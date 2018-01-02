"Хаддерсфилд" арендовал Теренса Конголо у "Монако"

Новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" начал зимнюю трансферную кампанию с арендного соглашения по центральному защитнику "Монако" и сборной Голландии Теренсу Конголо.

В 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги "терьеры" пропустили 35 голов, поэтому в первую очередь главный тренер Дэвид Вагнер обратился на трансферный рынок для укрепления оборонительной линии.



И вот сегодня "Хаддерсфилд" официально подтвердил переход в клуб 23-летнего Конголо, который лишь в июле перебрался в "Монако" из "Фейеноорда", но во французской Лиге 1 заиграть не сумел. Выступать за "терьеров" Теренс будет под пятым номером.



"Теренс — игрок топ-уровня, за которым мы следили еще со времен "Фейеноорда". Его большой переход в "Монако" прошлым летом сделал его недосягаемым для нас, но мы рады, что теперь все-таки смогли пригласить его сюда в аренду", — сообщил Вагнер.

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