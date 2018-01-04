"Арсенал" и "Челси" сыграли в зрелищную ничью
Устроив захватывающий футбольный спектакль, "Арсенал" и "Челси" так и не смогли выявить победителя — 2:2.
После ничейного матча против "Вест Бромвича" в стартовом составе "канониров" появились Роб Холдинг, Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Месут Озил, заменив Лорана Косьелни, Сеада Колашинаца и Алекса Ивоби.
В старт "синих" ожидаемо вернулись Сеск Фабрегас и Эден Азар — а также Андреас Кристенсен и Тьемуэ Бакайоко. Антонио Рюдигер, Данни Дринкуотер, Виллиан и Педро переместились на лавку.
Первый заслуживающий внимания момент возник на седьмой минуте, когда Алексис Санчес пробил со штрафного, а мяч от головы защитника в стенке полетел чуть в сторону от ворот.
"Челси" впервые огрызнулся только на 14-й минуте, зато как! Воспользовавшись провалом в центре обороны хозяев, Альваро Мората вышел один на один с Петром Чехом, но непостижимым образом послал мяч мимо ворот.
Спустя минуту Мората не поспел на ближнюю штангу, чтобы замкнуть прострел Виктора Мосеса с правого фланга.
А на 16-й минуте уже "Арсенал" был обязан открывать счет, однако Санчес одним ударом из пределов штрафной площади обстучал обе штанги, после чего Тибо Куртуа забрал мяч.
В середине тайма Куртуа еще раз вступил в игру, не позволив отличиться Александру Лакасетту, который принял мяч в штрафной, развернулся и пробил.
На 27-й минуте уже Чех продемонстрировал свое мастерство, переведя удар Бакайоко через перекладину. Однако в дальнейшем игра успокоилась, до перерыва команды лишь обменялись несколькими неточными выстрелами.
Второй тайм начался с очередных вратарских сейвов. Чех отразил удары Азара и Мораты, а Куртуа вышел победителем из дуэли с Лакасеттом.
"Канонирам" определенно удалось прижать своего соперника, и на 63-й минуте счет был открыт. Джек Уилшир, оказавшись без опеки на краю штрафной, воспользовался отскоком от Мораты и нанес сильный удар в касание в ближний угол ворот — 1:0.
"Челси" помчался отыгрываться и сделал это очень легко и быстро. На 66-й минуте Азар упал как подкошенный после контакта с Эктором Беллерином и заставил рефери назначить пенальти, который сам же и реализовал — 1:1.
Сравняв счет, "синие" перехватили инициативу и вскоре создали еще пару опасных моментов у ворот Чеха. А когда показалось, что игра вновь успокоилась, случился очередной гол. Вышедший на замену у гостей Давиде Дзаппакоста продавил на правом фланге Мэйтланд-Найлса и прострелил к ближней штанге, где удар в касание нанес Маркос Алонсо — 1:2.
Заключительные минуты матча хозяева провели в атаке, и "Челси" пришлось играть на отбой. А когда шла уже вторая компенсированная минута, Беллерин нанес удар в касание по отбитому Алонсо мячу — 2:2.
При этом "синие" все равно могли одержать победу, однако Мората вновь не смог переиграть Чеха, а добивание в исполнении Дзаппакосты пришлось в штангу.
Команды подарили болельщикам захватывающее футбольное зрелище — в том числе в первом тайме, несмотря на отсутствие голов. При таком обилии моментов сложно сказать, кто больше заслуживал победы — ничья не позволила "Челси" вернуться на второе место, как и не позволила "Арсеналу" стать ближе к топ-4.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
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04.01.2018 00:40
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Последние комментарии:
Мората>Косты говорили они...
