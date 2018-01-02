"Юнайтед" не продаст Дармиана в январе
Агент крайнего защитника Маттео Дармиана заявил, что "Манчестер Юнайтед" не продаст его клиента в январе.
Игрок сборной Италии не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, выходя в стартовом составе лишь на один из 12 последних матчей команды.
На протяжении последних месяцев не утихают слухи о возвращении 28-летнего Дармиана в Серию А, однако агент Туллио Тинти настаивает, что "Юнайтед" не хочет терять своего резервиста посреди сезона.
"Мне не поступало никаких звонков из "Ромы" насчет Дармиана. Я контактировал с некоторыми другими клубами Серии А, но не с "джаллоросси". В данный момент парень не продается", — сообщил Тинти Rete Sport.
Добавим, что в данный момент Моуриньо действительно не может позволить себе отпустить Маттео, ведь Антонио Валенсия и Эрик Байи травмированы, а Эшли Янг схлопотал дисквалификацию на три матча.
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02.01.2018 21:00
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