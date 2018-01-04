"Арсенал" и "Челси" сыграли в зрелищную ничью

Устроив захватывающий футбольный спектакль, "Арсенал" и "Челси" так и не смогли выявить победителя — 2:2.

После ничейного матча против "Вест Бромвича" в стартовом составе "канониров" появились Роб Холдинг, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Месут Озил, заменив Лорана Косьелни, Сеада Колашинаца и Алекса Ивоби.



В старт "синих" ожидаемо вернулись Сеск Фабрегас и Эден Азар — а также Андреас Кристенсен и Тьемуэ Бакайоко. Антонио Рюдигер, Данни Дринкуотер, Виллиан и Педро переместились на лавку.



Первый заслуживающий внимания момент возник на седьмой минуте, когда Алексис Санчес пробил со штрафного, а мяч от головы защитника в стенке полетел чуть в сторону от ворот.



"Челси" впервые огрызнулся только на 14-й минуте, зато как! Воспользовавшись провалом в центре обороны хозяев, Альваро Мората вышел один на один с Петром Чехом, но непостижимым образом послал мяч мимо ворот.



Спустя минуту Мората не поспел на ближнюю штангу, чтобы замкнуть прострел Виктора Мосеса с правого фланга.



А на 16-й минуте уже "Арсенал" был обязан открывать счет, однако Санчес одним ударом из пределов штрафной площади обстучал обе штанги, после чего Тибо Куртуа забрал мяч.



В середине тайма Куртуа еще раз вступил в игру, не позволив отличиться Александру Лакасетту, который принял мяч в штрафной, развернулся и пробил.



На 27-й минуте уже Чех продемонстрировал свое мастерство, переведя удар Бакайоко через перекладину. Однако в дальнейшем игра успокоилась, до перерыва команды лишь обменялись несколькими неточными выстрелами.



Второй тайм начался с очередных вратарских сейвов. Чех отразил удары Азара и Мораты, а Куртуа вышел победителем из дуэли с Лакасеттом.



"Канонирам" определенно удалось прижать своего соперника, и на 63-й минуте счет был открыт. Джек Уилшир, оказавшись без опеки на краю штрафной, воспользовался отскоком от Мораты и нанес сильный удар в касание в ближний угол ворот — 1:0.



"Челси" помчался отыгрываться и сделал это очень легко и быстро. На 66-й минуте Азар упал как подкошенный после контакта с Эктором Беллерином и заставил рефери назначить пенальти, который сам же и реализовал — 1:1.



Сравняв счет, "синие" перехватили инициативу и вскоре создали еще пару опасных моментов у ворот Чеха. А когда показалось, что игра вновь успокоилась, случился очередной гол. Вышедший на замену у гостей Давиде Дзаппакоста продавил на правом фланге Мэйтланд-Найлса и прострелил к ближней штанге, где удар в касание нанес Маркос Алонсо — 1:2.



Заключительные минуты матча хозяева провели в атаке, и "Челси" пришлось играть на отбой. А когда шла уже вторая компенсированная минута, Беллерин нанес удар в касание по отбитому Алонсо мячу — 2:2.



При этом "синие" все равно могли одержать победу, однако Мората вновь не смог переиграть Чеха, а добивание в исполнении Дзаппакосты пришлось в штангу.



Команды подарили болельщикам захватывающее футбольное зрелище — в том числе в первом тайме, несмотря на отсутствие голов. При таком обилии моментов сложно сказать, кто больше заслуживал победы — ничья не позволила "Челси" вернуться на второе место, как и не позволила "Арсеналу" стать ближе к топ-4.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче

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