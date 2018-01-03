Гвардиола восхищается характером Де Брюйне

Гвардиола и Де Брюйне Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола восхищается характером Кевина Де Брюйне, который выходит на поле, превозмогая боль.

Несмотря на то, что Де Брюйне не смог доиграть гостевой матч против "Кристал Пэлас" 31 декабря, бельгиец появился на поле в поединке с "Уотфордом" накануне вечером и даже принял участие во втором голе "горожан".

Более того, именно Кевин был признан лучшим игроком встречи, которая завершилась победой "Сити" 3:1. После матча Гвардиола признался, что восхищается характером бельгийца.

"Кевин продемонстрировал большой характер. Он сказал, что хочет сыграть, даже несмотря на проблемы с голеностопом. Он принес нам много пользы", - сообщил Гвардиола Sky Sports.

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Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1326

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 03.01.2018 19:33 # mcfc-fantactic
    Вот подъ..ё.б про батьку))) зачетный!

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  2. mcfc-fantactic 03.01.2018 19:32 # mcfc-fantactic
    Аххаха!!! Как же радовались вафлеры всех мастей, думая что сломался рыжий магистр игры... Потому что ЛОШАРЫ Б...ля!!!

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  3. gandalf 03.01.2018 17:46 # gandalf
    Лучшим назвали Сильву. Админ даун.

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  4. martingor 03.01.2018 17:23 # martingor
    Наверно и отсасывает у него после каждого матча педрила лысый

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  5. chr1s8rown 03.01.2018 17:18 # chr1s8rown
    голубая форма вооще не идёт ему
    .

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