"Ливерпуль" хочет заменить Коутиньо с помощью Лемара

"Ливерпуль" приступил к работе над поиском замены для полузащитника Филиппе Коутиньо, избрав своей целью номер один Тома Лемара из "Монако".

Ситуация вокруг Коутиньо не внушает руководству мерсисайдского клуба оптимизм — прошлым летом "красные" удержали Филиппе против его воли, но стоило трансферному окну возобновиться, как игрок вновь выразил отчаянное желание уйти в "Барселону".



Ожидается, что на сей раз "Ливерпуль" будет сговорчивее. Намеком на скорую продажу 25-летнего бразильца является тот факт, что "красные" уже вовсю думают, кто займет место Коутиньо в их "великолепной четверке".



Кандидатом номер один на эту роль является Лемар, которым "Ливерпуль", наравне с "Арсеналом", интересовался еще прошлым летом. Как утверждает Yahoo Sport UK со ссылкой на близкий к Тома источник, игрок сборной Франции готов покинуть "Монако" посреди сезона, если двум клубам удастся договориться о размере компенсации.



Сообщается, что клуб с "Энфилда" уже вступил в контакт с Лемаром. Однако для приобретения Тома "красным, скорее всего, придется второй раз за месяц обновить свой трансферный рекорд после 75 миллионов фунтов, потраченных на покупку защитника Виргила Ван Дейка.

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