Ромеро хочет уйти из "Юнайтед" в январе

Серхио Ромеро Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро планирует сменить клуб в январе, чтобы получить практику перед Чемпионатом Мира.

В нынешнем сезоне 30-летний Ромеро не провел ни одной игры за "Юнайтед" в Премьер-Лиге, а вылет "красных дьяволов" из Кубка Лиги оставил вратаря еще как минимум без двух матчей в стартовом составе.

Рулевой сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уже предупредил, что возьмет на Чемпионат Мира только тех игроков, которые имеют постоянную практику в клубе. Логично, что Ромеро задумался об уходе с "Олд Траффорд".

"У Серхио есть предложения из Премьер-Лиги, Аргентины и Испании. Он понимает, что должен играть, чтобы попасть на Чемпионат Мира. В "Манчестер Юнайтед" это тоже понимают", - сообщил источник The Independent, близкий к игроку.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Манчестер Юнайтед, Ромеро

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shearer1 03.01.2018 16:49 # shearer1
    В НЮ!

    (ответить)

  2. danny949494 03.01.2018 15:49 # danny949494
    В Ливерпуль его.

    (ответить)

  3. udaff 03.01.2018 14:30 # udaff
    Хороший вратарь. Рад, что у МЮ такой есть/был. Если уйдёт, то не проблема, конечно, но с ним в запасе вообще спокойно.

    (ответить)

  4. jahmdaj 03.01.2018 14:06 # jahmdaj
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: