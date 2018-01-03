Агуэро покинет "Сити", когда его попросит об этом клуб

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что покинет "Этихад", когда его об этом попросят боссы клуба.

На прошлой неделе появилась информация, что Агуэро не собирается дожидаться окончания своего контракта с "Сити" и рассчитывает вернуться в Аргентину сразу после Чемпионата Мира в России.

После матча с "Уотфордом" во вторник Серхио рассказал, что надеется отработать соглашение, рассчитанное до лета 2020 года, но многое в этом вопросе будет зависеть от позиции клуба.

"Мой контракт действует до лета 2020 года, и до его истечения я постараюсь сделать все возможное ради клуба".

"Разумеется, смена клуба не входит в мои планы. По правде говоря, я счастлив в "Сити", но, как и всегда, последнее слово остается за клубом. Только они решат, оставаться мне здесь или уйти", - сообщил Агуэро Sky Sports.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1059

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 03.01.2018 19:27 # emily-lfc-2005
    Болельщик Ливерпуля

    (ответить)

  2. mcfc-9320 03.01.2018 18:30 # mcfc-9320
    Красавчик мы с тобой вместе выиграем ЛЧ

    (ответить)

  3. recyjoed 03.01.2018 16:03 # recyjoed
    До 36 будет деньги выжимать. Потом еще каким нибудь директором поставят. или как там их называют, посол клуба будет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: