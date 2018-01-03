Эррера советует Лингарду чаще бить по воротам

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера посоветовал вингеру Джесси Лингарду чаще бить по воротам.

Отличившись в гостевом поединке с "Эвертоном", Лингард забил уже седьмой мяч за "красных дьяволов" в девяти последних матчах. Эррера впечатлен результативностью Джесси и советует партнеру чаще угрожать воротам соперника.



"Когда ты в огне, нужно бить, бить и бить. У меня так не получается: я пробил три раза, но не забил. У Джесси все наоборот. Он попадает в цель, а еще великолепно двигается по полю."



"Он находится в удивительной форме, его никто не может остановить. Он хочет выйти на новый уровень, стать великолепным игроком. На каждой тренировке и в каждой игре он демонстрирует это желание", - цитирует Эрреру Sky Sports.

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