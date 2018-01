Жезус сыграет за "Сити" только в феврале

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус пропустит от четырех до шести недель и поправится только к плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, Форвард сборной Бразилии повредил медиальную связку колена в поединке с "Кристал Пэлас" 31 декабря. Жезус покидал поле "Селхерст Парк" в сопровождении медиков и не сдерживал слез.



Повторное обследование показало, что травма Габриэля не так серьезна, как предполагалось изначально. К матчам плей-офф Лиги Чемпионов с "Базелем" бразилец однозначно поправится.



"Он проведет в лазарете от четырех до шести недель или немного дольше, но я надеюсь, что Габи вернется как можно скорее", - сообщил рулевой "горожан" Пеп Гвардиола Four Four Two.

