Жезус сыграет за "Сити" только в феврале
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус пропустит от четырех до шести недель и поправится только к плей-офф Лиги Чемпионов.
Напомним, Форвард сборной Бразилии повредил медиальную связку колена в поединке с "Кристал Пэлас" 31 декабря. Жезус покидал поле "Селхерст Парк" в сопровождении медиков и не сдерживал слез.
Повторное обследование показало, что травма Габриэля не так серьезна, как предполагалось изначально. К матчам плей-офф Лиги Чемпионов с "Базелем" бразилец однозначно поправится.
"Он проведет в лазарете от четырех до шести недель или немного дольше, но я надеюсь, что Габи вернется как можно скорее", - сообщил рулевой "горожан" Пеп Гвардиола Four Four Two.
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03.01.2018 13:00
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Мля...Jesus 33, даже из лазарета, провёл шершавым мухомором, по фейсам пейсатых челсидоров, скумов... и прочей швали, которая радовались травмам игроков МС! Какой же он топ, ну просто мессия!
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Красава, а то педовки уже распереживались, жизуса им поломали, голубцы
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наш иесус!
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слезки помогли
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