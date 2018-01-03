Венгер: "Рефери застряли в 50-х годах прошлого века"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал рефери адаптироваться к реалиям современного футбола, обвинив арбитров, что те застряли в 50-х годах прошлого века.
Как известно, из-за конфликта с Майком Дином после матча против "Вест Бромвича" (1:1) над Венгером нависла угроза дисквалификации — FA требует объяснений от Арсена, почему тот набросился на рефери.
68-летний француз, который уже неоднократно жаловался на судейство в этом сезоне, считает, что рефери должны изменить свой устарелый подход.
"На мой взгляд, работа рефери на матче должна быть направлена на то же, что и наша работа. Нужно стараться доставлять положительные эмоции людям на трибунах, которые любят футбол".
"В 2018 году уже не годится, когда рефери подзывает игрока и на протяжении полминуты или минуты говорит ему: "Ты должен вести себя должным образом". Это ушло".
"Это больше не соответствует ритму современного общества. Люди хотят четких и резких действий, и рефери должны это обеспечить".
"Это уже не 50-е годы прошлого века, когда рефери беседует с игроком: "Если будешь себя плохо вести, я могу наказать тебя". Брось это, давай не тратить время".
"Чем такие вещи помогают игре? Ничем. Это ничего не дает. Сидящие на трибунах люди не хотят этого видеть. Они хотят, чтобы игра продолжалась. Мы обязаны обеспечить это. Мы живем не в темные времена", — цитирует Венгера Sky Sports.
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03.01.2018 11:00
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Последние комментарии:
Венгер прав рефери должен действовать быстро, только игрок нарушил сразу подбежал к нему вьебал по челюсти и добил ногой по яйкам и все к чему тратить полминуты и пиздеть ни о чем,как говорится жестко но быстро. Венгера в детстве наверно постоянно пиздили то тренеры то судьи поэтому и вырос таким дебилом
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Ок. Зечем FA выслушивать Венегрета, сразу дискву на 4 матча.
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Физрук из 80-х негодует. Манера рефери ничем не отличается от манеры менеджемента Арсена. И то и то - утиль.
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У Венгера и так полкоманды в лазарете, так если бы внедрили его стандарты, то у него вообще бы не осталось игроков.
С костоломами из других команд судьи бы не общались, а на слова "Это не 50-годы, когда были как на ринге", судья бы ответил - "Это больше не соответствует ритму современного общества. Люди хотят четких и резких действий, и рефери должны это обеспечить"
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Сеня, хватит ныть, а то до конца сезона будешь сидеть в подтрибунном.
Тренировал бы он какой нибудь небарсуреал в Ла лиге, вскрылся бы уже давно
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он чем-нибудь еще кроме критики арбитров еще занимается? ну там оригами, поделки с пластилина, гербарий собирать, тренировать Арсенал?
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Не соглашусь с Венгером.
Мне очень запомнилась картина из одного матча с участием Манчестер Сити, который судил Фил Дауд. Майка Ричардс сфолил на сопернике, жёстко подкатившись. Дауд свистнул, подозвал Ричардса. Майка считал, что сыграл чисто, и просто взорвался. Игрок на взводе на поле - это опасно для игры, он может нанести травму сопернику, что-нибудь ляпнуть или просто тупо удалиться, что не пойдёт на пользу игре. Так вот, Дауд с ним разговаривал секунд 20-30 и в итоге Ричардс воспринял свою жёлтую карточку с искренней улыбкой на лице.
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Хватит! Хватит Венгера на фупле! Он никому не интересен!
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А реалии таковы что в скором времени будет работать система видеоповторов, так что в этом сезоне мы увидим гораздо больше "якобы ошибок" от этих "честных" судей!
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