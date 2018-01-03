"Тоттенхэм" одержал победу в гостях у "Суонси"
"Тоттенхэм" отпраздновал победу в гостях у "Суонси", отправив в ворота последней команды Премьер-Лиги два безответных мяча.
Новый тренер "лебедей" Карлуш Карвальял вернул в команду Анхеля Рангеля, который заменил Кайла Ноутона. Майк Ван дер Хорн и Натан Дайер появились вместо Роке Месы и Тэмми Абрахэма.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино обновил фланги обороны, выпустив туда Кирана Триппьера и Бена Дэвиса, а также дал шанс Эрику Ламеле и Фернандо Льоренте. Харри Кейн вместе с выздоровевшим Виктором Ваньямой оказался на лавке.
Хозяева были совершенно лишены мяча в начале матча, и на 12-й минуте это привело к беде. Кристиан Эриксен навесил со штрафного, а Льоренте головой поразил ворота своей бывшей команды — 0:1.
В дальнейшем "Тоттенхэм" находился в поисках второго гола, тогда как "Суонси" об атаках не помышлял и до перерыва так и не нанес ни одного удара в створ — в 12-й раз в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
В начале второго тайма "шпоры" усилили натиск, но на 65-й минуте и хозяева дождались своего момента — появившийся на замену Лусиано Нарсинх не смог пробить с острого угла Уго Льориса. Игра определенно раскрылась.
На 70-й минуте проснувшийся "Суонси" вплотную приблизился к тому, чтобы восстановить равновесие, однако удар Ван дер Хорна головой пришелся в штангу.
Несмотря на то, что игра шла без центра поля, у обеих команд были проблемы с завершением своих атак. И все-таки в концовке "лебеди" стали слишком рисковать, и на на 89-й минуте Деле Алли сам же добил мяч после сейва Лукаша Фабиански — 0:2.
"Суонси" вновь показал себя командой с неплохой обороной, но с отсутствием организации в атаке. "Тоттенхэм" имел не так много моментов, да и первый гол забил довольно спорным образом, однако "лебеди" оказались слишком беззубы, чтобы переломить игру.
"Суонси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
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03.01.2018 00:40
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Какая же отвратительная погода была... Когда мяч тупо застревал в лужах, то преимущество в классе сошло на нет. Тупо бадались, а не играли.
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Отличный усыпительный матч. Судьи лошки конечно с первым голом офсайд 2 метровый не свистнули. Матчи росгосужаса и то интереснее смотрится чем игра этих двух бездарей.
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арсик под шконарь загнали
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