
"Юнайтед" готов побороться с "Манчестер Сити" за защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, предложив за своего бывшего игрока 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола готов расстаться в январе с 50 млн. фунтов для приобретения защитника "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинеса и нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (The Sun)
"Сити" заинтересован в защитнике "Барселоны" Самюэле Умтити. (L'Equipe)
"Арсенал" хочет пригласить нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга на место Алексиса Санчеса. (Di Marzio)
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил пока не принял решение относительно своего будущего. (Goal)
"Арсенал" близок к приобретению 20-летнего центрального защитника "Яннины" Константиноса Мавропаноса. (Sky Sports)
"Севилья" присоединилась к числу клубов, заинтересованных в нападающем "Эвертона" Сандро Рамиресе. (Marca)
"Вест Хэм" решил составить конкуренцию "Саутгемптону", "Эвертону" и "Ньюкаслу" в борьбе за нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта. (Daily Express)
Менхенгладбахская "Боруссия" предложила "Вест Хэму" около 10 млн. фунтов за защитника Риса Оксфорда. (Sky Sports)
"Вест Хэм" готов продать нападающих Андре Айю и Диафру Сако. (Daily Star)
"Бернли" интересуется нападающим "Ньюкасла" Мэттом Ритчи. (Daily Mail)
Другое
Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Стоука" Марку Хьюзу. (Wales Online)
"Саутгемптон" выразил "полную поддержку" своему главному тренеру Маурисио Пеллегрино, несмотря на близость к зоне вылета Премьер-Лиги. (The Telegraph)
"Юнайтед" вынужден платить 17-летнему Анхелю Гомесу по 17 тыс. фунтов в неделю, не считая бонусы, чтобы полузащитник оставался в клубе. (The Sun)
"Вест Бромвич" расследует инцидент со своим полузащитником Джейком Ливермором, который подрался с фанатом "Вест Хэма", спровоцировавшим его напоминанием о смерти новорожденного сына. (talkSPORT)
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04.01.2018 11:55
Просмотров: 10078
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Последние комментарии:
Яннина-сестра или мать?!? Ян, как зовут твою мать?
(ответить)
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потребовал от "Барселоны" включить Андре Гомеша в сделку по Коутиньо. (Diario Gol)
Ух етить твою на лево! От таких новостей аж кровь стынет в жилах. Кошмары какие))))
(ответить)
Лавочник/дублер Арсенала выeбал весь центр Челси. Уилшер бесстрашен, Канте даже в борьбу с ним не лез. Маленькая трусливая обезьяна.
Беллерин в такое гавно превращается пзд, а каким перспективным был, даже будучи дном выeбал весь фланг с Алонсами и прочей швалью помойной.
(ответить)
Стата Мораты на данный момент(ЛЧ+АПЛ):
Сыграно 1785 мин.
Нанесено ударов по воротам: 80
Голы: 11
Итого: 1 гол/162 минуты с показателем 1 удар/22 минуты, КПД по ударам почти 14%
Стата Косты прошлого сезона (АПЛ):
Сыграно 3090 мин.
Нанесено ударов по воротам: 112
Голы: 20
Итого: 1 гол/154 минуты с показателем 1 удар/28 минут, КПД по ударам почти 18%
Ну и, поржать ради, стата Торреса 12/13 (АПЛ+ЛЧ+КУЕФА):
Сыграно 3831 мин.
Нанесено ударов по воротам: 126
Голы: 17
!А теперь, самое вкусное!
Итого: 1 гол/225 минут с показателем 1 удар/30 минут, КПД по ударам 13,5%
Комментарии излишни
(ответить)
Кавтиха еще в ЛФЦ? Еще не выпала на головы местным пенсам?
(ответить)
Много про МЮ
(ответить)
Кому нужен Джонни Эванс?) Я куею,неужели это серьезно?))
(ответить)
Куртуа конечно топарь лютейший....контракт этому господину....
(ответить)
Азар в реале - кэфф 1.66
На чемпионство челсе:
вчера давали - сорокет.
а сегодня 67
Подкинуть новость о челсе на фапл - бесценно.
неблагодарити
(ответить)
04.01.2018 01:30 #
knucklesboy
Команда жалких симулянтов и проститут*к. Что мосез, что хазар, вилан. Одни уебки. Эта коротышка с легкого касания упала как подстреленная курица, хотя вторые прихрамывая встали бы, да пошли кудахтать. Жалко на них смотреть. Как они еще на 3 месте находятся?