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Офигенный матч, обе команды молодцы, практический без центра играли. Мората с Лукаку зашквары лета, оба привозилы, оба деревянные транжиры. Без Санчеса Арсенал упадет пропасть, Уйлшер понравился, задавал темп игры, Бокайоко не в своей тарелке был. Чемп можно заканчивать, таблица так и останется до весны, все силы на лч
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6ле мората это пздц)) уже лз приходит на позицию цн и забивает, а мората))
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по факту снова отсосали у клуба из топ6
старый пидoрас, когда же сдохнет эта мразь
(ответить)
Конте - сучка венгера(
Моуриньо бы его разъе6ал как тузик грелку.
(ответить)
Парни, черканите пару слов поддержки морате в твиттере, это поможет ему не сломаться психологически. Воспрянет духом, будет забивать аки Месси. Это работает, один полуцыган сказал
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какие же все-таки тут долбоебы обитают, это пизда.
какой-то долбоеб под ником "неган" кидает якобы перлы фарота по поводу мораты, хотя челик абсолютно прав, и мне стыдно за тех пенсов, который гонят на морату. Мората точно ахуенен. Пока не везет в реализации. НУ у него эти голевые моменты есть, есть голевое чутье, а это главное. У косты и половины моментов не было бы, что были у мораты. В общем не суть.
о долбоебе боте-иана и речи нету, комменты этого бота сразу можно пропускать, ибо на такую толстоту собирались максимум в 2012.
Ну и колбасное отребье в край хуев переело, вот что клопп животворящий делает.
Гунеры на удивление спокойны со скумами.
ЗЫ Кто гнал когда-то на Торреса, тоже самое делают сейчас в отношении Мораты. Сгиньте несчастные, вы не заслужили болеть за такую великую тиму, как Челсей.
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Смотрю английский футбол около 10-ти лет пенальти за такое не дают
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Очередная унылая хуита. Счет интересный.
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интересно коста уже отправил смс контексу с плачущими от смеха смайлами??!
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Нетрадиционная ориентация пенсов+смазливое лицо Мораты - не дают честно сравнить его с Костой, вид которого похож на бомжа, но в сравнении с лавочником просто феномен. Но геев этим не возьмёшь.
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Дзаппакоста - Алонса сделали эту игру, а ещё - Дринкуотер .
(ответить)
По факту e6aли орсеноль весь матч, дикий отскокич. Азар монстр. Мората на дизморали. Но вообще лол элементарные удары не мог совершить. Как будто он с Чехом 10 лет бок о бок играл, а не наоборот.
(ответить)
Мората: "Платёж прошёл".
(ответить)
Тем временем пока местные "эксперты" хуес0сят гениального Азара, того признали MOTM от WhoScored
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По сути абсолютно равная игра и закономерный счёт...пенальти был. Учитывая что арсенал играл по сути с одним основным защитником против основного состава челси...первые оказались очень даже конкурентоспособные
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мозес и бакайок - мегадонья, остальные - с переменным
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Судья откровенно тащил Челси всю игру, а это уже беспредел. И куда смотрит ФА?
Уилшер зверь, схавал центр Челси, а вот Бельерин наоборот, из цели номер 1 для Барселоны, превратился в весьма посредственного защитника. Дерьмо собачье. Как собственно и тактика Конте, в такой ссыкливый футбол играют только единицы, а в АПЛ кроме него никто.
Что такое Мората? Робот настроенный промахиваться?
Помню будун вчера тут со своими пенсами спорил, что у Мораты было всего 9-10 моментов от силы и 10 из них реализовал.
Совсем уж чудак.
Пенсы, как ваше ничего под 9 номером? Ах ах, твари.
1 МС
2 МЮ
3 Пропасть под названием синяя помойка
4 Ливерпуль.
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должно было быть 1-3 изи, получили голевая Мораты вместо гола.
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Команда жалких симулянтов и проститут*к. Что мосез, что хазар, вилан. Одни уебки. Эта коротышка с легкого касания упала как подстреленная курица, хотя вторые прихрамывая встали бы, да пошли кудахтать. Жалко на них смотреть. Как они еще на 3 месте находятся?
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