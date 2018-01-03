Агент исключил появление Клоппа в "Баварии"
Агент главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клиент не возглавит "Баварию" по окончании сезона.
Во время работы Клоппа в "Боруссии" сразу несколько его игроков променяли клуб из Дортмунда на флагман Бундеслиги - например, Марио Гетце и Роберт Левандовски.
Немецкая пресса предполагает, что в конце сезона "Бавария", наконец, выйдет на самого Юргена. Мюнхенский клуб подыскивает нового тренера, поскольку контракт с Юппом Хайнкесом истекает уже грядущим летом.
Однако появление Клопп на "Альянц Арене" исключено. Агент Марк Козике, представляющий интересы тренера, успокоил фанатов "Ливерпуля" и исключил появление своего клиента в "Баварии".
"Ничего подобного не будет", - сообщил Козике в интервью Sport1.
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03.01.2018 19:00
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немецкая помойка кто туда захочет
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без него, помойка портовая вернётся на своё законное место в середину таблицы, а так хоть за 4-ку бьются! Юнва
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какой ж клопп человек .
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