Адекватно. Четко и по делу.
(ответить)
Коут в барсе - кэфф 1.36
останется в лфк - трёшка)
Источник: Вильямхилл
(ответить)
у Зидана есть Каземиро и Кросс, зачем ему Канте, если уйдет вместе с Азаром, то что будет с пенсами
Шоу набрал форму, нах нам Роуз старичок
Нах Коуту капитанская повязка лузера
Пусть Джонни идет к соседям
(ответить)
По сообщениям из Италии бразильский голкипер столичной «Ромы» Алиссон может в ближайшее время занять «пост номер 1» в воротах «Ливерпуля».
25-летний бразилец, перешедший в стан «волков» позапрошлым летом из бразильского «Интернасьонала», выиграл конкурренцию по позиции и стал основным вратарём «Ромы». Алиссон сыграл все 19 матчей в составе «джалоросси» в Серии А, в которых пропустил всего 12 голов (меньше всех в Италии), при этом на его счету 54 сейва. Страшно представить где бы находилась сейчас «Рома», если бы её форварды забивали в ворота соперников не на уровне «Аталанты» или «Фиорентины».
Итальянская La Gazzetta dello Sport считает, что «Ливерпуль» готов «принести в жертву» Симона Миньоле, чтобы согласовать переход Алиссона уже в январе, - сообщает Metro.
Полное имя бразильского вратаря - Алиссон Рамзес Беккер, так что вместе со своим бывшим партнёром по команде Мохамедом Салахом они могут составить «хребет» будущего «Ливерпуля»... этакая пара - Фараон в атаке и Рамзес на воротах...
(ответить)
Диего Коста в свой 1 сезон в АПЛ
Мин 2085. 20 Г. 3 ГП.
3 раза за сезон не забивал в 2 матчах подряд.
Диего Коста в свой последний сезон в АПЛ.
Мин 3090. Г 20. ГП 10.
3 игры подряд не забивал 1 раз и 2 подряд 1 раз.
(Пенсы: часто терялся...вторую половину так вообще был дном, по 10 игр подряд мог пропадать, хорошо что купили Морату бла бла бла...)
Мората после 22 туров в АПЛ.
Мин 1434. Г 10. ГП 4.
4 раза не забивал в 2 играх подряд.
С Костой пенсы выиграли 2 АПЛ за 3 сезона, посмотрим чего добьются с Моратой.
Не буду говорить кого считаю более сильным, время и так покажет, да и спорить с пенсами гиблое дело. Конченные тупицы.
(ответить)
мората - это похороны
(ответить)
Когда забил Вилшор - думал проиграем.
Когда забил Озар - думал будет ничья.
Когда забил Алонса - думал выиграем.
Когда забил Беллерина - думал будет ничья.(с) самый умный из пенсов на фапле
(ответить)
Ничья с Арсом на из поле норм результат чего вы, напомню что в чемпионском сезоне мы там 3-0 отлетели
(ответить)
Под шконкой с мавропоносом топами будут. (С) А. Шконте.
(ответить)
04.01.2018 01:10 #
c-h-e-l-s-e-a95
Oy ne znau rebyat ocen ploxo na dyshe ot etoi igry. Morata... daje cmotretb na nego protivno Didier Kocta kak je vac nexvataet =(( ocen ploxie mucli lezyt v golovy xacetca matukatca da rodnie ne poimyt. Bakayoko yjacniu Kante yjacniu odin Kyrtya kracavcik. ocen mnogo voporosv pocemy ne igral Driknvoter Vilian Luiz pocemy ne igral Batsuai ecli Morata ujasen???? Konte cto ne vidit cvoix igrokov na treenrovk??? kto v forme ili net Chelsea crocno nyjen xorosiu bombordir. cegodna nocby ya tocno ne ycny cpacibo Chelsea i otdelbno Morate
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/59636/?c=1#c6567612
SUKA DO SLEZ(((
(ответить)
"Арсенал" близок к приобретению 20-летнего центрального защитника "Яннины" Константиноса Мавропаноса. (Sky Sports)
Источник: http://fapl.ru/posts/59645/
*Моратопаноса
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