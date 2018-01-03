Давид Сильва объяснил, почему отсутствовал последние недели

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объяснил, что его вынужденное отсутствие на протяжении нескольких недель было вызвано преждевременным появлением на свет сына.

Накануне 31-летний испанец помог "горожанам" добиться победы 3:1 над "Уотфордом", хотя до этого пропустил четыре матча своего клуба: против "Тоттенхэма", "Лестера", "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".



Рассуждая об отсутствии соотечественника, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола ссылался лишь на обстоятельства личного характера, обещая Сильве столько времени, сколько потребуется. Вернувшись, Давид рассказал, что послужило причиной его отсутствия в столь важный период сезона.



"Я хочу поблагодарить всех вас за любовь и хорошие пожелания на протяжении последних недель, а особенно поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и весь клуб за то, что они вошли в мое положение".



"И я хочу поделиться с вами, что у меня родился сын Матео, который появился на свет чрезвычайно преждевременно и теперь каждый день сражается за жизнь при помощи медиков", — гласит заявление Сильвы.

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