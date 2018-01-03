Джан доиграет сезон в "Ливерпуле"
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан отработает до конца свой контракт с "красными", после чего сможет покинуть клуб на правах свободного агента.
23-летний Джан отказывается продлевать свой контракт с "Ливерпулем", несмотря на то, что "красные" предлагают ему повышение зарплаты. Эмре не устраивает, что в новый договор мерсисайдцы не включают пункт об отступных.
Достоверно известно, что неопределенной ситуацией вокруг будущего немца хочет воспользоваться "Ювентус". Генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта намекнул, что клуб может выдвинуть предложение по Джану уже в январе.
Однако Sky Germany, ссылаясь на собственные источники, близкие к игроку, утверждают, что Эмре все-таки доиграет сезон на "Энфилде". Наиболее вероятно, что летом полузащитник покинет Мерсисайд на правах свободного агента.
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03.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
таворот, ска
(ответить)
Ух уж эти турки-немцы, игрок не уровня амбиций Ливерпуля.
Источник: http://fapl.ru/posts/59635/
у ливера нет ни каких возможностей на амбиции, у ливерных большие ПОНТЫ... турок-немец это понял и как всякий здравомыслящий смотрит в сторону реальных амбиций Ювентуса... Ювентус > ливера, 90% чемп Италии, постоянно в ЛЧ,... а колбасные первые только на гей-парады...
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Да в центр вам игрок нужен который поведёт за собой! После Джи, достойных нет! Великий Хендо не оправдал Надежд. Сольёте Коутинью в испанию, обязаны топаря купить, раз своего воспитать не можете! Может Джеррард и воспитает кого-нибудь, когда-нибудь! Юнва!
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ну и хорошо, покупали за дешево так что покс
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Ух уж эти турки-немцы, игрок не уровня амбиций Ливерпуля.
(ответить)
в глубоко глубоко запас
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