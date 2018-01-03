Коутиньо снова требует от "Ливерпуля" отпустить его в "Барселону"
Дождавшись возобновления трансферного окна, полузащитник Филиппе Коутиньо дал понять "Ливерпулю", что хочет перейти в "Барселону" — сильнее, чем когда-либо прежде.
Напомним, из-за спекуляций относительно своего будущего прошлым летом Коутиньо был фактически выведен из строя и не смог помочь "Ливерпулю" на старте сезона. С окончанием августа психологическое состояние Филиппе вернулось в норму, и бразилец вновь принялся блистать в составе команды Юргена Клоппа.
Сейчас история повторяется. Коутиньо внезапно пропустил выезд к "Бернли" в минувший понедельник и, как ожидается, не примет участия в дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии 5 января.
Каталонское издание Sport и вовсе утверждает, что 25-летний полузащитник уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб. Утверждается, что Филиппе и его окружение уверены, что сделка с "Барселоной" будет заключена.
The Telegraph сдержаннее в своих заявлениях, но подтверждает намерение Коутиньо продолжить карьеру в "Барселоне". Предполагается, что на сей раз "красные" будут сговорчивее, нежели прошлым летом, когда они отклонили три предложения клуба с "Ноу Камп", как и прошение самого Филиппе о трансфере.
Однако для приобретения Коутиньо "Барселоне" придется раскошелиться. Сообщается, что "Ливерпуль" будет готов начать переговоры о продаже своей звезды, только начиная с суммы в 130 миллионов фунтов.
Идеальным сценарием для "красных" было бы сохранение Коутиньо до окончания сезона, как минимум. Ведь Филиппе все равно не сможет помочь "Барселоне" в плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку заигран за "Ливерпуль". Вместе с тем на "Энфилде" готовы проявить здоровый прагматизм и удовлетворить отчаянное желание игрока уйти в другой клуб.
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03.01.2018 06:05
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Ван Дейк не зря бился, чтобы перейти в ФК Трамплин, знает что есть куда расти
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ну чтож..начнем год с очередной пустой и беспочвенной спекулятивной уточки от желтеньких изданий
никуда Коут не уйдет, поэтому все ваши обсуждения лишь пустой звук
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Блэт, как его нытье заипало. Может отпустите его на хой, от этого выиграют все, он сам, ЛФК, Барса, и адекватные болелы!
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Барсе нах отдавать такие деньги за него? В чемпе уже все решено, в лч коут не поможет, зачем барсе рвать одно место в зимнее трансферное окно, пусть летом подпишут, а этот пока байкот устроит в ливере, цену собьет
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Скорее бы сплавить с правом перехода на лето, предварительно помусолив барсу, чем в данный момент и занимается Лфк. Порядком задрала вся эта эпопея.
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Отпустите вы уже этого наемника в путалонию
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очередная легенда партовых
Эхехехехехехе хе хе хо хо ха ха ха!!!!!!
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