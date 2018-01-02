"Юнайтед" не продаст Дармиана в январе

Агент крайнего защитника Маттео Дармиана заявил, что "Манчестер Юнайтед" не продаст его клиента в январе.

Игрок сборной Италии не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, выходя в стартовом составе лишь на один из 12 последних матчей команды.



На протяжении последних месяцев не утихают слухи о возвращении 28-летнего Дармиана в Серию А, однако агент Туллио Тинти настаивает, что "Юнайтед" не хочет терять своего резервиста посреди сезона.



"Мне не поступало никаких звонков из "Ромы" насчет Дармиана. Я контактировал с некоторыми другими клубами Серии А, но не с "джаллоросси". В данный момент парень не продается", — сообщил Тинти Rete Sport.



Добавим, что в данный момент Моуриньо действительно не может позволить себе отпустить Маттео, ведь Антонио Валенсия и Эрик Байи травмированы, а Эшли Янг схлопотал дисквалификацию на три матча.

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