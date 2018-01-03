Коутиньо снова требует от "Ливерпуля" отпустить его в "Барселону"

Дождавшись возобновления трансферного окна, полузащитник Филиппе Коутиньо дал понять "Ливерпулю", что хочет перейти в "Барселону" — сильнее, чем когда-либо прежде.

Напомним, из-за спекуляций относительно своего будущего прошлым летом Коутиньо был фактически выведен из строя и не смог помочь "Ливерпулю" на старте сезона. С окончанием августа психологическое состояние Филиппе вернулось в норму, и бразилец вновь принялся блистать в составе команды Юргена Клоппа.



Сейчас история повторяется. Коутиньо внезапно пропустил выезд к "Бернли" в минувший понедельник и, как ожидается, не примет участия в дерби с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии 5 января.



Каталонское издание Sport и вовсе утверждает, что 25-летний полузащитник уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб. Утверждается, что Филиппе и его окружение уверены, что сделка с "Барселоной" будет заключена.



The Telegraph сдержаннее в своих заявлениях, но подтверждает намерение Коутиньо продолжить карьеру в "Барселоне". Предполагается, что на сей раз "красные" будут сговорчивее, нежели прошлым летом, когда они отклонили три предложения клуба с "Ноу Камп", как и прошение самого Филиппе о трансфере.



Однако для приобретения Коутиньо "Барселоне" придется раскошелиться. Сообщается, что "Ливерпуль" будет готов начать переговоры о продаже своей звезды, только начиная с суммы в 130 миллионов фунтов.



Идеальным сценарием для "красных" было бы сохранение Коутиньо до окончания сезона, как минимум. Ведь Филиппе все равно не сможет помочь "Барселоне" в плей-офф Лиги Чемпионов, поскольку заигран за "Ливерпуль". Вместе с тем на "Энфилде" готовы проявить здоровый прагматизм и удовлетворить отчаянное желание игрока уйти в другой клуб.

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