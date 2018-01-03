Джан доиграет сезон в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан отработает до конца свой контракт с "красными", после чего сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

23-летний Джан отказывается продлевать свой контракт с "Ливерпулем", несмотря на то, что "красные" предлагают ему повышение зарплаты. Эмре не устраивает, что в новый договор мерсисайдцы не включают пункт об отступных.



Достоверно известно, что неопределенной ситуацией вокруг будущего немца хочет воспользоваться "Ювентус". Генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта намекнул, что клуб может выдвинуть предложение по Джану уже в январе.



Однако Sky Germany, ссылаясь на собственные источники, близкие к игроку, утверждают, что Эмре все-таки доиграет сезон на "Энфилде". Наиболее вероятно, что летом полузащитник покинет Мерсисайд на правах свободного агента.

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