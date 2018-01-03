Давид Сильва объяснил, почему отсутствовал последние недели

Давид Сильва Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объяснил, что его вынужденное отсутствие на протяжении нескольких недель было вызвано преждевременным появлением на свет сына.

Накануне 31-летний испанец помог "горожанам" добиться победы 3:1 над "Уотфордом", хотя до этого пропустил четыре матча своего клуба: против "Тоттенхэма", "Лестера", "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас".

Рассуждая об отсутствии соотечественника, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола ссылался лишь на обстоятельства личного характера, обещая Сильве столько времени, сколько потребуется. Вернувшись, Давид рассказал, что послужило причиной его отсутствия в столь важный период сезона.

"Я хочу поблагодарить всех вас за любовь и хорошие пожелания на протяжении последних недель, а особенно поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и весь клуб за то, что они вошли в мое положение".

"И я хочу поделиться с вами, что у меня родился сын Матео, который появился на свет чрезвычайно преждевременно и теперь каждый день сражается за жизнь при помощи медиков", — гласит заявление Сильвы.

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Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2731

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 04.01.2018 02:34 # liverpool1892est
    Мы с тобой Матео!!!

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  2. chelsea-69 03.01.2018 20:45 # chelsea-69
    Внегре уже следит за ним

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  3. chelsealondon 03.01.2018 20:42 # chelsealondon
    Здоровья малышу...

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  4. rollik707 03.01.2018 20:36 # rollik707
    Здоровья Матео!

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  5. gandalf 03.01.2018 20:23 # gandalf
    Гугл транслейт мда

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  6. nurbolat 03.01.2018 20:14 # nurbolat
    Zdorovya malishu! respect Silva!

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  7. think 03.01.2018 20:03 # think
    Здоровья!

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