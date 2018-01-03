22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

В среду 3 января поединком "Арсенала" и "Челси" завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция



В ближайшие три недели "Арсеналу" и "Челси" предстоит трижды сыграть друг с другом. Но перед полуфиналом Кубка Лиги соседи выяснят отношения в Премьер-Лиге, где "синие" постараются восстановить свой статус главного преследователя "Манчестер Сити", а "канониры" приложат усилия, чтобы еще больше не отстать от топ-4.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги каждая из этих команд добилась победы над другой у себя дома, а их встреча в финале Кубка Англии на "Уэмбли" завершилась триумфом "Арсенала", который не позволил "Челси" сделать дубль.



В этой кампании соперники успели уже дважды столкнуться друг с другом. "Канониры" по пенальти выиграли Суперкубок Англии, а в сентябре добились ничейного результата на "Стэмфорд Бридж" — 0:0.



Команда Арсена Венгера очень уверенно чувствует себя на "Эмирейтс", где она выиграла 13 из 15 последних матчей в Премьер-Лиге. На этом отрезке "Арсенал" потерял очки лишь против "Манчестер Юнайтед" (поражение) и "Ливерпуля" (ничья).



Сразу несколько игроков "Арсенала" находятся под вопросом, включая Лорана Косьелни и Месута Озила. Начо Монреаль, Аарон Рэмси и Оливье Жиру восстановиться в срок не успевают.



Защитник "Челси" Давид Луис близок к возвращению в строй, но в среду не сыграет. Сеск Фабрегас и Эден Азар претендуют на место в старте после передышки в предыдущем матче.





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