Венгер назвал "фарсовым" назначение пенальти в ворота "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "фарсовым" решение рефери Энтони Тэйлора назначить пенальти в ворота его команды в матче Премьер-Лиги против "Челси" (2:2).

В заключительном матче 22-го тура именно "канониры" открыл счет, однако вели в счете они считанные минуты, потому что Энтони Тэйлор зафиксировал фол на Эдене Азаре, который упал как подкошенный после контакта с Эктором Беллерином в штрафной.



Венгер остался доволен тем спектаклем, который устроили обе команды, а вот уровень судейства Арсена в очередной раз не устроил.



"Это был великолепный футбольный матч. Подводя итог, можно сказать, что победить могла любая команда. Мы жалеем, что не победили, ведь именно мы открыли счет".



"Открыв счет, мы вновь столкнулись с фарсовым решением, и мы оказались душевно потрясены. Мы даже могли потерпеть поражение, но нашли в себе силы отыграться. Возможно, конечный результат справедлив".



"К сожалению, матчи зачастую бывают испорчены факторами, которые тебе неподвластны. Мы лишь можем продолжать играть так, как мы хотим, и надеяться, что однажды решения будут в нашу пользу", — сообщил Венгер Sky Sports.

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