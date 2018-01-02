Венгер: "Дин увидел то, что хотел увидеть"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что рефери несправедливы к его команде в этом сезоне.

Упустив победу на "Хоторнс" в воскресенье вечером, Венгер раскритиковал судейство Майка Дина, поставившего спорный пенальти в ворота "канониров" за игру рукой защитника Калума Чемберса.



На пресс-конференции во вторник Арсен вновь затронул эту тему, обвинив Майка в том, что он просто не рассмотрел эпизод. Более того, Венгер не считает совпадением многочисленные ошибки арбитров в пользу соперников.



"Меня пугает, что это произошло уже далеко не в первый раз. Вот почему я был так недоволен жестом Дина: он указал на локоть, хотя мяч в другое место. Он увидел то, что хотел увидеть", - цитирует Венгера The Telegraph.



Напомним, что в срок до пятницы Арсену предстоит ответить на обвинения FA по поводу неподобающего поведения в отношении Дина. После воскресного матча Венгер пришел в судейскую раздевалку и вступил в перепалку с Майком.

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