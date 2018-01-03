Эррера советует Лингарду чаще бить по воротам
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера посоветовал вингеру Джесси Лингарду чаще бить по воротам.
Отличившись в гостевом поединке с "Эвертоном", Лингард забил уже седьмой мяч за "красных дьяволов" в девяти последних матчах. Эррера впечатлен результативностью Джесси и советует партнеру чаще угрожать воротам соперника.
"Когда ты в огне, нужно бить, бить и бить. У меня так не получается: я пробил три раза, но не забил. У Джесси все наоборот. Он попадает в цель, а еще великолепно двигается по полю."
"Он находится в удивительной форме, его никто не может остановить. Он хочет выйти на новый уровень, стать великолепным игроком. На каждой тренировке и в каждой игре он демонстрирует это желание", - цитирует Эрреру Sky Sports.
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03.01.2018 18:00
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С учётом его комплекции всегда удивлялся его пушкам бешеным, каждый второй мяч - шедевр
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это все наши воспитанники! сасайте хэйтеры
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покупаешь пкпу за 120 лямов , а забить приходится середняку
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не чаще ... а точнее !!!
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