Эррера советует Лингарду чаще бить по воротам

Джесси Лингард Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера посоветовал вингеру Джесси Лингарду чаще бить по воротам.

Отличившись в гостевом поединке с "Эвертоном", Лингард забил уже седьмой мяч за "красных дьяволов" в девяти последних матчах. Эррера впечатлен результативностью Джесси и советует партнеру чаще угрожать воротам соперника.

"Когда ты в огне, нужно бить, бить и бить. У меня так не получается: я пробил три раза, но не забил. У Джесси все наоборот. Он попадает в цель, а еще великолепно двигается по полю."

"Он находится в удивительной форме, его никто не может остановить. Он хочет выйти на новый уровень, стать великолепным игроком. На каждой тренировке и в каждой игре он демонстрирует это желание", - цитирует Эрреру Sky Sports.

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Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2018 18:00

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  1. tra-hall 03.01.2018 19:18 # tra-hall
    С учётом его комплекции всегда удивлялся его пушкам бешеным, каждый второй мяч - шедевр

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  2. januzaj00 03.01.2018 18:48 # januzaj00
    это все наши воспитанники! сасайте хэйтеры

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  3. chr1s8rown 03.01.2018 18:23 # chr1s8rown
    покупаешь пкпу за 120 лямов , а забить приходится середняку

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  4. sj606 03.01.2018 18:01 # sj606
    не чаще ... а точнее !!!

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