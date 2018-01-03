Венгер: "Рефери застряли в 50-х годах прошлого века"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал рефери адаптироваться к реалиям современного футбола, обвинив арбитров, что те застряли в 50-х годах прошлого века.

Как известно, из-за конфликта с Майком Дином после матча против "Вест Бромвича" (1:1) над Венгером нависла угроза дисквалификации — FA требует объяснений от Арсена, почему тот набросился на рефери.



68-летний француз, который уже неоднократно жаловался на судейство в этом сезоне, считает, что рефери должны изменить свой устарелый подход.



"На мой взгляд, работа рефери на матче должна быть направлена на то же, что и наша работа. Нужно стараться доставлять положительные эмоции людям на трибунах, которые любят футбол".



"В 2018 году уже не годится, когда рефери подзывает игрока и на протяжении полминуты или минуты говорит ему: "Ты должен вести себя должным образом". Это ушло".



"Это больше не соответствует ритму современного общества. Люди хотят четких и резких действий, и рефери должны это обеспечить".



"Это уже не 50-е годы прошлого века, когда рефери беседует с игроком: "Если будешь себя плохо вести, я могу наказать тебя". Брось это, давай не тратить время".



"Чем такие вещи помогают игре? Ничем. Это ничего не дает. Сидящие на трибунах люди не хотят этого видеть. Они хотят, чтобы игра продолжалась. Мы обязаны обеспечить это. Мы живем не в темные времена", — цитирует Венгера Sky Sports.

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