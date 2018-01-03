Агент исключил появление Клоппа в "Баварии"

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клиент не возглавит "Баварию" по окончании сезона.

Во время работы Клоппа в "Боруссии" сразу несколько его игроков променяли клуб из Дортмунда на флагман Бундеслиги - например, Марио Гетце и Роберт Левандовски.



Немецкая пресса предполагает, что в конце сезона "Бавария", наконец, выйдет на самого Юргена. Мюнхенский клуб подыскивает нового тренера, поскольку контракт с Юппом Хайнкесом истекает уже грядущим летом.



Однако появление Клопп на "Альянц Арене" исключено. Агент Марк Козике, представляющий интересы тренера, успокоил фанатов "Ливерпуля" и исключил появление своего клиента в "Баварии".



"Ничего подобного не будет", - сообщил Козике в интервью Sport1.

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