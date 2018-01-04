"Юнайтед" обдумывает покупку Лукаса Моуры

Лукас Моура "Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении атакующего полузащитника ПСЖ Лукаса Моуры.

Достоверно известно, что Моура был близок к переходу в "Юнайтед" в 2012 году, но не поддался уговорам сэра Алекса Фергюсона, отправившись из "Сан-Паулу" в ПСЖ.

Прошлым летом парижане значительно укрепили свою атакующую линию, потратившись на Неймара и Килиана Мбаппе, в результате чего Лукасу стало сложно проходить в состав — в этом сезоне Лиги 1 Моура отметился лишь пятью появлениями на замену.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний бразилец более не входит в планы тренерского штаба ПСЖ и может быть выставлен на трансфер. При этом вариант с арендой исключен, поскольку клуб нуждается в деньгах для соответствия правилам финансового фейр-плей.

"Красные дьяволы" уже обратили внимание на доступность Моуры, но одновременно рассматривают альтернативный вариант в лице 20-летнего Малколма из "Бордо".

По информации издания, ПСЖ также открыт к предложениям насчет Хавьера Пасторе и Анхеля Ди Марии, а вот уход Юлиана Драсклера, к которому присматриваются "Ливерпуль" и "Арсенал", исключен.

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Метки Манчестер Юнайтед, Моура, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2018 11:00

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  1. vyrentz 04.01.2018 16:31 # vyrentz
    Он хуже Депая. Это эпик провал будет

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  2. mancunia-planet 04.01.2018 15:44 # mancunia-planet
    на правый фланг атаки пойдёт

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  3. gringo1990 04.01.2018 11:05 # gringo1990
    Сброд

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