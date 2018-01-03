Светская хроника за среду

Светская хроника "Арсенал" открыт к продаже Алексиса Санчеса. "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Эмре Джана. "Челси" надеется приобрести Алекса Сандро. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Арсенал" открыт к продаже нападающего Алексиса Санчеса в этом месяце. (Daily Mirror)

Пока к "Арсеналу" никто не обращался насчет Санчеса. (The Sun)

"Ювентус" неожиданно столкнулся с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. (Corriere dello Sport)

"Юнайтед" хочет арендовать полузащитника ПСЖ Лукаса Моуру. (The Sun)

Защитник "Наполи" Фаузи Гулям близок к переходу в "Юнайтед". (Sport)

"Челси" надеется обойти "Юнайтед" в борьбе за защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, предложив за бразильца 50 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Челси" потерял интерес к нападающему "Селтика" Муссе Дембеле. (Evening Standard)

Полузащитник Филиппе Коутиньо не говорил тренеру Юргену Клоппу, что больше не хочет играть за клуб. (Liverpool Echo)

Коутиньо "очень, очень, очень близок" к переходу в "Барселону". (Sport)

Сам Коутиньо уверен, что уже сыграл свой последний матч за "Ливерпуль". (The Times)

Полузащитник "Шальке-04" Леон Горецка, которым интересуются "Ливерпуль" и "Арсенал", не давал согласия на переход в "Баварию". (Liverpool Echo)

Своего перехода в "Ливерпуль" полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта придется подождать до лета. (Bild)

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери, которым интересовались "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", перейдет в ПСЖ. (Daily Mail)

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле стал трансферной целью "Милана". (Daily Mail)

Три предложения "Вест Хэма" насчет игроков, чьи имена не раскрываются, были отклонены. (BBC)

В шорт-листе "Вест Хэма" находятся полузащитники Джо Аллен из "Стоука", Стивен Нзонзи из "Севильи", Вильям Карвалью из "Спортинга" и Джонджо Шелви из "Ньюкасла". (Sky Sports)

"Стоук" отверг предложение "Вест Хэма" по Аллену. (ESPN)

"Эвертон" надеется согласовать покупку нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна в течение 24 часов. (The Guardian)

"Бернли" интересуется вингером "Эвертона" Аароном Ленноном. (Daily Mail)

"Кристал Пэлас" готов выложить 13 млн. фунтов за центрального защитника "Лилля" Ибраима Амаду. (The Sun)

"Уотфорд" сделал запрос насчет полузащитника "Сандерленда" Дидье Ндонга. (Daily Mail)

Полузащитник "Вест Бромвича" Гжегож Крыховяк может уйти в "Хетафе". (talkSPORT)

Другое

"Милан" надеется переманить главного тренера "Челси" Антонио Конте по окончании сезона. (Gazzetta dello Sport)

Полузащитник "Челси" Эден Азар признан Футболистом Года в Бельгии. (Daily Mail)

Чтобы лучше контролировать свои эмоции у бровки, Антонио Конте занимается йогой. (The Sun)

Будучи арестованным за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, бывший игрок сборной Англии Тревор Синклер оскорбил офицера полиции на расовой почве, а затем помочился внутри полицейской машины. (Daily Mail)

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Автор mihajlo   

Дата 03.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 9693

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Последние комментарии:




  1. stakhanov 03.01.2018 17:38 # stakhanov
    Трицтри предложения "Вест Брома Хэма" насчет игроков, чьи имена не раскрываются, были отклонены. (BBC)

    Источник: http://fapl.ru/posts/59624/?c=1#c6566768

    (ответить)

  2. stakhanov 03.01.2018 17:35 # stakhanov
    Три предложения "Вест Хэма" насчет игроков, чьи имена не раскрываются, были отклонены. (BBC)


    побольше таких новостей. только меняй клуб и количество предложений, уёбок

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  3. manutd-20champ 03.01.2018 13:41 # manutd-20champ
    про джана новость просто сила

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  4. zagzag 03.01.2018 13:31 # zagzag
    Арсенал на столько убог, что даже не тянет на матч дня и топ новость против Членси.

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  5. alexomck 03.01.2018 13:31 # alexomck
    "Ювентус" неожиданно столкнулся с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. (Corriere dello Sport)

    идеальная замена микрофону, полено на полено.

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  6. sellman 03.01.2018 13:17 # sellman
    Светская хроника, а топовой новости нет

    "Артуро Видаль переходит из Баварии в Челси"

    [CNN Turk Spor]

    (ответить)

  7. vyrentz 03.01.2018 13:00 # vyrentz
    "Милан" надеется переманить главного тренера "Челси" Антонио Конте по окончании сезона. (Gazzetta dello Sport)


    Источник: http://fapl.ru/posts/59624/?c=1

    (ответить)

  8. arsenalekc 03.01.2018 12:36 # arsenalekc
    Не светская хроника, а светские сплетни.

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  9. kara-balapan 03.01.2018 12:25 # kara-balapan
    Прост там Моур в машине сидел

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  10. ray-black 03.01.2018 12:18 # ray-black
    Интересно как Синклер мог оскорбить полицейского? Назвал его беломазым?

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