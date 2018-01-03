Жезус сыграет за "Сити" только в феврале

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус пропустит от четырех до шести недель и поправится только к плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, Форвард сборной Бразилии повредил медиальную связку колена в поединке с "Кристал Пэлас" 31 декабря. Жезус покидал поле "Селхерст Парк" в сопровождении медиков и не сдерживал слез.

Повторное обследование показало, что травма Габриэля не так серьезна, как предполагалось изначально. К матчам плей-офф Лиги Чемпионов с "Базелем" бразилец однозначно поправится.

"Он проведет в лазарете от четырех до шести недель или немного дольше, но я надеюсь, что Габи вернется как можно скорее", - сообщил рулевой "горожан" Пеп Гвардиола Four Four Two.

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Метки Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 03.01.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 03.01.2018 19:28 # mcfc-fantactic
    Мля...Jesus 33, даже из лазарета, провёл шершавым мухомором, по фейсам пейсатых челсидоров, скумов... и прочей швали, которая радовались травмам игроков МС! Какой же он топ, ну просто мессия!

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  2. lexa-arsenal 03.01.2018 13:31 # lexa-arsenal
    Красава, а то педовки уже распереживались, жизуса им поломали, голубцы

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  3. gandalf 03.01.2018 13:24 # gandalf
    наш иесус!

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  4. vyrentz 03.01.2018 13:01 # vyrentz
    слезки помогли

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