22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

Альваро Мората и Шкодран Мустафи В среду 3 января поединком "Арсенала" и "Челси" завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 22:45 Онлайн-трансляция

В ближайшие три недели "Арсеналу" и "Челси" предстоит трижды сыграть друг с другом. Но перед полуфиналом Кубка Лиги соседи выяснят отношения в Премьер-Лиге, где "синие" постараются восстановить свой статус главного преследователя "Манчестер Сити", а "канониры" приложат усилия, чтобы еще больше не отстать от топ-4.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги каждая из этих команд добилась победы над другой у себя дома, а их встреча в финале Кубка Англии на "Уэмбли" завершилась триумфом "Арсенала", который не позволил "Челси" сделать дубль.

В этой кампании соперники успели уже дважды столкнуться друг с другом. "Канониры" по пенальти выиграли Суперкубок Англии, а в сентябре добились ничейного результата на "Стэмфорд Бридж" — 0:0.

Команда Арсена Венгера очень уверенно чувствует себя на "Эмирейтс", где она выиграла 13 из 15 последних матчей в Премьер-Лиге. На этом отрезке "Арсенал" потерял очки лишь против "Манчестер Юнайтед" (поражение) и "Ливерпуля" (ничья).

Сразу несколько игроков "Арсенала" находятся под вопросом, включая Лорана Косьелни и Месута Озила. Начо Монреаль, Аарон Рэмси и Оливье Жиру восстановиться в срок не успевают.

Защитник "Челси" Давид Луис близок к возвращению в строй, но в среду не сыграет. Сеск Фабрегас и Эден Азар претендуют на место в старте после передышки в предыдущем матче.

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Метки анонс тура, Арсенал, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2018 15:35

Количество просмотров Просмотров: 4657

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 03.01.2018 19:26 # chr1s8rown
    "Монако" принял предложение "Ливерпуля" о трансфере полузащитника Тома Лемара, сообщает журналист Пол Джойс.
    Монегаски готовы отпустить 22-летнего игрока за 101 млн евро.
    В текущем сезоне на счету Лемара во всех турнирах 18 матчей, два гола и четыре ассиста.
    я б предпочел промеса. за 40лямов заворачивали б спартаковцы

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  2. kos9k 03.01.2018 19:03 # kos9k
    Liverpool Echo: Коутиньо не собирается отказываться от матчей за «Ливерпуль». Игрок не ставил ультиматум перед руководством английского клуба с целью добиться перехода в «Барселону».

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  3. katy-perry 03.01.2018 18:50 # katy-perry
    3 Челси
    1 МС
    2 МЮ
    4 лузерхуй

    (ответить)

  4. ian 03.01.2018 18:48 # ian
    1 МС
    2 МЮ
    3 пропасть
    4 Ливерпуль

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  5. melwood-lfc 03.01.2018 18:47 # melwood-lfc
    У кого больше 10 комментов в день в среднем, тот ноулайфер
    У кого больше 20 - конченный ноулайфер
    У кого больше 30 - это просто овощ, живущий у компа, которому мамка иногда закладывает еду в рот и выносит горшок с испражнениями

    Источник: http://fapl.ru/posts/59602/?c=1#c6566400


    членорс норм поссал вчера на себя, со своими 34 коментами
    леол

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  6. budun 03.01.2018 18:38 # budun
    Грит гений.

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  7. narcot 03.01.2018 18:08 # narcot
    винегрет накажет свою личную сучку

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  8. lfc-mad-fan13 03.01.2018 18:07 # lfc-mad-fan13
    Такое чувство, что Гритка вырабатывает свой неповторимый стиль - он тупо не останавливаясь каждый день пишет всякую дичь и постоянно орет. Видать пачан в легенды фапли метит, но в итоге вся фапля его пометила

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  9. bezviz 03.01.2018 17:57 # bezviz
    Челси уже договорился с Сандро, на 99% он наш!! идут ожесточенные переговоры по Санчесу и Видалю, причем за обоих будет потрачено около 70 млн, меньше чем за условного игрока защитника сотона, это определенно выдающийся успех синего бизнес кара! если Санчеса возьмем то Батшуаи отправится по арендам вырастать в нового мукаку и потом спихнем его в мю за лямов 140+, есть еще инфа что продадим в ньюкасл за 35 млн, такое бревно за 35 это просто шикардосно!
    еще говорят что минус Луиз

    избавляемся от недовольных и шлака и берем топариков на изичах, улучшение качества состава, но еще было бы на лавку взять Баркли лямов за 20 и можно делать требл - КАЛ, КА и ЛЧ, ну или дублясо без ЛЧ

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  10. scouser2005 03.01.2018 17:55 # scouser2005
    Да будет... НИЧЬЯ!

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  11. ian 03.01.2018 17:52 # ian
    Если бы не знал, какими ущербами являются Арсенал, то смело приписал бы им уверенную победу против автобуса парика, ведь они проигрывают даже всяким бомжам вроде 19-ой команды чемпионата.

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  12. martingor 03.01.2018 17:35 # martingor
    Отпизженный в детстве судьями франзуц сегодня будет ссать на итальяшку который себя называет тренером

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  13. sawbones 03.01.2018 17:31 # sawbones
    Ананиры сегодня всосут, это факт. Не могут гейгуннеры показывать нормальную игру когда у них проблемы с составом. Счёт 1-2 или 0-1.

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  14. januzaj00 03.01.2018 17:26 # januzaj00
    я мыслю нестандартно

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  15. liverfun 03.01.2018 17:19 # liverfun
    стата на стороне венгера, посмотрим сможет ли конте перебороть ее, учитывая огромное количество травмированных в аснле.

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  16. webb 03.01.2018 17:10 # webb
    Ставлю три пенса (омара, грита и будку), что Арсенал сегодня выиграет.

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  17. ry-l 03.01.2018 16:57 # ry-l
    Тур, где топы забирали, положенные им 3 очка. Челси будет, собственно, следовать тенденции.

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  18. aaaars 03.01.2018 16:53 # aaaars
    Не завидую пенсам, весь месяц попадать от канониров будут

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  19. januzaj00 03.01.2018 16:51 # januzaj00
    день середняков

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  20. shirokov15 03.01.2018 16:51 # shirokov15
    http://www.espn.co.uk/football/blog/transfer-talk/79/post/3333970/chelsea-close-in-on-50-million-deal-for-juventus-alex-sandro
    Если верить ресурсу, Челси завершил приобретение Сандро за полтинник

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