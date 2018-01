Клопп не будет спешить с дебютом Ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп готов повременить с дебютом за клуб защитника Виргила Ван Дейка.

25-летний голландец провел последний матч за "Саутгемптон" еще 13 декабря. С тех пор Виргил дожидался перехода в "Ливерпуль", поэтому Клопп не будет спешить с дебютом игрока, который обошелся "красным" в 75 миллионов фунтов.



"Пока я не знаю, когда он сыграет за нас. Мы сделали несколько тестов, которые имеют смысл только для него. Мы хотим посмотреть, в какой он находится форме. Вот и все. Никакой спешки".



"Игра центрального защитника во многом зависит от игры партнеров. Да, некоторые единоборства защитник может выиграть сам, но все остальное зависит от товарищей по команде и слаженных действий".



"Не важно, когда Виргил проведет свои первые матчи за нас. Важно лишь, сколько хороших игр он проведет за "Ливерпуль". Вот что интересует меня больше всего", - приводит слова Клоппа Four Four Two.

