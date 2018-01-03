Агуэро покинет "Сити", когда его попросит об этом клуб
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что покинет "Этихад", когда его об этом попросят боссы клуба.
На прошлой неделе появилась информация, что Агуэро не собирается дожидаться окончания своего контракта с "Сити" и рассчитывает вернуться в Аргентину сразу после Чемпионата Мира в России.
После матча с "Уотфордом" во вторник Серхио рассказал, что надеется отработать соглашение, рассчитанное до лета 2020 года, но многое в этом вопросе будет зависеть от позиции клуба.
"Мой контракт действует до лета 2020 года, и до его истечения я постараюсь сделать все возможное ради клуба".
"Разумеется, смена клуба не входит в мои планы. По правде говоря, я счастлив в "Сити", но, как и всегда, последнее слово остается за клубом. Только они решат, оставаться мне здесь или уйти", - сообщил Агуэро Sky Sports.
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03.01.2018 16:00
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Болельщик Ливерпуля
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Красавчик мы с тобой вместе выиграем ЛЧ
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До 36 будет деньги выжимать. Потом еще каким нибудь директором поставят. или как там их называют, посол клуба будет
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