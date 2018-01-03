Агент исключил появление Клоппа в "Баварии"

Юрген Клопп Агент главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клиент не возглавит "Баварию" по окончании сезона.

Во время работы Клоппа в "Боруссии" сразу несколько его игроков променяли клуб из Дортмунда на флагман Бундеслиги - например, Марио Гетце и Роберт Левандовски.

Немецкая пресса предполагает, что в конце сезона "Бавария", наконец, выйдет на самого Юргена. Мюнхенский клуб подыскивает нового тренера, поскольку контракт с Юппом Хайнкесом истекает уже грядущим летом.

Однако появление Клопп на "Альянц Арене" исключено. Агент Марк Козике, представляющий интересы тренера, успокоил фанатов "Ливерпуля" и исключил появление своего клиента в "Баварии".

"Ничего подобного не будет", - сообщил Козике в интервью Sport1.

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Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2018 19:00

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  1. shlyopka007 03.01.2018 19:33 # shlyopka007
    немецкая помойка кто туда захочет

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  2. tra-hall 03.01.2018 19:28 # tra-hall
    без него, помойка портовая вернётся на своё законное место в середину таблицы, а так хоть за 4-ку бьются! Юнва

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  3. chr1s8rown 03.01.2018 19:09 # chr1s8rown
    какой ж клопп человек .

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