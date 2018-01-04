"Юнайтед" обдумывает покупку Лукаса Моуры

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении атакующего полузащитника ПСЖ Лукаса Моуры.

Достоверно известно, что Моура был близок к переходу в "Юнайтед" в 2012 году, но не поддался уговорам сэра Алекса Фергюсона, отправившись из "Сан-Паулу" в ПСЖ.



Прошлым летом парижане значительно укрепили свою атакующую линию, потратившись на Неймара и Килиана Мбаппе, в результате чего Лукасу стало сложно проходить в состав — в этом сезоне Лиги 1 Моура отметился лишь пятью появлениями на замену.



Как сообщает The Telegraph, 25-летний бразилец более не входит в планы тренерского штаба ПСЖ и может быть выставлен на трансфер. При этом вариант с арендой исключен, поскольку клуб нуждается в деньгах для соответствия правилам финансового фейр-плей.



"Красные дьяволы" уже обратили внимание на доступность Моуры, но одновременно рассматривают альтернативный вариант в лице 20-летнего Малколма из "Бордо".



По информации издания, ПСЖ также открыт к предложениям насчет Хавьера Пасторе и Анхеля Ди Марии, а вот уход Юлиана Драсклера, к которому присматриваются "Ливерпуль" и "Арсенал", исключен.

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