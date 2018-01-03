Каррагер советует "Ливерпулю" отложить продажу Коутиньо до лета

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рекомендовал "красным" отпустить Филиппе Коутиньо в "Барселону" — но только по окончании сезона.

Как известно, испанская пресса вовсю трубит, что Коутиньо уже сыграл свой последний матч за "Ливерпуль" и находится в считанных днях от переезда на "Ноу Камп".



Однако Каррагер предпочел бы, чтобы "Ливерпуль" повременил с продажей своего ведущего игрока до лета, иначе подопечным Юргена Клоппа будет сложно завершить этот сезон успешно.



"Лучше всего для "Ливерпуля" было бы договориться о продаже Коутиньо за большие деньги на лето, как мы это сделали с (Наби) Кейта, но не сейчас".



"Что клуб приобретет, продав его сейчас? Их попадание в топ-4 и продвижение в Лиге Чемпионов окажутся под серьезной угрозой, если они продадут его в январе. Кроме того, сейчас его будет сложно заменить. Если он устроит забастовку, то навредит только себе", — написал Каррагер в Твиттере.

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