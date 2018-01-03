Сезон завершен для Данна и Панчеона

"Кристал Пэлас" лишился до конца сезона защитника Скотта Данна и вингера Джейсона Панчеона, которые получили тяжелые травмы в безголевом матче против "Манчестер Сити" в минувший уикенд.

Свои повреждения Данн и Панчеон получили, пытаясь остановить полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне, которому самому потребовалась вынужденная замена.



В отличие от Де Брюйне, уже вернувшегося в строй и сыгравшего во вторник вечером против "Уотфорда", Скотт и Джейсон задержатся в лазарете на гораздо более длительное время — счет пойдет на месяцы.



Такого рода потеря станет большим ударом по "орлам", ведь Данн и Панчеон — ключевые игроки команды. И тому, и другому доводилось примерять капитанскую повязку "Пэлас" в этом сезоне.



"У них обоих травмы крестообразных связок колена. Это очень плохие новости. Данн повредил крестообразную связку и мениск, а у Джейсона Панчеона надрыв в задней крестообразной связке".



"Им обоим предстоят консультации со специалистами, оба будут прооперированы, когда опухлость пройдет. Мы уже не увидим этих игроков в остатке сезона, и им даже будет сложно вернуться к началу следующего сезона, потому что это серьезные травмы", — цитирует главного тренера "орлов" Роя Ходжсона Sky Sports.

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