Коутиньо снова требует от "Ливерпуля" отпустить его в "Барселону"

Филиппе Коутиньо Дождавшись возобновления трансферного окна, полузащитник Филиппе Коутиньо дал понять "Ливерпулю", что хочет перейти в "Барселону" — сильнее, чем когда-либо прежде.

Напомним, из-за спекуляций относительно своего будущего прошлым летом Коутиньо был фактически выведен из строя и не смог помочь "Ливерпулю" на старте сезона. С окончанием августа психологическое состояние Филиппе вернулось в норму, и бразилец вновь принялся блистать в составе команды Юргена Клоппа.

Сейчас история повторяется. Коутиньо внезапно пропустил выезд к "Бернли" в минувший понедельник и, как ожидается, не примет участия в дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии 5 января.

Каталонское издание Sport и вовсе утверждает, что 25-летний полузащитник уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб. Утверждается, что Филиппе и его окружение уверены, что сделка с "Барселоной" будет заключена.

The Telegraph сдержаннее в своих заявлениях, но подтверждает намерение Коутиньо продолжить карьеру в "Барселоне". Предполагается, что на сей раз "красные" будут сговорчивее, нежели прошлым летом, когда они отклонили три предложения клуба с "Ноу Камп", как и прошение самого Филиппе о трансфере.

Однако для приобретения Коутиньо "Барселоне" придется раскошелиться. Сообщается, что "Ливерпуль" будет готов начать переговоры о продаже своей звезды, только начиная с суммы в 130 миллионов фунтов.

Идеальным сценарием для "красных" было бы сохранение Коутиньо до окончания сезона, как минимум. Ведь Филиппе все равно не сможет помочь "Барселоне" в плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку заигран за "Ливерпуль". Вместе с тем на "Энфилде" готовы проявить здоровый прагматизм и удовлетворить отчаянное желание игрока уйти в другой клуб.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2018 06:05

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Последние комментарии:




  1. glorfindel 03.01.2018 07:32 # glorfindel
    Ван Дейк не зря бился, чтобы перейти в ФК Трамплин, знает что есть куда расти

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  2. algambra 03.01.2018 06:45 # algambra
    ну чтож..начнем год с очередной пустой и беспочвенной спекулятивной уточки от желтеньких изданий

    никуда Коут не уйдет, поэтому все ваши обсуждения лишь пустой звук

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  3. rollik707 03.01.2018 06:43 # rollik707
    Блэт, как его нытье заипало. Может отпустите его на хой, от этого выиграют все, он сам, ЛФК, Барса, и адекватные болелы!

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  4. mu-fc 03.01.2018 06:39 # mu-fc
    Барсе нах отдавать такие деньги за него? В чемпе уже все решено, в лч коут не поможет, зачем барсе рвать одно место в зимнее трансферное окно, пусть летом подпишут, а этот пока байкот устроит в ливере, цену собьет

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  5. beatles-red 03.01.2018 06:38 # beatles-red
    Скорее бы сплавить с правом перехода на лето, предварительно помусолив барсу, чем в данный момент и занимается Лфк. Порядком задрала вся эта эпопея.

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  6. gringo1990 03.01.2018 06:35 # gringo1990
    Отпустите вы уже этого наемника в путалонию

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  7. chebrec 03.01.2018 06:09 # chebrec
    очередная легенда партовых
    Эхехехехехехе хе хе хо хо ха ха ха!!!!!!

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