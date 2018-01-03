"Сити" комфортно переиграл "Уотфорд"

"Манчестер Сити" положил начало новой победной серии, комфортно переиграв в домашних стенах "Уотфорд" со счетом 3:1 и забив самый быстрый гол в этом сезоне Премьер-Лиги.

Кевин Де Брюйне сохранил место в стартовом составе "горожан", несмотря на вынужденную замену против "Кристал Пэлас". Освежили команду Джон Стоунс, Фабиан Дельф, Рахим Стерлинг, Давид Сильва и Серхио Агуэро.



У "шершней" лишь Этьен Капу и Андре Грей заменили Тома Клеверли со Стефано Окакой.



Счет в матче на "Этихад" был открыт уже спустя 38 секунд после начала. Лерой Сане выполнил прострел с левого фланга к дальней штанге, где совершенно без опеки остался Стерлинг — 1:0.



На пятой минуте "Сити" имел прекрасную возможность удвоить счет. Сане классно разобрался с защитником в штрафной и выложил мяч как на блюдечке для Стоунса, но тот непостижимым образом пробил с линии вратарской выше.



И все-таки второй гол не заставил себя ждать. На 13-й минуте Де Брюйне выполнял сильный прострел с правого края штрафной площади на Агуэро, однако Кристиан Кабаселе не позволил передаче дойти до адресата, срезав мяч в собственные ворота — 2:0.



Хозяева продолжали доминировать, и на 17-й минуте счет едва не стал разгромным. Де Брюйне ударом со штрафного обвел стенку, но голкипер "Уотфорда" Эурельо Гомес выловил мяч из под перекладины.



Во второй половине первого тайма "горожане" слегка ослабили хватку, да и "шершни" подстроились под игру соперника, лишив того свободного пространства. Опасные моменты практически перестали возникать.



Ожидание третьего гола растянулось до 63-й минуты, когда Агуэро, упустивший уйму моментов, добил мяч в ворота со считанных метров после неудачно отраженного Гомесом прострела с фланга — 3:0.



На этом "Сити" окончательно успокоился, а на 82-й минуте даже позволил "Уотфорду" отыграть один гол. Это Грей из центра вратарской замкнул прострел партнера — 3:1. Результативный удар Андре несколько всколыхнул игру, но ничего уже не изменилось.



Два быстрых гола "Сити" предрешили судьбу этого матча и одновременно расслабили обе команды. В дальнейшем игра напоминала товарищескую. "Горожане" одержали свою 20-ю победу в 22 матчах и теперь могут немного перевести дух.



"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче

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