Венгер подаст апелляцию после обвинений FA

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что подаст апелляцию на обвинения, которые выдвинула в его адрес FA за конфликт с рефери Майком Дином.

Напомним, после упущенной победы против "Вест Бромвича" в минувшее воскресенье Венгер ворвался в судейскую раздевалку и стал выяснять отношения с Дином, благодаря пенальти которого соперник "канониров" избежал поражения (1:1).



Впоследствии Ассоциация обвинила Арсена в оскорблении рефери и дала время до вечера пятницы, чтобы признать свою неправоту или подать апелляцию. И Венгер уже знает, как поступит.



"100 процентов, я подам апелляцию. Вы можете еще раз прослушать каждое мое интервью. Я стою на своих словах, и для меня в этом нет никакой проблемы".



"В данный момент нам приходится сталкиваться с удивительными решениями. Я знаю, что тогда сказал, и не собираюсь брать свои слова назад", — цитирует Венгера Sky Sports.

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