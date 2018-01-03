22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды
В среду 3 января поединком "Арсенала" и "Челси" завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция
В ближайшие три недели "Арсеналу" и "Челси" предстоит трижды сыграть друг с другом. Но перед полуфиналом Кубка Лиги соседи выяснят отношения в Премьер-Лиге, где "синие" постараются восстановить свой статус главного преследователя "Манчестер Сити", а "канониры" приложат усилия, чтобы еще больше не отстать от топ-4.
В прошлом сезоне Премьер-Лиги каждая из этих команд добилась победы над другой у себя дома, а их встреча в финале Кубка Англии на "Уэмбли" завершилась триумфом "Арсенала", который не позволил "Челси" сделать дубль.
В этой кампании соперники успели уже дважды столкнуться друг с другом. "Канониры" по пенальти выиграли Суперкубок Англии, а в сентябре добились ничейного результата на "Стэмфорд Бридж" — 0:0.
Команда Арсена Венгера очень уверенно чувствует себя на "Эмирейтс", где она выиграла 13 из 15 последних матчей в Премьер-Лиге. На этом отрезке "Арсенал" потерял очки лишь против "Манчестер Юнайтед" (поражение) и "Ливерпуля" (ничья).
Сразу несколько игроков "Арсенала" находятся под вопросом, включая Лорана Косьелни и Месута Озила. Начо Монреаль, Аарон Рэмси и Оливье Жиру восстановиться в срок не успевают.
Защитник "Челси" Давид Луис близок к возвращению в строй, но в среду не сыграет. Сеск Фабрегас и Эден Азар претендуют на место в старте после передышки в предыдущем матче.
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03.01.2018 15:35
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Последние комментарии:
"Монако" принял предложение "Ливерпуля" о трансфере полузащитника Тома Лемара, сообщает журналист Пол Джойс.
Монегаски готовы отпустить 22-летнего игрока за 101 млн евро.
В текущем сезоне на счету Лемара во всех турнирах 18 матчей, два гола и четыре ассиста.
я б предпочел промеса. за 40лямов заворачивали б спартаковцы
(ответить)
Liverpool Echo: Коутиньо не собирается отказываться от матчей за «Ливерпуль». Игрок не ставил ультиматум перед руководством английского клуба с целью добиться перехода в «Барселону».
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3 Челси
1 МС
2 МЮ
4 лузерхуй
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1 МС
2 МЮ
3 пропасть
4 Ливерпуль
(ответить)
У кого больше 10 комментов в день в среднем, тот ноулайфер
У кого больше 20 - конченный ноулайфер
У кого больше 30 - это просто овощ, живущий у компа, которому мамка иногда закладывает еду в рот и выносит горшок с испражнениями
Источник: http://fapl.ru/posts/59602/?c=1#c6566400
членорс норм поссал вчера на себя, со своими 34 коментами
леол
(ответить)
Грит гений.
(ответить)
винегрет накажет свою личную сучку
(ответить)
Такое чувство, что Гритка вырабатывает свой неповторимый стиль - он тупо не останавливаясь каждый день пишет всякую дичь и постоянно орет. Видать пачан в легенды фапли метит, но в итоге вся фапля его пометила
(ответить)
Челси уже договорился с Сандро, на 99% он наш!! идут ожесточенные переговоры по Санчесу и Видалю, причем за обоих будет потрачено около 70 млн, меньше чем за условного игрока защитника сотона, это определенно выдающийся успех синего бизнес кара! если Санчеса возьмем то Батшуаи отправится по арендам вырастать в нового мукаку и потом спихнем его в мю за лямов 140+, есть еще инфа что продадим в ньюкасл за 35 млн, такое бревно за 35 это просто шикардосно!
еще говорят что минус Луиз
избавляемся от недовольных и шлака и берем топариков на изичах, улучшение качества состава, но еще было бы на лавку взять Баркли лямов за 20 и можно делать требл - КАЛ, КА и ЛЧ, ну или дублясо без ЛЧ
(ответить)
Да будет... НИЧЬЯ!
(ответить)
Если бы не знал, какими ущербами являются Арсенал, то смело приписал бы им уверенную победу против автобуса парика, ведь они проигрывают даже всяким бомжам вроде 19-ой команды чемпионата.
(ответить)
Отпизженный в детстве судьями франзуц сегодня будет ссать на итальяшку который себя называет тренером
(ответить)
Ананиры сегодня всосут, это факт. Не могут гейгуннеры показывать нормальную игру когда у них проблемы с составом. Счёт 1-2 или 0-1.
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я мыслю нестандартно
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стата на стороне венгера, посмотрим сможет ли конте перебороть ее, учитывая огромное количество травмированных в аснле.
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Ставлю три пенса (омара, грита и будку), что Арсенал сегодня выиграет.
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Тур, где топы забирали, положенные им 3 очка. Челси будет, собственно, следовать тенденции.
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Не завидую пенсам, весь месяц попадать от канониров будут
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день середняков
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http://www.espn.co.uk/football/blog/transfer-talk/79/post/3333970/chelsea-close-in-on-50-million-deal-for-juventus-alex-sandro
Если верить ресурсу, Челси завершил приобретение Сандро за полтинник
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