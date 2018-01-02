Венгер: "Дин увидел то, что хотел увидеть"

Дин и Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что рефери несправедливы к его команде в этом сезоне.

Упустив победу на "Хоторнс" в воскресенье вечером, Венгер раскритиковал судейство Майка Дина, поставившего спорный пенальти в ворота "канониров" за игру рукой защитника Калума Чемберса.

На пресс-конференции во вторник Арсен вновь затронул эту тему, обвинив Майка в том, что он просто не рассмотрел эпизод. Более того, Венгер не считает совпадением многочисленные ошибки арбитров в пользу соперников.

"Меня пугает, что это произошло уже далеко не в первый раз. Вот почему я был так недоволен жестом Дина: он указал на локоть, хотя мяч в другое место. Он увидел то, что хотел увидеть", - цитирует Венгера The Telegraph.

Напомним, что в срок до пятницы Арсену предстоит ответить на обвинения FA по поводу неподобающего поведения в отношении Дина. После воскресного матча Венгер пришел в судейскую раздевалку и вступил в перепалку с Майком.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 02.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1873

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 02.01.2018 23:01 # vals1702
    5 матчей дисквы

    (ответить)

  2. insomniac 02.01.2018 22:43 # insomniac
    никак в колено мяч попал, а, Вень?

    (ответить)

  3. ben-arfa 02.01.2018 22:08 # ben-arfa
    Пошел по стопам моуриньо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: