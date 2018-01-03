Ромеро хочет уйти из "Юнайтед" в январе

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро планирует сменить клуб в январе, чтобы получить практику перед Чемпионатом Мира.

В нынешнем сезоне 30-летний Ромеро не провел ни одной игры за "Юнайтед" в Премьер-Лиге, а вылет "красных дьяволов" из Кубка Лиги оставил вратаря еще как минимум без двух матчей в стартовом составе.



Рулевой сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уже предупредил, что возьмет на Чемпионат Мира только тех игроков, которые имеют постоянную практику в клубе. Логично, что Ромеро задумался об уходе с "Олд Траффорд".



"У Серхио есть предложения из Премьер-Лиги, Аргентины и Испании. Он понимает, что должен играть, чтобы попасть на Чемпионат Мира. В "Манчестер Юнайтед" это тоже понимают", - сообщил источник The Independent, близкий к игроку.

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