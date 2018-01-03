Гвардиола восхищается характером Де Брюйне
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола восхищается характером Кевина Де Брюйне, который выходит на поле, превозмогая боль.
Несмотря на то, что Де Брюйне не смог доиграть гостевой матч против "Кристал Пэлас" 31 декабря, бельгиец появился на поле в поединке с "Уотфордом" накануне вечером и даже принял участие во втором голе "горожан".
Более того, именно Кевин был признан лучшим игроком встречи, которая завершилась победой "Сити" 3:1. После матча Гвардиола признался, что восхищается характером бельгийца.
"Кевин продемонстрировал большой характер. Он сказал, что хочет сыграть, даже несмотря на проблемы с голеностопом. Он принес нам много пользы", - сообщил Гвардиола Sky Sports.
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03.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
Вот подъ..ё.б про батьку))) зачетный!
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Аххаха!!! Как же радовались вафлеры всех мастей, думая что сломался рыжий магистр игры... Потому что ЛОШАРЫ Б...ля!!!
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Лучшим назвали Сильву. Админ даун.
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Наверно и отсасывает у него после каждого матча педрила лысый
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голубая форма вооще не идёт ему
.
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