"Хаддерсфилд" арендовал Теренса Конголо у "Монако"

Теренс Конголо Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" начал зимнюю трансферную кампанию с арендного соглашения по центральному защитнику "Монако" и сборной Голландии Теренсу Конголо.

В 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги "терьеры" пропустили 35 голов, поэтому в первую очередь главный тренер Дэвид Вагнер обратился на трансферный рынок для укрепления оборонительной линии.

И вот сегодня "Хаддерсфилд" официально подтвердил переход в клуб 23-летнего Конголо, который лишь в июле перебрался в "Монако" из "Фейеноорда", но во французской Лиге 1 заиграть не сумел. Выступать за "терьеров" Теренс будет под пятым номером.

"Теренс — игрок топ-уровня, за которым мы следили еще со времен "Фейеноорда". Его большой переход в "Монако" прошлым летом сделал его недосягаемым для нас, но мы рады, что теперь все-таки смогли пригласить его сюда в аренду", — сообщил Вагнер.

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Метки аренда, Конголо, Монако, трансферы, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2018 20:40

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Последние комментарии:




  1. rollik707 03.01.2018 05:00 # rollik707
    Трансферное окно открыто и вот он первый трансфер!

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  2. sexan 02.01.2018 21:27 # sexan
    Топ игрок который не закрепился в Монако. Мдааа...

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