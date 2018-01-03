Каррагер советует "Ливерпулю" отложить продажу Коутиньо до лета
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рекомендовал "красным" отпустить Филиппе Коутиньо в "Барселону" — но только по окончании сезона.
Как известно, испанская пресса вовсю трубит, что Коутиньо уже сыграл свой последний матч за "Ливерпуль" и находится в считанных днях от переезда на "Ноу Камп".
Однако Каррагер предпочел бы, чтобы "Ливерпуль" повременил с продажей своего ведущего игрока до лета, иначе подопечным Юргена Клоппа будет сложно завершить этот сезон успешно.
"Лучше всего для "Ливерпуля" было бы договориться о продаже Коутиньо за большие деньги на лето, как мы это сделали с (Наби) Кейта, но не сейчас".
"Что клуб приобретет, продав его сейчас? Их попадание в топ-4 и продвижение в Лиге Чемпионов окажутся под серьезной угрозой, если они продадут его в январе. Кроме того, сейчас его будет сложно заменить. Если он устроит забастовку, то навредит только себе", — написал Каррагер в Твиттере.
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03.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
трансфер дело времени, давно перерос клапанов и клоуренов.
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все правильно Кара говорит
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у старого дятла Каррагера вместо мозгов ливер в башке, а оба полушария в штанах... это только колбасоидные мудрецы могли договорится заплатить дорого вчера, а взять завтра... летом хуятиньо Барсе и нах ненужен будет, после чемпа на рынке будет больше предложений и ценой пониже... зимой не уйдёт, полный хабар на всю оставшуюся футбольную жизнь, борьба за попадание в 4-ку и никаких других перспектив...
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Он сам чтоли этого не понимает, что летом его выпрут за любые бабки. Но сейчас он останеться без участия в лч и ссора как с тренером так и с болельщиками
Сомнительные перспективы
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Уже всех зебал, будешь полировать лавк у Барсы. Не уровень Сувареза...
Иди с миром за 140 КК Фунтов
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да ! сука. я и о том же . пусть начнёт трындеть . это ему место в сборной стоит . сначала мы должны найти замену потом продать.
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