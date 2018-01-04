Конте: "Морате не везет"

Наставник "Челси" Антонио Конте объяснил "невезением" немыслимое количество промахов своего нападающего Альваро Мораты в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

В матче на "Эмирейтс" лучший бомбардир "синих" имел сразу несколько отличных моментов, включая выходы один на один. Заключительный шанс выпал Морате уже в компенсированное время, однако Альваро не смог принести своей команде победу.



Комментируя ничью 2:2, Конте заявил, что его команда заслуживала все три очка. Промахи же Мораты итальянский тренер объясняет тем, что на данном этапе сезона от Альвары отвернулась удача.



"В данный период времени ему не везет. Он должен прибавить и продолжать работать над собой".



"Жаль, что ему не удалось отличиться в этом матче, ведь он имел так много моментов. Но в то же время я очень доволен его старанием и самоотдачей".



"Жаль, потому что ты обязан выигрывать матч, имея так много моментов забить. Но вместо этого мы говорим о ничьей. Это хорошая ничья против хорошей команды, но в этом матче мы заслуживали победу", — цитирует Конте Sky Sports.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич