"Кристал Пэлас" предложил 16 миллионов фунтов за Амаду
"Кристал Пэлас" предложил 16 миллионов фунтов за центрального защитника "Лилля" Ибраима Амаду.
Вот уже несколько недель главный тренер "орлов" Рой Ходжсон не может рассчитывать на Мамаду Сако, а на днях в лазарет угодил и основной партнер француза по центру обороны Скотт Данн.
"Пэлас" уже подтвердил, что Данн повредил связки колена и в остатке сезона не сыграет. В результате Ходжсон остался лишь с тремя центральными защитниками: Джеймсом Томкинсом, Мартином Келли и Дамьеном Дилэйни.
Сложившаяся ситуация заставила "орлов" выйти на трансферный рынок и выдвинуть свое предложение о покупке Ампаду, сообщает Sky Sports. Помимо своей основной позиции в обороне, 24-летний камерунец способен сыграть и опорного полузащитника.
Добавим, что "Пэлас" интересовался Ампаду, поигравшим за юношескую сборную Франции U-19, еще прошлым летом, когда постоянный трансфер Сако из "Ливерпуля" находился под вопросом.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
03.01.2018 15:00
Просмотров: 627
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пусть усилит.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий